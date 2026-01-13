urgente24
DETENIDO EN UNA CÁRCEL DE VENEZUELA

Vanesa Giuliani, hermana de preso político argentino: "no tenemos fe de vida de Germán"

“Sabemos que está en la cárcel Yare II desde diciembre pero se halla incomunicado desde entonces, más de 3 semanas” agregó la hermana del preso argentino.

13 de enero de 2026 - 22:43
Germán Giuliani, preso argentino en Venezuela

“Solamente sabemos de él a través de familiares de otros presos políticos que han podido ingresar al penal de Yare II ya que nunca pudimos hablar directamente con mi hermano Germán” agregó Vanesa Giuliani.

El abogado argentino lleva más de un año encarcelado en Venezuela.

Antes, estuvo 7 meses detenido en Las Acacias. Luego, lo trasladaron y nos confirmaron su nuevo destino. Germán fue a Venezuela por trabajo y no existe lógica para su encarcelamiento. Es un preso político, le hicieron firmar una declaración a fuerza de palos. Antes, estuvo 7 meses detenido en Las Acacias. Luego, lo trasladaron y nos confirmaron su nuevo destino. Germán fue a Venezuela por trabajo y no existe lógica para su encarcelamiento. Es un preso político, le hicieron firmar una declaración a fuerza de palos.

“No tuvo derecho a una defensa privada. Le pusieron un defensor público. No existe un debido proceso. Lo acusaron de lo mismo que luego acusaron al gendarme Nahuel Gallo: espionaje, terrorismo. Hasta lo vincularon sin pruebas con María Corina Machado”.

image
Nahuel Gallo y Germ&aacute;n Giuliani, presos pol&iacute;ticos argentinos en Venezuela

Nahuel Gallo y Germán Giuliani, presos políticos argentinos en Venezuela

“No se pueden tomar como reales los cargos que te imputan en Venezuela”

La hermana del letrado, Vanesa Giuliani, sostuvo:

“Tenemos miedo a las represalias que puedan tomar con Germán, por eso nos cuidamos en las declaraciones”.

“Este es nuestro peor momento. Están aislados, incomunicados y sin visitas, no sabemos en qué condiciones vive”.

Todo es desesperante. Por favor, que liberen a todos los presos políticos porque las cosas no han cambiado en el país. En las cárceles todo sigue igual. Todo es desesperante. Por favor, que liberen a todos los presos políticos porque las cosas no han cambiado en el país. En las cárceles todo sigue igual.

