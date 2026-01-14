Al rojo vivo: Inflación en alza e industria estancada

image

Sobre ese marco, Fisfe sostuvo que la industria de Santa Fe sigue afectada por los altos costos financieros, el derrumbe del volumen exportado de manufacturas de origen industrial —que retrocedieron 7,2% interanual—, el fuerte incremento de las importaciones de bienes, que crecieron 26,9%, y la debilidad del sector de la construcción, con una baja del 9,7% en la superficie autorizada.

Industria estancada

Entre las actividades con mayor incidencia negativa en noviembre se destacaron Vehículos automotores, Autopartes, Maquinaria agropecuaria y Productos de metal y servicios de trabajo de metales. En contraste, Molienda de oleaginosas, Industria siderúrgica y Productos lácteos realizaron los principales aportes positivos al índice de producción industrial.

En el período enero-noviembre de 2025, el nivel de producción industrial de Santa Fe se ubicó un 8,2% por debajo del registrado en 2022, confirmando un escenario de estancamiento, mientras el avance de determinadas importaciones y el retroceso exportador profundizan las dificultades para el desarrollo fabril provincial.

Inflación en alza, pero... ¿celebra Javier Milei?

Por su parte, este miércoles el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) dio a conocer el dato de inflación correspondiente a diciembre, que mostró un alza del 2,6% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con ese registro, la suba de precios acumulada durante todo 2025 alcanzó el 33%, ubicándose levemente por encima del promedio nacional informado por el INDEC, que fue del 31,5%.

image

El resultado anual representa una baja significativa frente a los registros de los últimos años: quedó 81,6 puntos porcentuales por debajo de la inflación de 2024 (114,6%) y muy lejos del récord histórico del 215,4% alcanzado en 2023. De esta manera, 2025 consolidó un cambio de tendencia en la dinámica de los precios en la provincia.

Sin embargo, con el 33% anual, la inflación de 2025 se convirtió en la más baja registrada en Santa Fe desde 2017, cuando el índice había sido del 26,1%.

Desde entonces, los precios habían transitado una trayectoria ascendente: 49,3% en 2018, 53,1% en 2019, una baja circunstancial al 36,6% en 2020 producto de la pandemia, y luego un fuerte rebote que llevó la inflación al 92,6% en 2022 y al máximo histórico en 2023.

