NADA PARA CELEBRAR
Al rojo vivo: Inflación en alza e industria estancada
En menos de 24 horas se conocieron datos que siguen hundiendo el panorama económico: en Santa Fe la inflación volvió a subir y la industria sigue en caída libre
Números en rojo
Según el último informe habitual de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), la producción de la industria manufacturera registró en noviembre de 2025 un desplome interanual del 5,4%, evidenciando una crisis de alcance generalizado en el entramado fabril.
A partir de lo detallado por el relevamiento, el 75% de las ramas industriales analizadas presentó una disminución de su nivel de actividad respecto del mismo mes del año anterior. Y la perspectiva general a lo largo del año que pasó marca un punto de inflexión a partir del segundo semestre.
En general, desde junio o julio los meses cerraron con indicadores para el olvido en cuanto al índice general de producción industrial, cantidad de ramas con evolución negativa, demanda de energía, y producción de acero.
El indicador desestacionalizado también mostró un desempeño negativo, con una baja del 1,2% en relación a octubre. En el acumulado de los primeros once meses del año, la actividad industrial apenas logró una recuperación del 2,3%, concentrada en el primer semestre, mientras que en la segunda mitad de 2025 se observó un marcado deterioro.
Sobre ese marco, Fisfe sostuvo que la industria de Santa Fe sigue afectada por los altos costos financieros, el derrumbe del volumen exportado de manufacturas de origen industrial —que retrocedieron 7,2% interanual—, el fuerte incremento de las importaciones de bienes, que crecieron 26,9%, y la debilidad del sector de la construcción, con una baja del 9,7% en la superficie autorizada.
Industria estancada
Entre las actividades con mayor incidencia negativa en noviembre se destacaron Vehículos automotores, Autopartes, Maquinaria agropecuaria y Productos de metal y servicios de trabajo de metales. En contraste, Molienda de oleaginosas, Industria siderúrgica y Productos lácteos realizaron los principales aportes positivos al índice de producción industrial.
En el período enero-noviembre de 2025, el nivel de producción industrial de Santa Fe se ubicó un 8,2% por debajo del registrado en 2022, confirmando un escenario de estancamiento, mientras el avance de determinadas importaciones y el retroceso exportador profundizan las dificultades para el desarrollo fabril provincial.
Inflación en alza, pero... ¿celebra Javier Milei?
Por su parte, este miércoles el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) dio a conocer el dato de inflación correspondiente a diciembre, que mostró un alza del 2,6% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con ese registro, la suba de precios acumulada durante todo 2025 alcanzó el 33%, ubicándose levemente por encima del promedio nacional informado por el INDEC, que fue del 31,5%.
El resultado anual representa una baja significativa frente a los registros de los últimos años: quedó 81,6 puntos porcentuales por debajo de la inflación de 2024 (114,6%) y muy lejos del récord histórico del 215,4% alcanzado en 2023. De esta manera, 2025 consolidó un cambio de tendencia en la dinámica de los precios en la provincia.
Sin embargo, con el 33% anual, la inflación de 2025 se convirtió en la más baja registrada en Santa Fe desde 2017, cuando el índice había sido del 26,1%.
Desde entonces, los precios habían transitado una trayectoria ascendente: 49,3% en 2018, 53,1% en 2019, una baja circunstancial al 36,6% en 2020 producto de la pandemia, y luego un fuerte rebote que llevó la inflación al 92,6% en 2022 y al máximo histórico en 2023.
Más contenidos en Urgente24
La miniserie de 6 capítulos que la crítica ovaciona y el público devora
El Trece y su mala suerte: Apostó por una conductora y la bombardearon en redes
Salud: El Gobierno anticipa el fin de dos prepagas históricas y problemas en una obra social
Nuevos amores obligan a 'blanquear' la ruptura de Mauricio Macri y Juliana Awada
La verdad de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada: Qué contó Ángel de Brito