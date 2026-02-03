Sable de San Martín: Renunció la directora del Museo Histórico Nacional y empieza otro escándalo

image

Los robos a los que hace referencia el Gobierno no fueron ilícitos comunes: el primer lo perpetraron cuatro jóvenes del denominado Comando “Juventud Peronista” que reclamaba el regreso del General Juan Domingo Perón al país y el segundo también estuvo vinculado al peronismo con el mismo reclamo.

No hubo menciones a la voluntad de la donante, Manuelita Rosas, que lo había entregado al Museo, una de las explicaciones que esperaban los especialistas.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Grave: La Nación desmemoriada (al menos sobre Santiago Viola)

Historias que vuelven (1): Roberto Gold y el Partido Comunista, antes de Hugo Sigman

Marcha atrás con nuevo IPC: "Es manipulación, un escándalo"

Baja de la edad de imputabilidad: Pullaro toma protagonismo en el debate