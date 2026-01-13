Vanesa Giuliani, hermana de preso político argentino: "no tenemos fe de vida de Germán"

“Tenemos miedo a las represalias que puedan tomar con Germán, por eso nos cuidamos en las declaraciones”.

“Este es nuestro peor momento. Están aislados, incomunicados y sin visitas, no sabemos en qué condiciones vive”.

Todo es desesperante. Por favor, que liberen a todos los presos políticos porque las cosas no han cambiado en el país. En las cárceles todo sigue igual. Todo es desesperante. Por favor, que liberen a todos los presos políticos porque las cosas no han cambiado en el país. En las cárceles todo sigue igual.