Nueva gripe H3N2 en Argentina: Los últimos casos revelan algo alarmante

Esta variante se considera altamente contagiosa. Esto no es dato menor considerando lo último que detectaron en los casos de gripe H3N2 subclado K en Argentina.

Y es que, de acuerdo con el informe, la mayoría de los pacientes contagiados no había viajado al exterior.

Específicamente, sólo 2 de los 9 casos correspondientes al subclado K dijeron haber estado en el exterior antes de contraer la enfermedad. Mientras, 3 pacientes reportaron que habían viajado, pero, solamente por el interior del país.

En ese contexto, algunos se preguntan si esto podría sugerir que el virus ya circula en la comunidad local.

“Por suerte por ahora siguen siendo pocos los casos en el país, por lo que todavía no se puede sacar conclusiones al respecto”, dijeron fuentes oficiales consultadas por Clarín.

Asimismo, es importante destacar que, de acuerdo con el informe, hasta ahora no hay registro de personas fallecidas por la nueva gripe.

Recomendaciones frente a la nueva variante de influenza A (H3N2)

Ante esta situación, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda mantener las medidas habituales de cuidado frente a los virus respiratorios. Esto incluye:

Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón

Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar

Evitar compartir objetos personales

Limpiar y desinfectar las superficies en contacto con personas enfermas

Ventilar adecuadamente los ambientes

Consultar al sistema de salud ante síntomas respiratorios

Los niños de 6 a 24 meses, las embarazadas y puérperas, las personas de 2 a 64 con factores de riesgo, los mayores de 65 años y el personal de salud y estratégico deben recibir la vacuna antigripal una vez al año

Tener al día los esquemas de inmunización contra las diferentes infecciones respiratorias previstos en el Calendario Nacional de Vacunación

Las vacunas son seguras y gratuitas. Están disponibles en vacunatorios y centros de salud (Ministerio de Salud)

