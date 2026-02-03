DNI 2026: La lista de personas que deben actualizarlo o quedan afuera de todo

Esto no es un detalle menor. Un DNI vencido no permite hacer trámites básicos, como abrir una cuenta bancaria, firmar contratos, viajar dentro del país, trabajar en blanco, estudiar o acceder a la salud pública y programas sociales.

En el caso de los menores de edad, el esquema sigue igual que hasta ahora:

Actualización obligatoria del DNI entre los 5 y 8 años

Nueva actualización obligatoria al cumplir los 14 años

¿Dónde figura el vencimiento del DNI y cómo verificarlo?

Muchos no lo saben, pero la fecha de vencimiento está bien visible. Se encuentra en el frente de la tarjeta del DNI, debajo de los datos personales.

Si el documento está vencido, no hay prórroga ni tolerancia, hay que renovarlo para volver a estar habilitado.

¿Cómo tramitar el DNI nuevo paso a paso?

El trámite para renovar el DNI es sencillo y puede hacerse de dos maneras, en el Registro Civil o en los Centros de Documentación Renaper. El paso a paso es el siguiente:

Elegir el Registro Civil más cercano al domicilio o sacar turno en un Centro Renaper a través de la app Mi Argentina .

. Presentarse en la oficina seleccionada con el turno correspondiente.

Guardar la constancia de solicitud del trámite y hacer el seguimiento online desde el sitio oficial del Renaper.

Recibir el DNI en el domicilio o retirarlo en la oficina, presentando la constancia.

Nuevo DNI y pasaporte: El cambio que impacta a todos desde febrero

En el caso de menores de 14 años, el trámite debe hacerse acompañado por padre, madre o tutor, con DNI vigente.

¿Cuánto cuesta renovar el DNI en 2026?

Otro punto clave es el costo. Estos son los valores oficiales vigentes:

DNI recién nacido: sin cargo

Primer ejemplar de DNI: $7.500

Actualización DNI 5/8 años: $7.500

Actualización DNI 14 años: $7.500

Ejemplar nuevo por cambio de datos o domicilio: $7.500

Rectificación por identidad de género (primera vez): sin cargo

DNI exprés (96 horas): $18.500

DNI 24 horas: $29.500

DNI al instante: $40.500

Para extranjeros, los valores parten desde $14.000, con costos mayores para trámites exprés.

