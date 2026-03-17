Las cinco "letras" moleculares del código genético —adenina, guanina, citosina, timina y uracilo— fueron detectadas en muestras del asteroide Ryugu, traídas a La Tierra en 2020 por la misión Hayabusa2 de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA). ADN total. El estudio fue publicado en Nature Astronomy.
¿DE DÓNDE VENIMOS?
Descubrieron en un asteroide componentes del ADN: La vida podría tener origen cósmico
Sale a la luz un hallazgo que sacude la ciencia: muestras del asteroide Ryugu contienen todos los bloques genéticos de la vida, sí el ADN.
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El ADN del universo: ¿la vida viajó en asteroides?
El líder del estudio, el bioquímico Toshiki Koga, aclaró que esto no significa que haya existido vida en Ryugu. Lo que sí indica es que asteroides primitivos pudieron producir y preservar moléculas clave para la química del origen de la vida.
El hallazgo implica que los requisitos moleculares para la vida no son exclusivos de la Tierra y podrían surgir como productos naturales de la evolución química en todo el Sistema Solar. En términos simples: los ladrillos del ADN se fabricaron solos en el cosmos.
La JAXA lanzó la misión Hayabusa2 en 2014. La nave viajó 300 millones de kilómetros hasta Ryugu, aterrizó, disparó un proyectil contra su superficie y recolectó los fragmentos eyectados. Esas muestras llegaron a la Tierra en diciembre de 2020.
Comparación con otros asteroides: diferencias que abren más preguntas
Al comparar los resultados con muestras del asteroide Bennu y los meteoritos Murchison y Orgueil, surgieron diferencias significativas. Mientras Ryugu contiene cantidades casi equivalentes de purinas y pirimidinas, el meteorito Murchison es más rico en purinas, y las muestras de Bennu y Orgueil tienen mayor concentración de pirimidinas.
Esas diferencias podrían indicar una vía de formación de nucleobases hasta ahora desconocida, vinculada a la concentración de amoníaco en cada cuerpo rocoso.
El debate científico está abierto: si los asteroides sembraron la Tierra con los ingredientes del ADN, el origen de la vida es, literalmente, un asunto del universo entero.
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