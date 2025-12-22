¿Por qué no pasará MasterChef Celebrity el miércoles 24/12?

"Sin embargo, Telefe decidió que este miércoles 24 de diciembre no haya programa en vivo del reality culinario. La señal líder de audiencia optó por resguardar su producto estrella frente a la caída del encendido que naturalmente se produce durante la cena de Nochebuena, evitando así que una de sus noches más importantes sufra el impacto de un bajo rating", agregaron.

En efecto, en la grilla de Telefe de diciembre 2025 no aparece MasterChef Celebrity, el miércoles 24/12, a las 22 horas. En su lugar, trasmitirán un especial musical.

Algo similar ocurrirá el jueves de Navidad, 25 de diciembre. Si bien, sí habrá MasterChef Celebrity, pasarán una repetición del programa de cocina.

¿Quién se fue de MasterChef Celebrity Argentina 2025?

Tomando en cuenta que este miércoles 24/12 no será transmitida la gala de eliminación de MasterChef Celebrity, recordemos ¿Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity Argentina 2025?

El pasado miércoles 18/12 se enfrentaron Julia Calvo y Emilia Attias en la eliminación por tener los peores platos de la novena gala de eliminación.

Los participantes debían hacer un plato con el pato como ingrediente principal. Calvo hizo "pato a la naranja con puré de papas", preparación que le valió su salida del programa.

El jurado conformado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui decidió que Julia Calvo fuera la nueva eliminada de la competencia.

Tras la deliberación, Martitegui comunicó que quien se iba, "se iba con su mejor plato hecho en Masterchef".

Eliminados de Masterchef Celebrity Argentina 2025

Jorge "Roña" Castro

Pablo Lescano

Esteban Mirol

Diego "Peque" Schwartzaman

Luis Ventura

Walas

Valentina Cervantes

Alex Pelao

Eugenia Tobal

Julia Calvo

