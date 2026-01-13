Independiente 0-0 Everton: el Rojo va por su segunda victoria del verano

Independiente y Everton juegan su amistoso de verano. En el marco de la Serie Río de la Plata , el torneo estival que desde hace algunos años reúne a distintos equipos de Sudamérica, el Rojo se mide ante el conjunto chileno para sumar su segunda victoria al hilo.

Es una pretemporada importante para Independiente. Importante porque es la posibilidad que tiene Gustavo Quinteros , el entrenador, de comenzar desde foja cero el armado de su equipo. El DT llegó a fines de septiembre para tomar un Independiente muy golpeado que se había quedado acéfalo tras la salida de Julio Vaccari.

Independiente tuvo un 2025 ciclotímico. Hizo un muy buen primer semestre y fue candidato en el Torneo Apertura, y también hizo una buena Copa Sudamericana.

En el segundo semestre, sin embargo, todo se vino a pique. Vaccari nunca pudo reencontrar esa chispa del plantel de la primera etapa del año. Quinteros llegó en medio de la tormenta, con el objetivo de aportar algo de calma y simplemente esperar a que llegase este momento: la pretemporada.

Sin copas internacionales en 2026, los focos principales estarán puestos en el Apertura. Una aceptable presentación de amistoso de verano tuvo el sábado pasado. Venció a Alianza Lima por 2-1, con goles de Abaldo y Montiel.

Este martes, en una práctica de 60 minutos en la que el Rojo jugó ante Peñarol -una suerte de amistoso más distendido-, el equipo argentino triunfó nuevamente. Fue 2-1, con goles de Fedorco y Malcorra.

En el medio del tironeo por Felipe Loyola, que podría marcharse al Pisa luego de una importante oferta que hizo el club italiano de la Serie A, Quinteros diagrama su equipo.

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post TV: Dónde ver Independiente vs. Everton El partido se transmite para Argentina por ESPN Premium. Para Sudamérica -incluido territorio argentino también- va por Disney+ Premium.

Live Blog Post Gustavo Quinteros no anduvo con rodeos sobre Loyola: "Si no hay acuerdo, el viernes va a jugar" En la previa del cotejo, el entrenador habló sobre el equipo titular que para vs. Everton: "Comenzamos con el equipo que terminó jugando el año anterior. Eso no quiere decir que sean los titulares. Hay más de 11 que pueden ser titulares hoy", añadió, destacando el nombre de Ignacio Malcorra, reciente refuerzo del club. Luego, sobre el caso Felipe Loyola, que quedó desafectado del partido por su posible venta al Pisa, de Italia, fue tajante: "Loyola está en una negociación avanzada que no sé si se va a concretar. Por precaución no va a estar hoy, pero si él no llega a tener noticias o un acuerdo, el viernes va a jugar". El DT se refería al cotejo del próximo viernes 16-01, que el Rojo tendrá vs. Montevideo Wanderers, de Uruguay. VER +

Live Blog Post "Conoce a sus jugadores": Los elogios de una leyenda del Rojo a Gustavo Quinteros Chivo Pavoni, leyenda de Independiente que salió 12 veces campeón con el club de Avellaneda, dijo en la previa del encuentro: "Tuve la oportunidad de hablar con Quinteros. Considero que es una persona que se hace escuchar. Que conoce cada uno de los jugadores". Sobre la presencia/ausencia del Rojo en las copas internacionales, sostuvo: "El hecho de no jugar durante todo el año torneos internacionales eso le va a traer un resultado desfavorable. Para el plantel no será tan desfavorable, porque debe preocuparse por salir campeón o hacer una buena campaña, demostrar que tiene condiciones para estar en este club". VER +

Live Blog Post Sin Loyola, esta es la formación confirmada de Independiente El Rojo sale con: Rey; Godoy, Lomónaco, Valdez, Zabala; Curci, Cedrés; Montiel, Cabral, Abaldo; Ávalos.

Live Blog Post ¿Cómo se define el partido? Qué pasa si el cotejo termina en empate El encuentro no tendrá tiempo extra en caso de que finalice igualado en los 90 minutos regulares. Por eso, de ocurrir esa situación, el partido se definirá en los penales.

Live Blog Post La insólita cantidad de cambios que podrán hacer Independiente y Everton durante el partido A priori, ambos equipos tendrán a disposición la posibilidad de incluir 7 variantes a lo largo del encuentro. Sin embargo, en caso de ponerse de acuerdo durante el cotejo, podrán extender los cambios a 11. VER +

Live Blog Post La tentadora oferta por Felipe Loyola que llegó de la Serie A Felipe Loyola es, desde hace algunos mercados de pases, un nombre que siempre circula con posibilidades de migrar al extranjero. Su flojo segundo semestre de 2025 lo alejó de esas chances, pero parece que ahora tiene una oportunidad sobre la mesa que, para Independiente, también resulta muy tentadora. El Pisa, de Italia, que milita en la Serie A, ofertó por el chileno. Le propuso al Rojo 7 millones de euros brutos por el 70% del pase, o el 30% de 4.5 millones euros. Se espera que la operación, sea cual fuere su final, se resuelva en las próximas 48 hs. VER +

Live Blog Post Independiente 2-1 Peñarol: El Rojo ganó el entrenamiento amistoso de este miércoles por la mañana En una práctica que duró 60 minutos -fueron dos tiempos de 30'-, Independiente se impuso ante Peñarol, de Uruguay. Fue 2-1, con goles de Fedorco y Malcorra.

Live Blog Post Posible formación de Independiente Rey; Barros, Fedorco, Lomónaco, Valenzuela; Cedrés, Loyola, Malcorra; Montiel, Abaldo, Ávalos

