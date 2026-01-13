Racing se encuentra de pretemporada en Ciudad del Este, Paraguay, un sitió que ya se volvió costumbre para La Academia. En el día de hoy Gustavo Costas rompió el silencio con TyC Sports y en medio de los diferentes rumores del mercado de pases se animó a tirarle un palazo a Marcelo Gallardo y a River.
El palazo de Gustavo Costas a Gallardo que rebotó en River y Racing
Gustavo Costas se reifrió a los recientes llamados de Gallardo a varios jugadores de Racing para llevarlos a River.
En los últimos mercados de pases River y Racing estuvieron fuertemente vinculados. Es que el enorme nivel que vienen mostrando los jugadores de La Academia hicieron que se despierte el interés de Marcelo Gallardo, lo que derivó por ejemplo en la llegada de Maxi Salas, además del regreso de Juanfer Quintero que ya era un viejo conocido en el Millonario.
En los últimos meses se mencionó la posibilidad de que nombres pesados de Racing como Santiago Sosa, Gabriel Rojas, Facundo Cambeses y Marco Di Césare pasen a River y en base a esto llegó una frase viral de Gustavo Costas, quien bromeó sobre esto al mismo tiempo que lanzó un palo solapado para Gallardo por enfocarse en sus jugadores.
Gustavo Costas y un palazo para River
“A mí no me dijeron nada desde Racing, pero viste cómo es esto... Aparecen cosas por todos lados. Parecía que River nos quería sacar a todo el plantel. A Cambeses, a Rojas...”, comentó el entrenador de La Academia dialogando con TyC Sports. Más allá de estar en estado de alerta por las informaciones que marcan el interés del Millonario por jugadores bajo su mando, el DT le encontró el lado positivo.
“Que River o clubes grandes vengan a buscar a tus jugadores es muy bueno. Es porque estamos en un momento muy bueno. Los chicos se ganaron ese reconocimiento, como Sosa o García Basso”, remarcó Costas, quien viene de sumar nombres importantes que en su momento sonaron en River como Matko Miljevic y Valentín Carboni, lo que es motivo de alegría para el DT.
“Antes era difícil que los jugadores quisieran venir a Racing. Hoy llamás y quieren venir todos. Es algo hermoso, algo que logró Racing", concluyó. Más allá de los intereses que tiene Gallardo por jugadores de River, se sabe que no hay buen diálogo entre los dirigentes, lo que hace imposible poder negociar por cualquier apellido.
