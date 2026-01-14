Primer gran test financiero de 2026: Luis Caputo espera por nueva demostración de confianza

Live Blog Post

Cifras que preocupan

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió este martes cifras preocupantes sobre la evolución de los precios al consumidor y el costo de vida en Argentina: en diciembre de 2025 la Canasta Básica Total (CBT) aumentó un 4,1 % respecto al mes anterior, ubicándose por encima del nivel general de inflación del 2,8 % para ese mismo mes. Según el organismo, estos números se traducen en que una familia tipo necesitó ingresos superiores a los $1.308.713 para no ser considerada pobre durante ese período.

El relevamiento oficial refleja que el aumento de la canasta básica no fue solo un fenómeno puntual de diciembre, sino que forma parte de una tendencia de incremento de los precios de los bienes y servicios esenciales que impacta directamente sobre la economía de los hogares. La CBT, que incluye alimentos, indumentaria, transporte y otros bienes básicos, subió un 27,7 % en todo 2025, mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define el umbral de indigencia, también escaló en términos similares y alcanzó valores que marcaron a su vez el costo mínimo indispensable para la subsistencia.

En concreto, para que un hogar tipo (integrado por dos adultos y dos niños) no sea considerado pobre en diciembre pasado se requería un ingreso mínimo de $1.308.713, mientras que para no caer en la indigencia el monto exigido fue de $589.510.