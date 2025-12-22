En una de las últimas encuestas del año, la consultora QMonitor realizó un extenso sondeo sobre clima político, social y empresarial. El informe de 168 páginas confirma que Javier Milei retiene imagen e intención de voto a pesar de las dudas sobre la economía y la gestión.
40% INTENCIÓN DE VOTO
Sondeo: La mayoría cree que estará igual o peor en 2026 pero 'viva Milei'
La consultora QMonitor realizó un extenso sondeo sobre clima social, político y económico. Mucha desconfianza sobre la economía pero Javier Milei retiene apoyo.
Dudas sobre la economía 2026
No se aprecia mucho optimismo sobre la situación económica personal o del país para 2026 según surge de las respuestas de los consultados por QMonitor, lo que contrasta con el apoyo a Milei.
Un 2026 peor o igual que el 2025...
Para la mayoría el país está igual o peor que antes desde que asumió Milei.
También creen que disminuyeron las oportunidades de empleo en 2025.
En línea con la respuesta sobre las oportunidades de empleo, la principal preocupación de los consultados es la Pobreza y el Trabajo.
En ese contexto, ¿cómo afecta a Javier Milei todo lo anterior? Mejoró en cuanto a la aprobación de su gestión en noviembre y bajó la desaprobación, con lo cual quedó en un virtual empate que solo rompería el error muestral.
Llamativamente, a pesar del empate en cuanto a la ponderación de la gestión de Milei, un 51% cree que su Gobierno tiene nula o poca capacidad para resolver los principales problemas del país.
Más llamativo aún es que 58% de los consultados creen que la mayoría de los integrantes del gobierno nacional son corruptos.
Los consultados mayoritariamente creen que Milei no está gobernando para la mayoría de la población y sí para "algunos sectores".
Los "modos" y estilo de conducta de Milei tampoco tienen apoyo de la mayoría, que lo desaprueba, pero como en otras preguntas, los resultados mejoran con respecto a octubre.
Tampoco cree la mayoría que Milei esté cumpliendo con su promesa de campaña de ir contra la "casta" política. Casi un 60% respondió que "no" con un 24% que cree lo contrario, evidenciando una leve mejora intermensual.
La oposición, la gran reprobada
Un gran capital político que tiene Javier Milei de momento es lidiar con una oposición fragmentada y sin liderazgo. Como principales opositores aparecen dirigentes del peronismo-kirchnerismo que la mayoría percibe vinculados a la corrupción y al fracaso del gobierno de Alberto Fernández.
Contrariamente a lo que ocurre con los números de Milei, que mejoraron de octubre a noviembre, en el caso de la oposición empeoraron.
A pesar del rechazo a los opositores, Cristina Kirchner sigue siendo vista como la principal referente de la oposición, superando en noviembre a Axel Kicillof que había liderado el espacio por la visibilidades que le dio la victoria electoral de septiembre.
Después de CFK y de Kicillof, muy lejos con el 3% de las respuestas se ubicaron Juan Schiaretti y Sergio Massa.
Milei, el de mejor imagen e intención de voto
Como planteamos antes, a pesar de los cuestionamientos a su gobierno, la economía y su estilo, Javier Milei aparece como el dirigente con mejor ponderación por parte de la sociedad con el 41%, dejando a Mauricio Macri en segundo lugar con el 37% y tercera a Patricia Bullrich con el 35%.
El primer opositor que aparece en los resultados es Axel Kicillof con 27% de imagen positiva contra 26% de Cristina Kirchner, aunque el gobernador bonaerense presenta una menor imagen negativa.
En tanto, la secretaria de la Presidencia Karina Milei solo suma un 20% de imagen positiva pero mejoró desde el 12% de septiembre y 62% de negativa, mes donde estalló el escándalo del Andisgate.
Por último, con miras a las presidenciales de 2027 y aclarado que aún resta mucho para esos comicios, Javier Milei aparece como el gran favorito con el 40% de intención de voto contra el 26% de Axel Kicillof.
La intención de voto de Milei a casi 2 años de los comicios presidenciales de 2027 contrasta con otras respuestas de la encuesta. Por ejemplo, el 73% dijo que tenía que recortar gastos para llegar a fin de mes contra un 27% y el 44% que recortó gastos dijo que lo tuvo que hacer en alimentos. Además, el 51% dijo que no percibe una mejora económica en el país ni en su situación personal y el 55% considera que la economía está igual o peor desde que asumió Javier Milei.
Tampoco hay mucho optimismo con 2026: El 50% cree que estará peor o igual.
Ficha técnica de la encuesta
Tipo del estudio: Encuesta Online
Universo: Personas mayores de 18 años en condiciones de votar.
Ámbito geográfico: Argentina
Período analizado: Del 1 al 18 de octubre de 2025
Instrumento de Recolección de datos: Cuestionario estructurado autogestionado.
Diseño muestral: Muestra aleatoria probabilística y estratificada por regiones, con ajuste por procedimientos de ponderación individual de sexo, edad y nivel educativo según datos sociodemográficos.
Tamaño de la Muestra: 1.300 casos efectivos en la variable de ingreso, con un error de +/- 2.8%, para un nivel de significación del 95%. bajo el supuesto de máxima heterogeneidad p=q=0.5).
