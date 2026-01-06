ATENCIÓN
Nueva gripe H3N2 en Argentina: Los últimos casos revelan algo alarmante
Más allá del aumento de casos de la nueva variante de gripe H3N2, crece la preocupación por la forma de contagio en Argentina.
Nueva gripe H3N2 subclado K en Argentina
Argentina enfrenta más casos de la nueva variante de gripe H3N2. De acuerdo con informes de medios, el Ministerio de Salud informó que el Instituto Malbrán detectó 18 casos de gripe A (H3N2), de los cuales, la mitad pertenece al subclado K.
Los datos corresponden al período del 18 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026. Los casos fueron registrados en cinco provincias.
“De los 18 casos secuenciados, 9 correspondieron al subclado J.2.4.1 (K), 8 al subclado J.2.3 y uno al subclado J.2.2. Los casos correspondientes al subclado K se distribuyeron en las jurisdicciones de provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, CABA, Neuquén y Mendoza”, detalla el informe oficial.
Lo último sobre la nueva gripe
Ya la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que la actividad de la influenza estacional ha aumentado globalmente en los últimos meses, con una mayor proporción de virus de influenza estacional A(H3N2) detectados.
Esta variante se considera altamente contagiosa. Esto no es dato menor considerando lo último que detectaron en los casos de gripe H3N2 subclado K en Argentina.
Y es que, de acuerdo con el informe, la mayoría de los pacientes contagiados no había viajado al exterior.
Específicamente, sólo 2 de los 9 casos correspondientes al subclado K dijeron haber estado en el exterior antes de contraer la enfermedad. Mientras, 3 pacientes reportaron que habían viajado, pero, solamente por el interior del país.
En ese contexto, algunos se preguntan si esto podría sugerir que el virus ya circula en la comunidad local.
“Por suerte por ahora siguen siendo pocos los casos en el país, por lo que todavía no se puede sacar conclusiones al respecto”, dijeron fuentes oficiales consultadas por Clarín.
Asimismo, es importante destacar que, de acuerdo con el informe, hasta ahora no hay registro de personas fallecidas por la nueva gripe.
Recomendaciones frente a la nueva variante de influenza A (H3N2)
Ante esta situación, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda mantener las medidas habituales de cuidado frente a los virus respiratorios. Esto incluye:
- Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón
- Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar
- Evitar compartir objetos personales
- Limpiar y desinfectar las superficies en contacto con personas enfermas
- Ventilar adecuadamente los ambientes
- Consultar al sistema de salud ante síntomas respiratorios
- Los niños de 6 a 24 meses, las embarazadas y puérperas, las personas de 2 a 64 con factores de riesgo, los mayores de 65 años y el personal de salud y estratégico deben recibir la vacuna antigripal una vez al año
- Tener al día los esquemas de inmunización contra las diferentes infecciones respiratorias previstos en el Calendario Nacional de Vacunación
