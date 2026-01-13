El palazo de Gustavo Costas a Gallardo que rebotó en River y Racing

Gustavo Costas y un palazo para River

“A mí no me dijeron nada desde Racing, pero viste cómo es esto... Aparecen cosas por todos lados. Parecía que River nos quería sacar a todo el plantel. A Cambeses, a Rojas...”, comentó el entrenador de La Academia dialogando con TyC Sports. Más allá de estar en estado de alerta por las informaciones que marcan el interés del Millonario por jugadores bajo su mando, el DT le encontró el lado positivo.