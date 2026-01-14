El domingo 08/02 es la fecha tope para presentar listas que competirán por el control del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires en el comicio previsto para el 15/03. El titular saliente es el diputado nacional Máximo Kirchner pero él o cualquier otro referente de La Cámpora carecen de posibilidades de ganar en 2026.
PJ BONAERENSE
La Cámpora acepta a Julio Alak con tal de frenar a Verónica Magario ¿y Kicillof?
Febrero es mes definitivo para el PJ bonaerense, con Máximo Kirchner de salida. ¿Julio Alak o Verónica Magario? La Cámpora vs. Axel Kicillof.
El gobernador Axel Kicillof propone a su vicegobernadora Verónica Magario, de lealtad probada, odiada por La Cámpora, que ya intentó impedir que ella estuviera en el binomio de la reelección de Kicillof. La Cámpora respaldaba al hoy imputado Martín Insaurralde.
Antes, el martes 03/02, vencerá el plazo para la presentación de los avales. Muy importante. Por no tenerlos en regla el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, hizo un papelón ante Cristina Fernández de Kirchner.
- El número de avales para la candidatura a presidente del Consejo Provincial y los consejeros por rama deben pertenecer a, por lo menos, 5 secciones electorales diferentes y representar al menos a 50% de los distritos que componen cada sección.
- Los consejeros por sección deben ser avalados por el 50% de los distritos que componen la sección, y los Consejos de distrito y los congresales provinciales, deberán ser avalados por el 2% del padrón de afiliados de cada distrito.
'La Unidad'
En 2026, la fuerza de tareas K intentó resucitar a Insaurralde a través de su sucesor en Lomas de Zamora, Federico Otermin. También amenazó con el alcalde de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. Pero no recibió los respaldos imprescindibles. No se trata de nombres.
Los K viven en la impotencia del cambio cultural que no interpretan. Ellos creen que considerar eso es aceptar a Milei y, en verdad, Milei es un subproducto y no el origen del cambio cultural.
Cuidado con esa confusión, que también puede llevar al caos a Kicillof.
Sin embargo, ante el percance y con dinamismo muy respetable, La Cámpora lanzó al ruedo al intendente de La Plata, Julio Alak, que es de Kicillof.
El propósito obvio es provocar conflicto hacia adentro del Movimiento Derecho al Futuro, la maquinaria electoral de Kicillof. Luego, derrotar a Magario, con quien hay cuitas desde 2023.
La alternativa al acuerdo es competir 'a suerte y verdad' en las urnas. Por ahora, no es la opción preferida por ninguno. Esta película ya se vió en 2025. Probablemente sería lo más democrático pero el PJ, y en particular el bonaerense, prefiere mantenerse en la hipocresía de 'la unidad'.
En verdad, 'la unidad' es sólo seguir postergando la necesaria e inevitable disputa por el poder. En esta 'unidad' no hay liderazgo, según el concepto peronista de jefatura.
Quien mejor está utilizando ese falso argumento a su favor es La Cámpora: puede derrotar a Kicillof en nombre de 'la unidad'.
Magario / Alak
Julio Alak se encuentra haciendo una notable gestión como alcalde municipal de la capital provincial, La Plata.
El contraste con su antecesor, Julio Garro, pulveriza al PRO.
Alak está convencido de que él puede resultar un potente precandidato a gobernador bonaerense 2027. Y tiene buenos argumentos.
Además, exhibió coraje e inteligencia de elegir hace tiempo a Kicillof, en detrimento de los K.
Pero la candidata de Kicillof en esta ocasión es Magario. Ceder ante la extorsión de 'la unidad' resultaría una derrota para el gobernador, a los ojos de muchos.
"Y si Axel no puede imponer su candidata en el PJ bonaerense, no tiene 'signority' para candidato presidencial 2027", dice un escéptico.
Le responde su interlocutor: "Hasta ahora tampoco pudo completar las vacantes en la Suprema Corte de Justicia provincial... ".
Los plazos
A 1 año del nacimiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que ocurrió en Villa Gesell en febrero de 2025, con el objetivo de derrotar a Máximo Kirchner en el distrito, Kicillof vuelve a ese escenario el miércoles 14/01 para obtener un respaldo en su objetivo de trascender a la provincia de Buenos Aires.
Si Unión por la Patria hubiera ganado en PBA la elección nacional de octubre 2025, probablemente él no hubiera necesitado esta instancia. Pero perdió.
Jorge Ferraresi, Mario Secco, Julio Alak, Fabián Cagliardi, Francisco Echarren, Juan Manuel Álvarez, Sebastián Walker, el anfitrión Gustavo Barrera, y otros, tienen un objetivo 2026 para el espacio: el retorno de las reelecciones indefinidas.
Kicillof no los precisa para recorrer la Argentina buscando voluntades pero sí para ganar la competencia por el PJ bonaerense, lo que resultaría un mensaje también para Javier Milei y La Libertad Avanza que intentan atosigarlo desde Nación.
Pensando en acumular fuerzas frente a La Cámpora, Kicillof ha designado devotos tanto de Juan Grabois como de Sergio Massa.
Hay un riesgo: que el abanico sea tan amplio que no permita identificar cuál es la propuesta de Kicillof más allá de la oposición a Milei.
El rechazo 'a libro cerrado' ya no es una opción para muchos electores. Es hora de propuestas. Su ausencia concede fuerza al frágil Milei frente al PJ. Y se habla de su reelección futura tan sólo porque no se descubre una alternativa. Y el No es un rechazo, no una opción de poder. Para tenerlo en cuenta.
