River sacude a Sudamérica con un acuerdo único: "30 millones"

Hoy en día Sao Paulo de Brasil es el club de Sudamérica que más ingresos tiene por naming de su estadio con un total de 5,2 millones de dólares anuales. A partir del 1 de enero del 2027, River pasará a ubicarse en segundo lugar con 3 millones de dólares anuales asegurados, una cifra que puede terminar siendo aún mayor.

En los últimos días River cerró dos acuerdos multimillonarios con las empresas productoras de eventos musicales ya que por la cesión del estadio para recitales el CARP se aseguró 100 millones de dólares de acá a los próximos 10 años, repartidos en 10 recitales por año asegurados. A esto se le suman los 30 millones del acuerdo por naming, lo que da un total de 130 millones de dólares, algo único en Sudamérica.

