Economía en rojo: Señales de debilidad ante un escenario complicado

* El patentamiento de automóviles cayó un 5,7%, marcando una fuerte debilidad en la demanda de bienes durables.

image No despega.

Resultados dispares entre los indicadores

Durante el penúltimo mes de 2025, cinco de las ocho series que integran el ICA-SFE mostraron variaciones mensuales negativas, y sólo tres registraron subas.

Entre las señales con desempeño positivo se destacaron:

* Demanda laboral: +5,0%

* Recursos tributarios: +0,8%

* Producción industrial: +0,1%

De manera contraria, presentaron derrumbes:

* Puestos de trabajo: -0,1%

* Consumo de cemento: -0,3%

* Remuneración al factor trabajo: -0,6%

* Ventas en supermercados: -0,8%

* Patentamiento de automóviles: -5,7%

Si bien este comportamiento heterogéneo demuestra que existen indicios aislados de 'mejora', lo que cierto es que en conjunto, la economía de Santa Fe no logra consolidar una recuperación.

Estancamiento también en la comparación anual

Por su parte, en términos interanuales, el índice coincidente de la provincia se ubicó prácticamente en los mismos niveles que en noviembre de 2024, con una variación de -0,03%. Para el CES, este dato confirma la persistencia de la fase contractiva y que la economía real aún no logra revertir su tendencia descendente.

A esto se suman dificultades para distintos sectores productivos, en un contexto de mayor apertura de importaciones, aumento de costos locales medidos en dólares y un nivel de demanda todavía insuficiente para sostener la actividad.

Economía en rojo: Expectativas para lo que viene

De cara a los próximos meses, las expectativas están puestas en la implementación de reformas legislativas orientadas a mejorar el clima de negocios y reducir distorsiones estructurales. De concretarse, podrían generar un entorno más favorable para la inversión y sentar bases para una recuperación más sólida.

No obstante, el CES advierte que mientras no se consoliden mejoras sostenidas en empleo, salarios y consumo, la economía santafesina seguirá transitando un escenario de fragilidad, con riesgo de prolongar el actual estancamiento.

