El Documento Nacional de Identidad (DNI) vuelve a estar en el centro de la escena. Desde el 1° de febrero, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) comenzó a implementar un nuevo formato de DNI electrónico, con cambios visibles y otros no tanto, pero igual de importantes. La medida también alcanza al pasaporte argentino y responde a la necesidad de reforzar la seguridad y alinearse con estándares internacionales que exige la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
NUEVO FORMATO
DNI 2026: La lista de personas que deben actualizarlo o quedan afuera de todo
No gestionar la renovación del DNI cuando corresponde no es solo un problema administrativo. Implica quedar fuera del sistema formal.
Sin embargo, el anuncio generó una pregunta que se repite en todos lados, ¿hay que renovar el DNI sí o sí en 2026 o solo algunas personas? La respuesta no es tan simple, y por eso conviene prestar atención a los detalles para no quedarse con un documento vencido que después no sirve para nada.
¿El nuevo formato de DNI obliga a renovar el documento?
Aunque el nuevo DNI ya empezó a emitirse, tener el formato anterior no implica que tengas que renovarlo de inmediato. Desde Renaper aclararon que si tu DNI está vigente, sigue siendo válido para todos los trámites habituales.
La clave está en la fecha de vencimiento, no en el diseño. El DNI argentino tiene una validez de 15 años desde la fecha de emisión, tanto para ciudadanos argentinos como para extranjeros con residencia en el país. Una vez superado ese plazo, el documento pierde validez legal y deja de servir para acreditar identidad.
¿Quiénes deben renovar el DNI obligatoriamente en 2026?
En 2026, hay un grupo específico que sí o sí tiene que actualizar el DNI. Se trata de las personas mayores de 14 años que emitieron su documento en 2011. Al cumplirse los 15 años de vigencia, la renovación pasa a ser obligatoria.
Esto no es un detalle menor. Un DNI vencido no permite hacer trámites básicos, como abrir una cuenta bancaria, firmar contratos, viajar dentro del país, trabajar en blanco, estudiar o acceder a la salud pública y programas sociales.
En el caso de los menores de edad, el esquema sigue igual que hasta ahora:
- Actualización obligatoria del DNI entre los 5 y 8 años
- Nueva actualización obligatoria al cumplir los 14 años
¿Dónde figura el vencimiento del DNI y cómo verificarlo?
Muchos no lo saben, pero la fecha de vencimiento está bien visible. Se encuentra en el frente de la tarjeta del DNI, debajo de los datos personales.
Si el documento está vencido, no hay prórroga ni tolerancia, hay que renovarlo para volver a estar habilitado.
¿Cómo tramitar el DNI nuevo paso a paso?
El trámite para renovar el DNI es sencillo y puede hacerse de dos maneras, en el Registro Civil o en los Centros de Documentación Renaper. El paso a paso es el siguiente:
- Elegir el Registro Civil más cercano al domicilio o sacar turno en un Centro Renaper a través de la app Mi Argentina.
- Presentarse en la oficina seleccionada con el turno correspondiente.
- Guardar la constancia de solicitud del trámite y hacer el seguimiento online desde el sitio oficial del Renaper.
- Recibir el DNI en el domicilio o retirarlo en la oficina, presentando la constancia.
En el caso de menores de 14 años, el trámite debe hacerse acompañado por padre, madre o tutor, con DNI vigente.
¿Cuánto cuesta renovar el DNI en 2026?
Otro punto clave es el costo. Estos son los valores oficiales vigentes:
- DNI recién nacido: sin cargo
- Primer ejemplar de DNI: $7.500
- Actualización DNI 5/8 años: $7.500
- Actualización DNI 14 años: $7.500
- Ejemplar nuevo por cambio de datos o domicilio: $7.500
- Rectificación por identidad de género (primera vez): sin cargo
- DNI exprés (96 horas): $18.500
- DNI 24 horas: $29.500
- DNI al instante: $40.500
Para extranjeros, los valores parten desde $14.000, con costos mayores para trámites exprés.
