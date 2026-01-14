urgente24
en vivo PRIMERA LICITACIÓN DEL AÑO / VENCIMIENTOS DE DEUDA

Primer gran test financiero de 2026: Luis Caputo espera por nueva demostración de confianza

El Tesoro Nacional vuelve a medir la confianza del mercado en la deuda en pesos.

El Tesoro Nacional vuelve a medir la confianza del mercado en la deuda en pesos.

El Tesoro Nacional vuelve a medir la confianza del mercado en la deuda en pesos.

El Tesoro Nacional vuelve a medir la confianza del mercado en la deuda en pesos.

Desafío central para la estabilidad financiera: Luis Caputo enfrenta un vencimiento de deuda por más de $9 billones.

14 de enero de 2026 - 10:08

EN VIVO

El gobierno de Javier Milei vuelve a apostar al mismo recurso que prometió desterrar: más deuda para cubrir vencimientos imposibles de pagar con recursos propios. Este miércoles, el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo intentará renovar $9,6 billones en pesos, en una licitación que expone las fragilidades del esquema financiero oficial.

Lo que está en juego no es solo si el Gobierno logra renovar los $9,6 billones, sino a qué costo. Si los bancos exigen tasas más altas, como todo indica, el Tesoro quedará atrapado en una dinámica cada vez más difícil de sostener.

La licitación de esta jornada no es una operación técnica más. Es una prueba de fuego para un modelo que prometía romper con el pasado, pero que en los hechos vuelve a las mismas recetas que llevaron a la Argentina al sobreendeudamiento y la crisis.

image

En paralelo, el desafío del Tesoro Nacional se da en un contexto crítico con una inflación que no para de subir. La perforación del riesgo país no es lo único a lo que deberá atender 'Toto' este año. Hacia adelante, la administración libertaria deberá acumular reservas, aprobar las reformas estructurales, que le permitan ratificar proyecto político del oficialismo y reactivar la actividad económica.

En la última licitación de 2025, llevada a cabo el 11 de diciembre, el Gobierno logró renovar todos los vencimientos y se adjudicó $21,27 billones. "Es una nueva demostración de confianza", habían expresado en aquel momento en la cartera que conduce Luis Caputo.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:

-----------------

Live Blog Post

La inflación en Santa Fe también pegó el salto

Tras conocerse el dato a nivel nacional, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) dio a conocer este miércoles el dato de inflación de Santa Fe correspondiente a diciembre, que mostró un aumento del 2,6% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con ese registro, la suba de precios acumulada durante todo 2025 alcanzó el 33%, ubicándose levemente por encima del promedio nacional informado por el INDEC, que fue del 31,5%.

El resultado anual representa una baja significativa frente a los registros de los últimos años: quedó 81,6 puntos porcentuales por debajo de la inflación de 2024 (114,6%) y muy lejos del récord histórico del 215,4% alcanzado en 2023. De esta manera, 2025 consolidó un cambio de tendencia en la dinámica de los precios en la provincia.

image
Live Blog Post

Drean y la industria nacional

La compañía de electrodomésticos nacional Drean denunció formalmente un posible caso de dumping por parte de China en el mercado argentino de lavarropas. En medio de un contexto agobiante para la industria local, la marca apuntó contra las importaciones indiscriminadas a precios de imposible competencia y obligó al Gobierno a abrir una investigación formal.

Según el Ministerio de Industria y Comercio, Drean denunció el ingreso de “aparatos de lavar ropa de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 13 kilogramos” a bajo costo. Adjunto a la denuncia, el Gobierno recibió una serie de pruebas que motivaron el inicio de la investigación señalada.

VER NOTA

Live Blog Post

Futuro de CABA: PRO VS. LLA

Si bien para la 'comidilla' del PRO es importante la supuesta reconciliación de los primos Macri, la cuestión de fondo es qué sucederá entre el PRO y La Libertad Avanza, que no parece respaldar la reelección de Jorge Macri toda vez que trabaja la candidatura de Manuel Adorni para CABA. Luis Caputo es decisivo en esta historia.

