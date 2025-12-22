Lamine Yamal se muestra con camiseta de Selección de Sudamérica

El excéntrico jugador de Barcelona, Lamine Yamal se mostró en una publicación en sus redes sociales, recorriendo su hogar y mostrando sus premios, con una camiseta de un seleccionado sudamericano que jugará el Mundial 2026, para sorpresa de todos no fue la de Brasil ni Argentina (los dos seleccionados más grandes del continente) sino que fue de una selección que apenas tiene 1 Copa América.
La camiseta de la selección de Sudamérica que lució Lamine Yamal
Lamine Yamal publicó un video donde muestra una estantería con los premios más importantes que ganó a nivel individual y colectivo, pero lo que más sorprendió fue la camiseta que lucio, ya que era de un seleccionado sudamericano.
El español tenía puesta la camiseta número 7 de Luis Díaz de la Selección de Colombia. La misma la obtuvo en el partido que disputaron España y Colombia en el año 2024, donde intercambió camiseta con el delantero colombiano actualmente en Bayern Múnich. No lo hizo por una afinidad puntual con el seleccionado subcampeón de américa sino por haberla cambiado con Díaz.
El joven formado en la cantera del Barcelona aparece en el video comentando sobre la obtención de los distintos trofeos y cuando gira se le puede ver en la espalda el número y el nombre del jugador, ahí termina de quedar clara la razón de porque se puso esa remera.
El intercambio se produjo en el partido amistoso que ambos seleccionados jugaron en marzo del 2024, donde el conjunto cafetero ganó 1 a 0 y donde Luis Díaz fue quién dio la asistencia del único gol del partido, convertido por Daniel Muñoz. Ese partido les sirvió a ambos para prepararse para sus respectivas competencias continentales, donde Colombia fue subcampeón de la Copa América y España ganador de la Euro.
Lamine Yamal queda a un paso de ser el mejor del mundo´
El jugador español de Barcelona, Lamine Yamal, quedó a un paso de ganar los premios al mejor jugador del mundo. El Balón de Oro y el The Best de la FIFA quedaron a un pelo de la joven estrella de la selección de España.
Ambos premios se los llevó Ousmane Dembelé y Lamine Yamal quedó segundo en ambas votaciones, algo que provocó algún descontento por parte de su padre y otros familiares, ya que consideran que Lamine Yamal es el mejor del mundo. Algo que está instalado en parte de la sociedad futbolera más por una cuestión de prensa por parte del jugador que por logros obtenidos en esta temporada.
Lo cierto es que le joven jugador buscará ganar el próximo Mundial 2026 para ahí si no queden dudas de que es el mejor del mundo, algo que para quien les escribe está totalmente lejos de ser cierto.
