La inflación no para de subir: Casi 3% en diciembre, la más alta desde abril y no baja hace 7 meses

En tanto que la inflación núcleo, la que prescinde de factores estacionales y de regulados, marcó un 3%, con lo que acumuló un alza del 33,1% en todo 2025.

Por supuesto, el Gobierno salió a festejar el resultado anual del IPC, del 31,5%, el más bajo en 8 años.

En un comunicado, el ministro de Economía, Luis Caputo, remarcó ese dato y lo consideró "un logro extraordinario" en un contexto de "reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria, y una fuerte contracción en la demanda de dinero, producto del feroz ataque político que derivó en una dolarización cercana al 50% del M2".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2011151490329497971&partner=&hide_thread=false 2025: LA INFLACIÓN MÁS BAJA DE LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS



La inflación de diciembre arrojó una variación mensual de 2,8% y una variación interanual de 31.5%.



De esta manera, el año 2025 concluye con la inflación más baja de los últimos 8 años, tanto en su medición a nivel general, como… — totocaputo (@LuisCaputoAR) January 13, 2026

"El programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA seguirán siendo los pilares para continuar con el proceso de desinflación", agregó el ministro

"Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a Argentina otra vez", concluyó, sin mencionar la tendencia ascendente que la inflación mantiene desde hace 7 meses.

Javier Milei, por su parte, hizo lo que suele hacer en estos casos: calificar a su ministro como "el más grande", al adjudicarle el resultado.

Pero en cuanto a la evolución anual, si bien el saldo es el más bajo desde 2017, volvió a mostrar tendencia al alza por 2do mes consecutivo, tras el 31,4% acumulado de 12 meses de noviembre.

Alimentos, por encima del promedio

El informe del INdEC detalla que la división de mayor aumento en el mes fue Transporte (4,0%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%).

En tanto que la división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, que subió un 3,1% en diciembre, y un 32,2% en todo 2025.

Por su parte, la 2 divisiones que registraron las menores variaciones en diciembre de 2025 fueron Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%).

A nivel de las categorías, los precios Regulados (3,3%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (3,0%) y Estacionales (0,6%).

inflacion-diciembre2025

Repercusiones

"Dato muy malo, reafirmando que el proceso de desinflación está estancado. En adelante, con una política acumulación de Reservas y mayor flexibilidad en el fx (banda indexada) costará y tardará más en bajar la inflación, pero la baja será más consistente", comentó en X Federico Machado, economista de Open Economía.

"Pese a que la baja de la inflación registrada el año pasado fue significativa -la tasa mensual promedió 2,3%-, en perspectiva histórica aún resta mucho por transitar para alcanzar el sendero de estabilidad de precios: en el ranking del siglo XXI, el registro anual de 2025 se encuentra aún en niveles elevados (11 de 25), por encima del período 2007-2013 cuando Argentina ingresó en lo que se conoce como un régimen de inflación “moderada” (promedió 25% anual)", señaló por su parte la consultora Equilibra.

Por su parte, Diego Giacomini, exsocio académico de Javier Milei, habló de una inflación que con "trayectoria temporal en forma de “U”". "Si siguiera el apretón monetario podría volver a desacelerarse más adelante, pero empezaron a emitir base para comprar reservas, lo cual juega en contra", señaló.

En tanto, el analista financiero Marcelo Trovato apuntó: "Que la inflación interanual sea la más baja en 8 años es un dato estadístico correcto. Pero el problema hoy no es el espejo retrovisor: hace 7 meses que la inflación mensual dejó de bajar y empezó a subir. Cuando la desinflación se estanca, el mercado deja de mirar el “logro” y empieza a preguntar por la dinámica. La credibilidad se sostiene con tendencia, no con relatos".

Más contenido de Urgente24

Milei vuelve a Davos con un discurso ideológico fuerte y la incógnita de un cara a cara con Trump

DNU de Inteligencia: Expectativa opositora, temor en la Casa Rosada y el PRO como árbitro

Defensa: Carlos Presti activó el ascensor en las FF.AA vía decreto de Javier Milei

Bochorno: 11 días sin bandera argentina en Casa Rosada y Plaza de Mayo