En el caso del PRO, es evidente la consolidación de autoridad que tiene Daniel Angelici, en niveles que no alcanzaba en el pasado. Es más: por ese motivo le han concedido a Christian Gribaudo la estratégica Secretaría Administrativa de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, para la gestión adecuada de CABA lo más importante es conocer cuándo Jorge Macri dispondrá del dinero que le está reclamando a Nación, o si no podrá disponerlo.

VER NOTA

Live Blog Post

Sin novedades de Nahuel Gallo, aumenta la preocupación

A más de un año de la detención del gendarme argentino, Nahuel Agustín Gallo, en Venezuela, una petición ciudadana en Change.org superó las 14.000 firmas. Ante el reciente anuncio de liberación de presos políticos y extranjeros, la solicitud vuelve a cobrar fuerza y relevancia.

Dicha iniciativa busca visibilizar el caso a nivel internacional y exigir una resolución inmediata, humanitaria y conforme al derecho internacional.

El encargo —impulsado por ciudadanos argentinos y acompañada por la familia de Gallo— reclama la liberación inmediata del suboficial de la Gendarmería Nacional Argentina, detenido desde el 8 de diciembre de 2024 sin acceso pleno a defensa jurídica ni garantías básicas del debido proceso.

VER NOTA

Live Blog Post

Primer gran test financiero de 2026

La Secretaría de Finanzas, bajo la órbita del Ministerio de Economía, oficializó el llamado a la primera licitación de deuda pública de 2026.

Para esta convocatoria, el Ejecutivo diseñó una canasta de opciones que incluye tanto reaperturas de títulos existentes como nuevos instrumentos:

1. Títulos en Pesos:

* Letras Capitalizables (Lecaps): Con vencimientos en febrero, mayo y noviembre de 2026.

* Bonos Capitalizables (Boncaps): Se lanza un nuevo bono con vencimiento en junio de 2027.

* Ajustables por CER (Inflación): Letras con plazos a mayo y noviembre de 2026, y Bonos Cero Cupón con vencimientos en junio de 2027 y 2028.

* Tasa TAMAR: Reapertura de una letra con vencimiento en agosto de 2026.

2. Títulos en Dólares (Dollar-Linked):

* Dos nuevas Letras Cero Cupón vinculadas al tipo de cambio oficial, con vencimientos el 27 de febrero y el 31 de marzo de 2026.

Live Blog Post

Siguen las preguntas por el meteotsunami en la Costa: ¿Puede volver la 'ola gigante'?

El martes (12/01), un meteotsunami afectó a Santa Clara del Mar, Mar del Plata y Mar Chiquita. El evento, generado por la interacción entre la atmósfera y el océano, reavivó las alertas sobre estos extremos en el mar tras provocar la muerte de un joven, de 29 años, y dejar al menos 35 personas heridas.

Desde Urgente24 entrevistamos a diversos especialistas con el fin de comprender mejor qué fue lo que pasó en la Costa Atlántica. Matilde Rusticucci, profesora emérita del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la UBA, explicó que se trató de una ola “más alta de lo normal” causada por “un fenómeno meteorológico” como puede ser una ráfaga, un cambio de dirección de viento o una disminución rápida de la presión.

VER NOTA

Live Blog Post

Más despidos en la era Milei: Chispazos entre LLA y la izquierda

Este martes, trabajadores de Lustramax realizaron cerca de las 7.30 un corte total en la Panamericana, en reclamo por decenas de despidos en la planta de la compañía de artículos descartables, de limpieza e higiene, ubicada en el Parque Industrial de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas.

Luego de unos veinte minutos, que generó tres kilómetros de autos atascados, los trabajadores decidieron levantar el corte y se desplazaron por la colectora rumbo a la entrada de la fábrica.

Sobre ese marco, Florencia Arietto responsabilizó a la izquierda por los conflictos en la importante empresa de descartables.

