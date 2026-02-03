$Libra: Tras la furia de Javier Milei y la amenaza de cierre, piden el allanamiento a 'Clarín'

Por ese motivo, solicita que el expediente sea trasladado a un juzgado Federal Penal Económico, argumentando que se trata de un caso de alto impacto financiero, con posible lavado de activos y ramificaciones internacionales, lo que justificaría la intervención de un fuero especializado.

image Daniel Sarwer, presidente de la ONG ARM Global, y Javier Milei.

La nota de 'Clarín'

Un día después de la nota de 'Clarín', Javier Milei publicó un par de tuits furiosos contra el diario. "Masterclass" puso en un tuit en el que citaba otro que, de manera irónica, hablaba del cierre del Clarín. La explicación del "chiste" era que el diario cerraba como cada noche antes de imprimir su edición del día siguiente.

Una ironía que en boca de un presidente suena como una amenaza a la libertad de expresión, más aún considerando que Javier Milei tiene desde hace 11 meses un tuit fijado en el que se refiere a Clarín como la "gran estafa argentina".

Luego, retuiteó a otro usuario que dijo que "Clarín sin pauta miente", junto a una enumeración de conceptos sobre el rol de los medios.

'Clarín' apeló a la moderación, pero no le salió...

Una duda que quedó circulando en los pasillos de la política fue la moderación inicial del matutino, que pese a tener el contrato, el diario no lo llevó a la tapa principal.

Según algunos analistas, ello se debió a que fue un "tiro de advertencia" al que Javier Milei decidió responder con una declaración de guerra total en lugar de negociar...

image Un libertario hizo esta imagen que Javier Milei retuiteó y se desencadenó una vez más la pelea entre Clarín y el Gobierno.

Otras noticias de Urgente24

Yerba mate: Paro total de cosechas y fuerte amenaza de desabastecimiento

Marcha atrás con nuevo IPC: "Es manipulación, un escándalo"

Golpe final: YPF volvió a elegir a Río Negro por sobre territorio de Kicillof para la última gran obra

Los laboratorios nacionales descorchan con Milei por el récord histórico de exportaciones de medicamentos