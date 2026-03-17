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¿DE DÓNDE VENIMOS?

Descubrieron en un asteroide componentes del ADN: La vida podría tener origen cósmico

Sale a la luz un hallazgo que sacude la ciencia: muestras del asteroide Ryugu contienen todos los bloques genéticos de la vida, sí el ADN.

17 de marzo de 2026 - 20:53
Muchas teorías al respecto.&nbsp;

Muchas teorías al respecto. 

Las cinco "letras" moleculares del código genético —adenina, guanina, citosina, timina y uracilo— fueron detectadas en muestras del asteroide Ryugu, traídas a La Tierra en 2020 por la misión Hayabusa2 de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA). ADN total. El estudio fue publicado en Nature Astronomy.

El ADN del universo: ¿la vida viajó en asteroides?

El líder del estudio, el bioquímico Toshiki Koga, aclaró que esto no significa que haya existido vida en Ryugu. Lo que sí indica es que asteroides primitivos pudieron producir y preservar moléculas clave para la química del origen de la vida.

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Esto no significa que hubiera "bichos" o c&eacute;lulas en la roca, sino que las "instrucciones" qu&iacute;micas para la vida se forman de manera natural en el espacio. Es como encontrar ladrillos y cemento cayendo del cielo; no es una casa, pero son los materiales indispensables para construir una.

Esto no significa que hubiera "bichos" o células en la roca, sino que las "instrucciones" químicas para la vida se forman de manera natural en el espacio. Es como encontrar ladrillos y cemento cayendo del cielo; no es una casa, pero son los materiales indispensables para construir una.

El hallazgo implica que los requisitos moleculares para la vida no son exclusivos de la Tierra y podrían surgir como productos naturales de la evolución química en todo el Sistema Solar. En términos simples: los ladrillos del ADN se fabricaron solos en el cosmos.

La JAXA lanzó la misión Hayabusa2 en 2014. La nave viajó 300 millones de kilómetros hasta Ryugu, aterrizó, disparó un proyectil contra su superficie y recolectó los fragmentos eyectados. Esas muestras llegaron a la Tierra en diciembre de 2020.

Comparación con otros asteroides: diferencias que abren más preguntas

Al comparar los resultados con muestras del asteroide Bennu y los meteoritos Murchison y Orgueil, surgieron diferencias significativas. Mientras Ryugu contiene cantidades casi equivalentes de purinas y pirimidinas, el meteorito Murchison es más rico en purinas, y las muestras de Bennu y Orgueil tienen mayor concentración de pirimidinas.

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Esas diferencias podrían indicar una vía de formación de nucleobases hasta ahora desconocida, vinculada a la concentración de amoníaco en cada cuerpo rocoso.

El debate científico está abierto: si los asteroides sembraron la Tierra con los ingredientes del ADN, el origen de la vida es, literalmente, un asunto del universo entero.

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