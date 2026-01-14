Primer gran test financiero de 2026: Luis Caputo espera por nueva demostración de confianza

El gobierno de Javier Milei vuelve a apostar al mismo recurso que prometió desterrar: más deuda para cubrir vencimientos imposibles de pagar con recursos propios. Este miércoles, el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo intentará renovar $9,6 billones en pesos, en una licitación que expone las fragilidades del esquema financiero oficial.
La inflación en Santa Fe también pegó el salto
Tras conocerse el dato a nivel nacional, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) dio a conocer este miércoles el dato de inflación de Santa Fe correspondiente a diciembre, que mostró un aumento del 2,6% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Con ese registro, la suba de precios acumulada durante todo 2025 alcanzó el 33%, ubicándose levemente por encima del promedio nacional informado por el INDEC, que fue del 31,5%.
El resultado anual representa una baja significativa frente a los registros de los últimos años: quedó 81,6 puntos porcentuales por debajo de la inflación de 2024 (114,6%) y muy lejos del récord histórico del 215,4% alcanzado en 2023. De esta manera, 2025 consolidó un cambio de tendencia en la dinámica de los precios en la provincia.
