La semana pasada River realizó de manera oficial el anuncio de la nueva remodelación del Estadio Monumental que incluirá la creación de una nueva bandeja en conjunto con el techado. Ahora la dirigencia presidida por Stéfano Di Carlo cerró un acuerdo impresionante que le dará al club más de 30 millones de dólares.
IMPRESIONANTE
River sacude a Sudamérica con un acuerdo único: "30 millones"
En las últimas horas River cerró un acuerdo único que le dará nada menos que 30 millones de dólares, una cifra que puede ser mayor.
En el año 2022 River cerró un acuerdo con la cadena de Supermercados Chango Más para colocarle el nombre Más Monumental al estadio, un acuerdo que se había cerrado a cambio de 20 millones de dólares totales con un contrato que finalizaba en diciembre del 2027. Este contrato se rescindió de manera anticipada y pasará a cortarse a finales del 2026.
Pensando a futuro, River comenzó a buscar ofertas para el nuevo naming del Monumental y en las últimas horas se confirmó que la empresa Live Nation (junto con DF Entertainment y Dale Play) se quedará con los derechos del nombre del estadio. Según informó el periodista Leandro Vaquila, “el club se asegura un embolso de 30 millones de dólares por 10 años a partir del 1 de enero del 2027”.
Ahora River en conjunto con las empresas productoras de eventos musicales negociarán en conjunto cuál será el nuevo nombre que llevará el Monumental, por lo que próximamente se anunciará el cambio de naming. Al mismo tiempo quedó confirmado que los 30 millones son una tarifa base que puede ser aún mayor ya que el Millonario se quedará con la mitad del excedente de dicha cifra.
River recibe millones gracias al Monumental
Para ser aún más claros, la empresa Live Nation tiene los derechos para negociar el nuevo naming del Monumental. Si la productora llega a un acuerdo que por ejemplo sea de 60 millones de dólares, a River le ingresarán 15 millones de dólares más además de los 30 millones que ya tiene asegurados. Sin dudas es un acuerdo enorme para el club pensando en lo que serán las obras de remodelación valuadas en más de 100 millones de dólares.
Hoy en día Sao Paulo de Brasil es el club de Sudamérica que más ingresos tiene por naming de su estadio con un total de 5,2 millones de dólares anuales. A partir del 1 de enero del 2027, River pasará a ubicarse en segundo lugar con 3 millones de dólares anuales asegurados, una cifra que puede terminar siendo aún mayor.
En los últimos días River cerró dos acuerdos multimillonarios con las empresas productoras de eventos musicales ya que por la cesión del estadio para recitales el CARP se aseguró 100 millones de dólares de acá a los próximos 10 años, repartidos en 10 recitales por año asegurados. A esto se le suman los 30 millones del acuerdo por naming, lo que da un total de 130 millones de dólares, algo único en Sudamérica.
Más en GOLAZO24
Diego Monroig lanzó un bombazo que impacta en Boca: "Va a incorporar"