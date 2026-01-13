“Solamente sabemos de él a través de familiares de otros presos políticos que han podido ingresar al penal de Yare II ya que nunca pudimos hablar directamente con mi hermano Germán” agregó Vanesa Giuliani.
DETENIDO EN UNA CÁRCEL DE VENEZUELA
Vanesa Giuliani, hermana de preso político argentino: "no tenemos fe de vida de Germán"
“Sabemos que está en la cárcel Yare II desde diciembre pero se halla incomunicado desde entonces, más de 3 semanas” agregó la hermana del preso argentino.
13 de enero de 2026 - 22:43
El abogado argentino lleva más de un año encarcelado en Venezuela.
“No tuvo derecho a una defensa privada. Le pusieron un defensor público. No existe un debido proceso. Lo acusaron de lo mismo que luego acusaron al gendarme Nahuel Gallo: espionaje, terrorismo. Hasta lo vincularon sin pruebas con María Corina Machado”.
“No se pueden tomar como reales los cargos que te imputan en Venezuela”
La hermana del letrado, Vanesa Giuliani, sostuvo:
“Tenemos miedo a las represalias que puedan tomar con Germán, por eso nos cuidamos en las declaraciones”.
“Este es nuestro peor momento. Están aislados, incomunicados y sin visitas, no sabemos en qué condiciones vive”.