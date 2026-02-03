SANTA FE. La economía provincial no da buenas señales: la actividad volvió a caer en noviembre. De acuerdo al informe del Centro de Estudios y Servicios (CES) de la Bolsa de Comercio, el Índice Compuesto de Actividad Económica (ICA-SFE) registró una variación mensual negativa del 0,2%, en línea con la trayectoria descendente que se observa desde febrero.
INFORME DE LA BOLSA DE COMERCIO
Economía en rojo: Señales de debilidad ante un escenario complicado
La economía de Santa Fe tampoco repunta: la actividad volvió a caer en noviembre. El consumo continúa siendo el foco de mayor debilidad.
El escrito sostiene que "a pesar de contar con un escenario macroeconómicamente más ordenado y de expectativas favorables, la medición de noviembre muestra una nueva contracción de la economía santafesina", lo que expone las dificultades para recomponer el nivel de actividad.
Empleo en caída libre y consumo por el piso
Según el documento, uno de las mayores preocupación es la evolución del mercado laboral y del consumo. El relevamiento indica que siguen las caídas en el nivel de empleo, mientras que la recuperación del salario real se encuentra estancada, lo que impacta de manera directa en la capacidad de gesto de los hogares.
En base a ello, este marco se refleja en indicadores claves:
* Las ventas en supermercados retrocedieron un 0,8% mensual.
* El patentamiento de automóviles cayó un 5,7%, marcando una fuerte debilidad en la demanda de bienes durables.
Resultados dispares entre los indicadores
Durante el penúltimo mes de 2025, cinco de las ocho series que integran el ICA-SFE mostraron variaciones mensuales negativas, y sólo tres registraron subas.
Entre las señales con desempeño positivo se destacaron:
* Demanda laboral: +5,0%
* Recursos tributarios: +0,8%
* Producción industrial: +0,1%
De manera contraria, presentaron derrumbes:
* Puestos de trabajo: -0,1%
* Consumo de cemento: -0,3%
* Remuneración al factor trabajo: -0,6%
* Ventas en supermercados: -0,8%
* Patentamiento de automóviles: -5,7%
Si bien este comportamiento heterogéneo demuestra que existen indicios aislados de 'mejora', lo que cierto es que en conjunto, la economía de Santa Fe no logra consolidar una recuperación.
Estancamiento también en la comparación anual
Por su parte, en términos interanuales, el índice coincidente de la provincia se ubicó prácticamente en los mismos niveles que en noviembre de 2024, con una variación de -0,03%. Para el CES, este dato confirma la persistencia de la fase contractiva y que la economía real aún no logra revertir su tendencia descendente.
A esto se suman dificultades para distintos sectores productivos, en un contexto de mayor apertura de importaciones, aumento de costos locales medidos en dólares y un nivel de demanda todavía insuficiente para sostener la actividad.
Economía en rojo: Expectativas para lo que viene
De cara a los próximos meses, las expectativas están puestas en la implementación de reformas legislativas orientadas a mejorar el clima de negocios y reducir distorsiones estructurales. De concretarse, podrían generar un entorno más favorable para la inversión y sentar bases para una recuperación más sólida.
No obstante, el CES advierte que mientras no se consoliden mejoras sostenidas en empleo, salarios y consumo, la economía santafesina seguirá transitando un escenario de fragilidad, con riesgo de prolongar el actual estancamiento.
Más contenidos en Urgente24
Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas
La dura verdad que Flor de la V no quería que se supiera
Golpe final: YPF volvió a elegir a Río Negro por sobre territorio de Kicillof para la última gran obra
Estupor en River por lo que se confirmó de Franco Armani: "Es delicado"
Los laboratorios nacionales descorchan con Milei por el récord histórico de exportaciones de medicamentos