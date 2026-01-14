La Justicia (K) de Santa Cruz se autoasignó un aumento del 42% y desató un escándalo con Vidal

El conflicto del gobernador Claudio Vidal con la Justicia de Santa Cruz

Los mismos jueces que firmaron la resolución, habían declarado el pasado diciembre la inconstitucionalidad de la ampliación de la corte provincial de 5 a 9 miembros que aprobó la Legislatura de Santa Cruz. Uno de los argumentos utilizados fue que no estaban contempladas las partidas presupuestarias, motivo por el cual dispusieron que los nuevos miembros del tribunal nombrados por Claudio Vidal cobren solo el 50% de su salario hasta resolver el planteo.

"La verdad que la justicia de la provincia de Santa Cruz no deja de ser un sector más de la política opositora", afirmó en aquel entonces el gobernador.

Sin embargo, con el incremento asignado los sueldos de los vocales del Tribunal Superior de Justicia pasaron de $11 y $16 millones en diciembre a $17 y $24 millones en octubre, según la antigüedad del magistrado.

image Además de las críticas de Claudio Vidal y Garrido, desde ATE calificaron los aumentos de "obscenos".

También el diputado nacional José Luis Garrido, por la provincia de Santa Cruz, lanzó una dura crítica pública reclamando la intervención de la Justicia provincial. "Insisto con el pedido de intervención a la Justicia de Santa Cruz. Muerto el perro, se acabó la rabia", afirmó el legislador, advirtiendo sobre una ruptura institucional que, en su visión, evidencia privilegios judiciales por encima del interés general.

Garrido ya había protagonizado un fuerte cruce institucional en octubre de 2025, cuando durante una sesión en el Congreso denunció "una situación de conflicto de poderes" en la provincia y anunció la presentación de un proyecto para intervenir el Poder Judicial de Santa Cruz, acusando al kirchnerismo de haberse "atrincherado" en el Tribunal de Cuentas y en el Superior Tribunal de Justicia. Su planteo contó con el respaldo de su compañero de bloque, Facundo Prades.

Gremios como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también pusieron el grito en el cielo contra los aumentos. A través de un comunicado, el secretario general Carlos Garzón calificó los aumentos de "obscenos" y denunció que fueron auto concedidos "sin control ni debate público", en un contexto donde otros sectores estatales enfrentan dificultades salariales considerables.

Y cuestionó que la Justicia no rinde cuentas, no paga Ganancias y aún así se asegura aumentos muy por encima de la inflación. ATE le exigió al Ministerio de Economía y al Poder Ejecutivo que no autoricen ni ejecuten las partidas presupuestarias destinadas a financiar estos aumentos.

Ningún funcionario judicial de Santa Cruz paga impuesto a las Ganancias por su salario, característica que los diferencia del resto de los empleados estatales de la provincia... Ningún funcionario judicial de Santa Cruz paga impuesto a las Ganancias por su salario, característica que los diferencia del resto de los empleados estatales de la provincia...

Los jueces justificaron la decisión por "equidad y razonabilidad"

La resolución argumenta que el anteproyecto de presupuesto ya fue aprobado en la Legislatura, mientras que el gobierno provincial manifestó en diálogo con distintos medios que los aumentos no estaban discriminados en el presupuesto presentado.

image

Entre los fundamentos, el Tribunal sostuvo que la medida responde a un criterio de "equidad" y de "razonabilidad", ya que, según ellos, los sueldos de los jueces de Santa Cruz " no pueden alejarse de forma grosera" de las remuneraciones que perciben magistrados de otras jurisdicciones provinciales y del orden federal, citando fallos de la Corte Suprema de Justicia vinculados a la intangibilidad de los salarios judiciales.

El aumento ordenado por el TSJ alcanza a todo el escalafón de empleados judiciales, lo cual elevó la masa salarial de los 1646 trabajadores del Poder Judicial de $9700 millones a $11.500 millones, mientras que la masa salarial de los 956 pasivos judiciales pasará de $2200 millones en diciembre a $3200 millones en octubre, lo cual impacta directamente en el déficit de la caja jubilatoria provincial.

Otras noticias de Urgente24

La principal textil de la Argentina cerró por tiempo indefinido su planta de Tucumán y hay casi 200 despidos

La Cámpora acepta a Julio Alak con tal de frenar a Verónica Magario ¿y Kicillof?

Macri y Alfano: ¿amor o sketch?; los BRICS desafían al dólar; día de furia en Punta del Este

Demián Reidel, moroso categoría 4, en 'la caja' de Nucleoeléctrica Argentina