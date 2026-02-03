El mismo día en que Javier Milei decretó el traslado del sable corvo de San Martín del Museo Histórico Nacional (MHN) al Regimiento de Granaderos, renunció la directora del MHN María Inés Rodríguez Aguilar, sido designada por el libertario en lugar del director que se oponía al cambio de lugar de la reliquia.
POLÉMICO TRASLADO
Sable de San Martín: Renunció la directora del Museo Histórico Nacional y empieza otro escándalo
María Rodríguez Aguilar renunció como directora del Museo Histórico Nacional tras el decreto de traslado del sable de San Martín al Regimiento de Granaderos.
La directoria de Milei que renunció en desacuerdo con Milei
La licenciada en Historia y Archivista Universidad Nacional de Córdoba María Inés Rodríguez Aguilar había asumido como directora del MHN en agosto de 2025 en reemplazo del historiador Gabriel Di Meglio, un crítico de la gestión Milei por cuestiones prespuestarias y de traslado del sable corvo del 'Padre de la Patria'.
Se esperaba que con Rodríguez Aguilar el traslado del sable se haría sin cuestionamientos a la voluntad presidencial, pero apenas se conoció este martes el decreto firmado por Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti que quitar la reliquia del MHN y llevarla al Regimiento de Granaderos, Rodríguez Aguilar decidió renunciar evidenciando su rechazo a la decisión en sintonía con la opinión mayoritaria de historiadores, museólogos y especialistas que opinaban que el sable debía estar en el Museo por cumplirse con la voluntad de la donadora, Manuelita Rosas.
Según dijo al diaro Clarín, la ahora exdirectora opinó que los argumentos para el traslado, contenido en el decreto publicado este martes, surge de " una interpretación muy original" por parte de las autoridades nacionales y mencionó que "e ste conflicto no es nuevo en la Nación, ya en 1844 cuando San Martín se lo dona a Rosas, luego cuando interviene Sarmiento y así forma parte de los sectarismos extremos que hacen a la sociedad".
El sable de San Martín y el argumento oficial de los robos
En los fundamentos del decreto presidencial de traslado del sable, el Gobierno adujo que el objeto fue objeto de robos en dos oportunidades mientras se encontraba bajo la guarda del MHN, en los años 1963 y 1965, siendo recuperado en ambas ocasiones y que por lo tanto se requerían más medidas de seguridad.
Los robos a los que hace referencia el Gobierno no fueron ilícitos comunes: el primer lo perpetraron cuatro jóvenes del denominado Comando “Juventud Peronista” que reclamaba el regreso del General Juan Domingo Perón al país y el segundo también estuvo vinculado al peronismo con el mismo reclamo.
No hubo menciones a la voluntad de la donante, Manuelita Rosas, que lo había entregado al Museo, una de las explicaciones que esperaban los especialistas.
