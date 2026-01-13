Independiente y Everton juegan su amistoso de verano. En el marco de la Serie Río de la Plata, el torneo estival que desde hace algunos años reúne a distintos equipos de Sudamérica, el Rojo se mide ante el conjunto chileno para sumar su segunda victoria al hilo.
Independiente 0-0 Everton: el Rojo va por su segunda victoria del verano
Desde las 21 hs., Independiente y Everton juegan su amistoso por la Serie Río de la Plata. El Rojo va por su segundo triunfo del verano.
-
21:00
Comienza el partido
-
20:52
TV: Dónde ver Independiente vs. Everton
-
20:33
Gustavo Quinteros no anduvo con rodeos sobre Loyola: "Si no hay acuerdo, el viernes va a jugar"
-
20:22
"Conoce a sus jugadores": Los elogios de una leyenda del Rojo a Gustavo Quinteros
-
20:09
Sin Loyola, esta es la formación confirmada de Independiente
-
19:50
¿Cómo se define el partido? Qué pasa si el cotejo termina en empate
-
19:24
La insólita cantidad de cambios que podrán hacer Independiente y Everton durante el partido
-
19:01
La tentadora oferta por Felipe Loyola que llegó de la Serie A
-
18:55
Independiente 2-1 Peñarol: El Rojo ganó el entrenamiento amistoso de este miércoles por la mañana
-
18:54
-
18:46
Posible formación de Independiente
Es una pretemporada importante para Independiente. Importante porque es la posibilidad que tiene Gustavo Quinteros, el entrenador, de comenzar desde foja cero el armado de su equipo. El DT llegó a fines de septiembre para tomar un Independiente muy golpeado que se había quedado acéfalo tras la salida de Julio Vaccari.
Independiente tuvo un 2025 ciclotímico. Hizo un muy buen primer semestre y fue candidato en el Torneo Apertura, y también hizo una buena Copa Sudamericana.
En el segundo semestre, sin embargo, todo se vino a pique. Vaccari nunca pudo reencontrar esa chispa del plantel de la primera etapa del año. Quinteros llegó en medio de la tormenta, con el objetivo de aportar algo de calma y simplemente esperar a que llegase este momento: la pretemporada.
Sin copas internacionales en 2026, los focos principales estarán puestos en el Apertura. Una aceptable presentación de amistoso de verano tuvo el sábado pasado. Venció a Alianza Lima por 2-1, con goles de Abaldo y Montiel.
Este martes, en una práctica de 60 minutos en la que el Rojo jugó ante Peñarol -una suerte de amistoso más distendido-, el equipo argentino triunfó nuevamente. Fue 2-1, con goles de Fedorco y Malcorra.
En el medio del tironeo por Felipe Loyola, que podría marcharse al Pisa luego de una importante oferta que hizo el club italiano de la Serie A, Quinteros diagrama su equipo.