"Responsabilizamos a los diputados Myriam Bregman y Nicolás del Caño por fundir a la empresa Lustramax. La empresa está con un procedimiento preventivo de crisis tratando de no cerrar y poder mantener la mayoría de las fuentes de trabajo. Son 200 familias. El sindicato de comercio, el Ministerio de Trabajo de la provincia y la policía están trabajando junto a la empresa para poder trabajar. El juzgado de garantías 4 de San Martín no emite la orden de desalojo", expuso en sus redes sociales.

Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar: Bregman salió al cruce. "Apareció la dueña de la patota", escribió la referente izquierdista.

VER POSTEOS EN X

Live Blog Post

Gran polémica en Santa Cruz

La Justicia de Santa Cruz quedó envuelta en un escándalo luego de que los miembros del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia dispusieran un aumento escalonado de sus sueldos que alcanzará el 42% en octubre, llevando los salarios de algunos jueces hasta los $24 millones, cifra que provocó además un nuevo enfrentamiento con el gobernador Claudio Vidal.

"$24.000.000. Eso es lo que se autoaumentan en el Tribunal Superior de Justicia. Un acto de burla y una falta de respeto a la sociedad de Santa Cruz. 30 años cómplices del saqueo, hoy atrincherados en privilegios. Eso no es Justicia. Es encubrimiento del pasado y bloqueo del futuro", disparó el mandatario patagónico a través de un posteo en X.

VER NOTA

Live Blog Post

¿Paro de colectivos a la vista?

Nuevamente se habla de paro de colectivos por parte de la UTA tras el fracaso de la audiencia paritaria del martes 13/1 con las cámaras empresarias del sector.

Las cámaras que agrupan a las transportistas (AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA) propusieron un incremento salarial del 1%, oferta que fue calificada como una "burla" por parte del gremio que conduce Roberto Fernández.

Tras el rechazo gremial, se dictó un cuarto intermedio y habrá un nuevo encuentro el martes 20 de enero, hasta entonces la UTA dijo que se mantendrá en estado de alerta.

VER NOTA

Live Blog Post

Baja de precios: Desde mañana eliminan aranceles a la importación de celulares

El Gobierno nacional oficializó la eliminación de los aranceles a la importación de teléfonos celulares, una decisión que comenzará a regir este jueves 15 de enero y que tiene como objetivo principal bajar los precios al consumidor y ampliar la oferta tecnológica en el país.

La disposición está contemplada en el Decreto 333/2025, publicado en mayo del año pasado, y forma parte del plan de apertura comercial impulsado por la actual gestión. Hasta ahora, los celulares importados tributaban un arancel del 8%, que anteriormente había sido del 16%. Con la nueva medida, la alícuota queda en 0%.

Según estimaciones del sector, la eliminación de los aranceles podría generar una baja de precios de entre un 10% y un 30%, dependiendo del modelo, la marca y la velocidad con la que las empresas importadoras actualicen sus listas de precios.

Live Blog Post

Crece la polémica en Nordelta: Primero carpinchos, ahora cerdos y ninguna solución

Después del operativo para capturar carpinchos, vecinos de Nordelta reportaron que aparecieron chanchos salvajes corriendo por las calles.

Según los vecinos, los animales no son originarios de la zona, pero aseguran que pudieron haber aparecido tras la remoción de suelo y de árboles que se realizó en la zona en las últimas semanas, producto de la creación de nuevos barrios privados. Asimismo, informan que no se registran antecedentes similares, salvo las reiteradas denuncias por la invasión de carpinchos.

Live Blog Post

Plano internacional: La 'obsesión' de Donald Trump con Groenlandia y "lo más difícil está por venir"

Dinamarca transmitió al mundo que “va a ser difícil” evitar que el presidente estadounidense Donald Trump se apodere de Groenlandia, más aún cuando este persiste con su retórica injerencista y continúa amenazando a soberanías externas, como a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, exponiendo un argumento tutelar de velar por los valores del occidente o hacer ello por motivos "seguridad nacional".

