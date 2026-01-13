Este miércoles a partir de las 19hs Boca se enfrentará a Millonarios de Colombia en lo que será el primer amistoso de este 2026. Por otra parte el mercado de pases sigue su curso con una situación que dejó bastante molesto a Juan Román Riquelme donde aparece involucrado Ezequiel Chimy Ávila, delantero que fue ofrecido para llegar al Xeneize.
SE PUDRIÓ
Bronca en Boca: el movimiento Chimy Ávila que enfureció a Riquelme
Durante los últimos días se mencionó la posibilidad de que Chimy Ávila llegue a Boca y todo terminó de la peor manera.
Para este mercado de pases uno de los objetivos primordiales de Juan Román Riquelme es reforzar el ataque ya que considera que sobre el final del 2025 el equipo quedó con pocas variantes en ofensiva. Es por eso que aceleró para cerrar la contratación del colombiano Marino Hinestroza, también inició negociaciones con San Lorenzo por Alexis Cuello y también apareció en el radar el nombre de Chimy Ávila, que se encuentra en el Betis de España.
En Boca alegan que Chimy Ávila se ofreció para llegar en este mercado de pases ya que en estos momentos no viene teniendo minutos de calidad en Betis. Getafe fue uno de los primeros en buscarlo pero ante la chance de llegar al Xeneize el atacante que tuvo un paso por las inferiores del Club de La Ribera se decantó por regresar a su país.
El desplante de Chimy Ávila a Boca
El caso es que ahora el que habló fue Jorge Bilicich, representante de Ávila, y si bien no cerró la puerta del todo a una llegada a Boca dejó en claro que en estos momentos no es una operación sencilla. “Todo puede pasar. El Chimy está muy bien en Betis, que está en su mejor momento deportivo y financiero de su historia. No hay nada imposible en el fútbol pero hoy es complicado”, afirmó.
Esta declaración no cayó para nada bien en Boca y mucho menos le cayó bien a Riquelme ya que considera que el agente utilizó al Xeneize para elevar la cotización y la visibilidad del Chimy Ávila en el mercado. De hecho, en las últimas horas se supo que Getafe, que había frenado las charlas por el delantero por problemas de fair play financiero en España, solucionó sus problemas y va nuevamente a la carga por el atacante argentino.
Por el momento Boca espera por la llegada al país de Marino Hinestroza, por el que está todo acordado, y también sigue diseñando una ingeniería económica para lograr la llegada de Alexis Cuello. A esta hora Juan Román Riquelme desistió de la contratación de Chimy Ávila y lo único que podría cambiar esta situación es que el jugador muestre verdadera voluntad de ponerse la camiseta Azul y Oro.
Más en GOLAZO 24
Gallardo se hartó y echó a un referente de River
River rompe el mercado y va con todo por dos cracks de Europa
Carlos Palacios desató un escándalo judicial que sorprende a Boca
El palazo de Gustavo Costas a Gallardo que rebotó en River y Racing