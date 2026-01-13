Casas modulares: Cuestan menos, prometen todo y esconden límites que casi nadie cuenta

Esto es especialmente frecuente en estructuras metálicas, donde cada unión funciona como un canal directo entre el exterior y el interior. El resultado es una casa que se enfría o se calienta rápido y obliga a usar más calefacción o aire acondicionado, con el consecuente aumento en las facturas de energía.

Los especialistas coinciden en que una mala aislación no solo afecta el confort diario, sino también la durabilidad de las terminaciones y la aparición de problemas como condensación, humedad y filtraciones.

¿Las casas modulares se desgastan más rápido?

Otro punto poco mencionado es el envejecimiento de los materiales. En términos generales, las casas modulares tienden a mostrar un desgaste más acelerado que una vivienda tradicional, sobre todo cuando el proyecto apunta a reducir costos al máximo.

Las terminaciones, los revestimientos y algunos sistemas constructivos pueden perder calidad con el paso del tiempo si no fueron pensados para un uso intensivo. Esto no significa que todas las casas modulares sean frágiles, pero sí que la calidad final depende mucho más del proyecto y del proveedor que en una obra convencional.

Casas modulares: Qué incluye el precio y qué gastos aparecen después

El precio promocionado suele ser uno de los grandes ganchos. En general, el valor publicado corresponde a la casa terminada, con baño, cocina, aberturas y terminaciones básicas. Sin embargo, hay costos que quedan afuera y que pueden cambiar drásticamente el presupuesto final.

Entre los principales adicionales se encuentran el traslado de los módulos hasta el terreno, la ejecución de bases o plateas y las conexiones de servicios. El transporte puede representar alrededor del 10% del valor de la vivienda, mientras que las bases suelen sumar entre un 6% y un 8% extra. A eso hay que agregar agua, luz, gas y posibles adecuaciones municipales.

¿Por qué es difícil financiar casas modulares en Argentina?

A diferencia de la construcción tradicional, las casas modulares todavía enfrentan resistencia en el sistema financiero. Son pocos los bancos que ofrecen créditos específicos y, cuando lo hacen, suelen imponer condiciones más estrictas.

casas modulares 2

Las entidades exigen evaluaciones técnicas adicionales, plazos de obra muy precisos y, en muchos casos, un mayor aporte de capital propio. Esto deja afuera a muchos potenciales compradores que contaban con financiar una parte importante del proyecto.

Casas modulares y diseño: ¿Catálogo o casa a medida?

El último punto conflictivo es el diseño. Aunque la oferta creció, la mayoría de las casas modulares funcionan como productos de catálogo. Las posibilidades de personalización existen, pero dentro de un menú acotado, inclusive la personalización tiene un costo que encarece considerablemente la construcción y aún así, no garantiza calidad.

Esta limitación se vuelve evidente en terrenos irregulares, con pendientes o formas poco convencionales. El sistema prioriza geometrías simples y repetibles para facilitar el transporte y el montaje, lo que deja afuera propuestas más orgánicas o adaptadas a la topografía.

Las casas modulares no son una estafa ni una moda pasajera. Bien diseñadas y correctamente ejecutadas, pueden ser una excelente alternativa. El problema aparece cuando se las presenta como una solución universal, sin explicar sus límites. Más baratas, sí. Más rápidas, también. Pero no mágicas.

