Descubrieron en un asteroide componentes del ADN: La vida podría tener origen cósmico

Comparación con otros asteroides: diferencias que abren más preguntas

Al comparar los resultados con muestras del asteroide Bennu y los meteoritos Murchison y Orgueil, surgieron diferencias significativas. Mientras Ryugu contiene cantidades casi equivalentes de purinas y pirimidinas, el meteorito Murchison es más rico en purinas, y las muestras de Bennu y Orgueil tienen mayor concentración de pirimidinas.

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Esas diferencias podrían indicar una vía de formación de nucleobases hasta ahora desconocida, vinculada a la concentración de amoníaco en cada cuerpo rocoso.

El debate científico está abierto: si los asteroides sembraron la Tierra con los ingredientes del ADN, el origen de la vida es, literalmente, un asunto del universo entero.

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