En este contexto, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, acusó abiertamente al gobierno de Trump de ejercer una presión “inaceptable” para hacerse con Groenlandia y avisó de que lo más difícil está por venir”, aludiendo justamente al precedente del 3 de enero, cuando Washington capturó a Nicolás Maduro para que rinda cuentas ante un tribunal Nueva York por narcoterrorismo, pero también doblegó al chavismo con nuevo rostro para poder administrar su petróleo.

VER NOTA

Live Blog Post

Cifras que preocupan

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió este martes cifras preocupantes sobre la evolución de los precios al consumidor y el costo de vida en Argentina: en diciembre de 2025 la Canasta Básica Total (CBT) aumentó un 4,1 % respecto al mes anterior, ubicándose por encima del nivel general de inflación del 2,8 % para ese mismo mes. Según el organismo, estos números se traducen en que una familia tipo necesitó ingresos superiores a los $1.308.713 para no ser considerada pobre durante ese período.

El relevamiento oficial refleja que el aumento de la canasta básica no fue solo un fenómeno puntual de diciembre, sino que forma parte de una tendencia de incremento de los precios de los bienes y servicios esenciales que impacta directamente sobre la economía de los hogares. La CBT, que incluye alimentos, indumentaria, transporte y otros bienes básicos, subió un 27,7 % en todo 2025, mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define el umbral de indigencia, también escaló en términos similares y alcanzó valores que marcaron a su vez el costo mínimo indispensable para la subsistencia.

En concreto, para que un hogar tipo (integrado por dos adultos y dos niños) no sea considerado pobre en diciembre pasado se requería un ingreso mínimo de $1.308.713, mientras que para no caer en la indigencia el monto exigido fue de $589.510.

Live Blog Post

Tras el 2,8 de inflación: Los nuevos valores de monotributo y ganancias

Con la inflación de diciembre, que fue del 2,8%, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá actualizar las tablas del Monotributo y del Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría. Los cambios impactan tanto en trabajadores independientes como en empleados en relación de dependencia.

Con la actualización, las escalas de facturación anual del régimen simplificado irán desde los $10,2 millones hasta los $108,3 millones. En tanto, las cuotas mensuales oscilarán entre $42.368 y más de $1,3 millones para alquileres y servicios, y hasta $600.614 para la venta de cosas muebles.

En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, también se actualizarán los montos a partir de los cuales se comienza a tributar el Impuesto a las Ganancias.

Con la actualización, un empleado soltero comenzará a pagar Ganancias a partir de un salario de bolsillo de $2.488.922. Para quienes tengan un hijo, el mínimo será de $2.692.757; con dos hijos, $2.896.573; y para un trabajador casado con dos hijos, $3.300.726.

Live Blog Post

Con la mirada puesta en 2027, Axel Kicillof pone primera y reúne al MDF

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reunirá este miércoles por la tarde a su núcleo político más cercano en la ciudad de Villa Gesell, en un encuentro destinado a consolidar el rumbo del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y delinear los próximos pasos de su proyecto con proyección nacional.

La convocatoria se realizará desde las 17 en el Golf Club de la ciudad costera y contará con la presencia de intendentes que respaldan al mandatario, funcionarios del gabinete bonaerense y referentes del MDF. El encuentro se da a casi un año del lanzamiento formal del espacio político que impulsa Kicillof.

Entre los jefes comunales confirmados figuran el intendente local Gustavo Barrera, junto a Julio Alak (La Plata), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada) y Fabián Cagliardi (Berisso), además de otros dirigentes territoriales que integran el armado del gobernador.

Live Blog Post

Pésimo panorama: Continúa el 'industricidio'

La empresa TN & Platex, la principal textil de la Argentina, cerró por tiempo indefinido su planta ubicada en la provincia de Tucumán, y avanzó con casi 200 despidos en una localidad de 8.000 personas, en un contexto de fuerte retracción del consumo interno, creciente presión de las importaciones y severas dificultades para acceder al financiamiento.

La compañía comunicó formalmente que se trata de una suspensión y no de un cierre definitivo, pero en el sector existen serias dudas sobre la posibilidad de que la producción se reactive en el corto o mediano plazo.

