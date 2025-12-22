Sondeo: La mayoría cree que estará igual o peor en 2026 pero 'viva Milei'

image

En línea con la respuesta sobre las oportunidades de empleo, la principal preocupación de los consultados es la Pobreza y el Trabajo.

image

En ese contexto, ¿cómo afecta a Javier Milei todo lo anterior? Mejoró en cuanto a la aprobación de su gestión en noviembre y bajó la desaprobación, con lo cual quedó en un virtual empate que solo rompería el error muestral.

image

Llamativamente, a pesar del empate en cuanto a la ponderación de la gestión de Milei, un 51% cree que su Gobierno tiene nula o poca capacidad para resolver los principales problemas del país.

image

Más llamativo aún es que 58% de los consultados creen que la mayoría de los integrantes del gobierno nacional son corruptos.

image

Los consultados mayoritariamente creen que Milei no está gobernando para la mayoría de la población y sí para "algunos sectores".

image

Los "modos" y estilo de conducta de Milei tampoco tienen apoyo de la mayoría, que lo desaprueba, pero como en otras preguntas, los resultados mejoran con respecto a octubre.

image

Tampoco cree la mayoría que Milei esté cumpliendo con su promesa de campaña de ir contra la "casta" política. Casi un 60% respondió que "no" con un 24% que cree lo contrario, evidenciando una leve mejora intermensual.

image

La oposición, la gran reprobada

Un gran capital político que tiene Javier Milei de momento es lidiar con una oposición fragmentada y sin liderazgo. Como principales opositores aparecen dirigentes del peronismo-kirchnerismo que la mayoría percibe vinculados a la corrupción y al fracaso del gobierno de Alberto Fernández.

image

Contrariamente a lo que ocurre con los números de Milei, que mejoraron de octubre a noviembre, en el caso de la oposición empeoraron.

image

A pesar del rechazo a los opositores, Cristina Kirchner sigue siendo vista como la principal referente de la oposición, superando en noviembre a Axel Kicillof que había liderado el espacio por la visibilidades que le dio la victoria electoral de septiembre.

image

Después de CFK y de Kicillof, muy lejos con el 3% de las respuestas se ubicaron Juan Schiaretti y Sergio Massa.

Milei, el de mejor imagen e intención de voto

Como planteamos antes, a pesar de los cuestionamientos a su gobierno, la economía y su estilo, Javier Milei aparece como el dirigente con mejor ponderación por parte de la sociedad con el 41%, dejando a Mauricio Macri en segundo lugar con el 37% y tercera a Patricia Bullrich con el 35%.

image

El primer opositor que aparece en los resultados es Axel Kicillof con 27% de imagen positiva contra 26% de Cristina Kirchner, aunque el gobernador bonaerense presenta una menor imagen negativa.

En tanto, la secretaria de la Presidencia Karina Milei solo suma un 20% de imagen positiva pero mejoró desde el 12% de septiembre y 62% de negativa, mes donde estalló el escándalo del Andisgate.

Por último, con miras a las presidenciales de 2027 y aclarado que aún resta mucho para esos comicios, Javier Milei aparece como el gran favorito con el 40% de intención de voto contra el 26% de Axel Kicillof.

image

La intención de voto de Milei a casi 2 años de los comicios presidenciales de 2027 contrasta con otras respuestas de la encuesta. Por ejemplo, el 73% dijo que tenía que recortar gastos para llegar a fin de mes contra un 27% y el 44% que recortó gastos dijo que lo tuvo que hacer en alimentos. Además, el 51% dijo que no percibe una mejora económica en el país ni en su situación personal y el 55% considera que la economía está igual o peor desde que asumió Javier Milei.

image

Tampoco hay mucho optimismo con 2026: El 50% cree que estará peor o igual.

image

Ficha técnica de la encuesta

Tipo del estudio: Encuesta Online

Universo: Personas mayores de 18 años en condiciones de votar.

Ámbito geográfico: Argentina

Período analizado: Del 1 al 18 de octubre de 2025

Instrumento de Recolección de datos: Cuestionario estructurado autogestionado.

Diseño muestral: Muestra aleatoria probabilística y estratificada por regiones, con ajuste por procedimientos de ponderación individual de sexo, edad y nivel educativo según datos sociodemográficos.

Tamaño de la Muestra: 1.300 casos efectivos en la variable de ingreso, con un error de +/- 2.8%, para un nivel de significación del 95%. bajo el supuesto de máxima heterogeneidad p=q=0.5).

--------------

Más noticias en Urgente24:

Javier Milei: "No voy a vetar el presupuesto"

Precarización laboral: Argentina dejó de crear empleo formal

¿El presidente Milei no tiene quien le escriba? ¿Sus discursos atrasan? (No hay Javo 2.0)

La miniserie de 8 capítulos perfecta para cerrar el año