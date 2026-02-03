El diario 'Clarín' publicó el texto completo del acuerdo firmado por Javier Milei y el empresario cripto Hayden Davis en el que este último "pone a disposición" del Presidente y de forma "totalmente gratuita" sus servicios "de asesoramiento especializado en blockchain e inteligencia artificial" y desató una tormenta por la que el propio presidente llegó incluso a ironizar con el cierre del matutino porteño.
$Libra: Tras la furia de Javier Milei y la amenaza de cierre, piden el allanamiento a 'Clarín'
El escándalo cripto $Libra continúa tras la furia de Javier Milei con 'Clarín' y la amenaza de cierre, que desencadenó un pedido a la Justicia para allanar al diario.
Sus declaraciones generaron fuertes cuestionamientos por su impacto sobre la libertad de expresión, pero llegaron también a la Justicia, porque en las últimas horas, Daniel Sarwer, presidente de la ONG ARM Global presentó una denuncia ante la Cámara Federal Penal Económico en la que no solo solicita que el llamado escándalo cripto $Libra sea apartado del juzgado Federal Nro. 8 y pase a un juzgado penal económico, sino que también reclamó el allanamiento al diario 'Clarín' y el secuestro preventivo del documento publicado.
Es que según el denunciante, el contrato revelado por el diario constituye evidencia central de la causa y existe riesgo de pérdida, alteración o desaparición del material.
Así, mientras el presidente ataca públicamente al diario por haber difundido el acuerdo, un particular reclama a la Justicia que allane al diario para preservar pruebas que podrían comprometer al propio Milei.
Otro de los ejes centrales de la denuncia, que difundió el sitio 'RealPolitik', apunta contra la actuación del juzgado Federal Nro. 8, actualmente a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi. Sarwer sostiene que la causa permanece "dormida", sin avances sustanciales, y denuncia maniobras dilatorias que pondrían en riesgo la preservación de la prueba.
Por ese motivo, solicita que el expediente sea trasladado a un juzgado Federal Penal Económico, argumentando que se trata de un caso de alto impacto financiero, con posible lavado de activos y ramificaciones internacionales, lo que justificaría la intervención de un fuero especializado.
La nota de 'Clarín'
Un día después de la nota de 'Clarín', Javier Milei publicó un par de tuits furiosos contra el diario. "Masterclass" puso en un tuit en el que citaba otro que, de manera irónica, hablaba del cierre del Clarín. La explicación del "chiste" era que el diario cerraba como cada noche antes de imprimir su edición del día siguiente.
Una ironía que en boca de un presidente suena como una amenaza a la libertad de expresión, más aún considerando que Javier Milei tiene desde hace 11 meses un tuit fijado en el que se refiere a Clarín como la "gran estafa argentina".
Luego, retuiteó a otro usuario que dijo que "Clarín sin pauta miente", junto a una enumeración de conceptos sobre el rol de los medios.
'Clarín' apeló a la moderación, pero no le salió...
Una duda que quedó circulando en los pasillos de la política fue la moderación inicial del matutino, que pese a tener el contrato, el diario no lo llevó a la tapa principal.
Según algunos analistas, ello se debió a que fue un "tiro de advertencia" al que Javier Milei decidió responder con una declaración de guerra total en lugar de negociar...