VER NOTA

Live Blog Post

Vencimientos de deuda: Presión sobre las provincias

Las provincias deberán pagar este año vencimientos de deuda por unos USD 2.500 millones, según el sitio Politikon Chaco.

En el tope del ránking aparecen la provincia de Buenos Aires (US$ 784 millones), la Ciudad de Buenos Aires (US$ 376 millones, que refinanciará con el bono emitido a fines de 2025), Santa Fe (US$ 240 millones), Córdoba (US$ 225 millones), Neuquén (US$ 179 millones) y Chubut (US$ 119 millones).

El primer vencimiento se cumplirá la próxima semana en Tierra del Fuego y sumará unos USD 6 millones.

Por su parte, a lo largo de enero hay vencimientos por US$ 107 millones por los pagos que tendrán que hacer Chubut, Córdoba, Neuquén y la administración fueguina.

En febrero serán US$ 122,5 millones más entre Córdoba y Neuquén, más Entre Ríos y Chaco.

En tanto, La Rioja ya anticipó su declaraciones en default, lo cual cayó muy mal en el Gobierno.

En junio pasado, Córdoba emitió US$ 725 millones a una tasa de 9,75% mientras que Santa Fe consiguió US$ 800 millones a 8,1% y la Ciudad de Buenos Aires, US$ 600 millones a 7,8%.

Live Blog Post

Primera licitación del año

El calendario financiero de enero vuelve a tensionar la agenda del Tesoro. Este miércoles deberá afrontar pagos por aproximadamente $9,6 billones, con el mercado atento a la capacidad oficial de sostener el roll over, administrar el costo financiero y evitar episodios de estrés en pesos.

Con ese objetivo, la Secretaría de Finanzas, dependiente del Ministerio de Economía, lanzó la primera licitación del año, que se realizará el miércoles 14 de enero, con liquidación prevista para el viernes 16. La estrategia combina letras y bonos en pesos, instrumentos ajustados por CER, títulos a tasa TAMAR y letras vinculadas al dólar, en un intento por captar demanda en distintos perfiles de inversores.

Live Blog Post

Bandas cambiarias al ritmo de la inflación: ¿Qué pasa con el dólar?

De acuerdo con el esquema ideado por el Gobierno el año pasado, las bandas cambiarias dentro de las cuales puede moverse la cotización del dólar, sin intervención oficial, se actualizará en el mismo porcentaje que la inflación.

Así las cosas, el techo fijado para finales de enero en $ 1.563,51, pasaría a $1607 a fines de febrero al aplicarse el incremento del 2,8% que resultó del IPC de diciembre de 2025.

La gran interrogante es si, con el cambio de la banda superior, el dólar podría llegar a los $1600. Hoy (14/1) la divisa estadounidense cotiza a $ 1485 para la compra en el Banco Nación y el oficial mayorista se ubica en los $1.457.

VER NOTA

Live Blog Post

Inflación en alza pero Javier Milei celebra el vaso medio lleno

Si había alguna expectativa en el Gobierno de que la inflación de diciembre fuera inferior a la de noviembre, eso se esfumó este martes cuando el INdEC confirmó otra suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la última medición previa al cambio de metodología de medición que rige desde enero de 2026.

De acuerdo al informe oficial, la inflación alcanzó el último mes de 2025 el 2,8%, 3 décimas por encima del registro de noviembre, y la cifra más alta desde abril del año pasado, cuando anotó el mismo número.

Mientras tanto, Javier Milei saca chapa:

image

VER NOTA

Más contenidos en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos que la crítica ovaciona y el público devora

El Trece y su mala suerte: Apostó por una conductora y la bombardearon en redes

Salud: El Gobierno anticipa el fin de dos prepagas históricas y problemas en una obra social

Nuevos amores obligan a 'blanquear' la ruptura de Mauricio Macri y Juliana Awada

La verdad de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada: Qué contó Ángel de Brito

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES