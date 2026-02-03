Hace 25 años hallaban sin vida a Natalia Melmann: la familia aún espera resultados de ADN

También, el sargento Borra, el sargento Enrique Diez, el ex comisario Merillo y el comisario mayor Oroz Mieres son 4 policías que se realizaron estudios.

El asesinato de Miramar

La menor fue encontrada el 4 de febrero de 2001 bajo un montículo de hojas en el vivero “Florentino Ameghino” de Miramar.

La autopsia reveló que fue asfixiada con el cordón de sus zapatillas. Su cuerpo presentaba moretones, quemaduras, fracturas y un golpe en el cráneo.

Los cargos penales fueron gravísimos: privación ilegal de la libertad agravado, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido para asegurarse la impunidad.

El miércoles 4 de febrero de 2026 la ciudad balnearia volverá a marchar acompañando a una familia que busca ponerle fin al horror vivido.