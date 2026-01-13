Julio Iglesias acusado de agresiones sexuales: Muy fuerte lo que contaron sus exempleadas

“Me usaba casi todas las noches”, dice en una entrevista con elDiario.es y Univision Noticias. “Le decía ‘me molesta, no quiero’, pero él seguía igual”, aseguró.

Cuando eso ocurría, la mujer cuenta que se sentía sin posibilidades de escapar. “Soy tu puto robot, tu esclava, tu muñeca. Y no puedo moverme, no puedo moverme”, recuerda Rebeca que pensaba en ese entonces.

“También en esos momentos me abofeteaba durísimo la cara, con muchísima fuerza, horrible”, agregó.

"No tenía opción de decir que no", lamenta. "Ni siquiera en ese momento pensaba en que podría perder mi trabajo, me sentía como empujada a hacerlo sin decir que no. Es lo que ellos intentaban hacer, como una sumisión de que yo tengo que hacer eso. Él siempre era así".

Laura, nombre ficticio de la fisioterapeuta, también contó sobre tocamientos sin consentimiento. "Estábamos en la playa, se acercaba y me tocaba los pezones, me los apretaba”, dijo.

Según ella, en ese momento se sintió paralizada, y le dijo al cantante que le estaba haciendo daño: “No es solamente que te toque, es que te lastima… Me apretó durísimo”.

Hay muchos más hechos que, según las denunciantes, ocurrieron en 2021, en las casas del cantante en República Dominicana y de las Bahamas.

Gobierno de España apoya investigación contra Julio Iglesias

En medio del escándalo que sacude a Julio Iglesias, el Gobierno de España ha apoyado llegar "hasta el final" en la investigación sobre las denuncias contra el cantante.

La portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha pedido que no haya "ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad", apunta Euronews.

"No vamos a mirar hacia otro lado", agregó.

Por su parte, la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha destacado en la red social X que "ante el machismo, no se puede mirar para otro lado porque la negación intensifica el problema", y ha solicitado que "se investigue y se llegue hasta el final".

