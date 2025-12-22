Lamine Yamal se muestra con camiseta de Selección de Sudamérica

Lamine Yamal queda a un paso de ser el mejor del mundo´

El jugador español de Barcelona, Lamine Yamal, quedó a un paso de ganar los premios al mejor jugador del mundo. El Balón de Oro y el The Best de la FIFA quedaron a un pelo de la joven estrella de la selección de España.

Ambos premios se los llevó Ousmane Dembelé y Lamine Yamal quedó segundo en ambas votaciones, algo que provocó algún descontento por parte de su padre y otros familiares, ya que consideran que Lamine Yamal es el mejor del mundo. Algo que está instalado en parte de la sociedad futbolera más por una cuestión de prensa por parte del jugador que por logros obtenidos en esta temporada.

Lo cierto es que le joven jugador buscará ganar el próximo Mundial 2026 para ahí si no queden dudas de que es el mejor del mundo, algo que para quien les escribe está totalmente lejos de ser cierto.

