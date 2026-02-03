La acusación del crimen de Natalia Melmann cayó sobre 4 policías bonaerenses que terminaron detenidos: para la justicia participaron del acto aberrante 5 hombres, entre ellos Ricardo Anselmini, Ricardo Suárez y Oscar Echenique, sentenciados a la pena de prisión perpetua.
MARCHAN EL MIÉRCOLES 4 EN MIRAMAR
Hace 25 años hallaban sin vida a Natalia Melmann: la familia aún espera resultados de ADN
El femicidio de Natalia Melmann conmocionó a Argentina hace un cuarto de siglo. La adolescente fue secuestrada, abusada y asesinada en la ciudad de Miramar.
Los cargos eran muy severos: rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa.
Además, el ex convicto Gustavo “Gallo” Fernández recibió 25 años por su participación en el rapto, aunque la pena fue reducida a diez años.
Gustavo Melmann, el padre de la menor que lleva 25 años de lucha buscando el esclarecimiento del caso, expresó que enviarán las nuevas muestras de ADN de los uniformados sospechados a la Asesoría Pericial de La Plata:
Los oficiales Ángel Sánchez Custodio, Osvaldo Alfredo Sissi y José Luis Morillo concurrieron el 28 de agosto de 2025 a la Asesoría Pericial de Mar del Plata para extraerse sangre, cuyo análisis resultará clave para determinar el nombre del quinto asesino.
También, el sargento Borra, el sargento Enrique Diez, el ex comisario Merillo y el comisario mayor Oroz Mieres son 4 policías que se realizaron estudios.
El asesinato de Miramar
La menor fue encontrada el 4 de febrero de 2001 bajo un montículo de hojas en el vivero “Florentino Ameghino” de Miramar.
La autopsia reveló que fue asfixiada con el cordón de sus zapatillas. Su cuerpo presentaba moretones, quemaduras, fracturas y un golpe en el cráneo.
El miércoles 4 de febrero de 2026 la ciudad balnearia volverá a marchar acompañando a una familia que busca ponerle fin al horror vivido.