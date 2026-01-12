Inflación semanal en 1,2%: Se encienden alarmas para enero

image

Señales de aceleración

Al pasar a las métricas mensuales, el IPC-OJF comienza a mostrar una leve aceleración en el nivel general, mientras que la inflación núcleo se mantiene prácticamente estable. En la medición punta a punta de los últimos 30 días, el índice general registró una suba del 2,9%, lo que implica un incremento de 0,7 puntos respecto de la semana anterior. La núcleo, en tanto, se ubicó en 2,3%, apenas 0,1 puntos por encima del registro previo.

Cuando se utiliza el promedio móvil como proxy del ritmo mensual —comparando las últimas cuatro semanas contra las cuatro anteriores— el resultado refuerza la lectura mixta. Cuando se utiliza el promedio móvil como proxy del ritmo mensual —comparando las últimas cuatro semanas contra las cuatro anteriores— el resultado refuerza la lectura mixta.

La inflación general se ubicó en 2,4% mensual, con una suba marginal de 0,1 puntos, mientras que la núcleo mostró una leve desaceleración, al cerrar en 2,5% mensual, 0,1 puntos por debajo del período previo.

Enero con arrastre elevado

De cara al dato oficial de inflación de diciembre, que se conocerá en las próximas horas, las referencias privadas convergen en un rango estrecho. Las mediciones oscilaron entre 2,5% y 2,6% mensual, con una mediana del 2,5%, en línea con la estimación central del mercado. El IPC de la Ciudad de Buenos Aires también fue consistente con una inflación nacional del 2,6% al reponderar por bienes y servicios, y del 2,5% al hacerlo por divisiones.

Para enero, el panorama luce algo más desafiante. El arrastre estadístico que dejó el IPC-OJF se ubica en 2,3% mensual y, bajo el supuesto de una variación del 0,3% semanal en lo que resta del mes, la inflación podría cerrar en torno al 2,6% mensual. El dato refuerza la idea de que el proceso de desinflación enfrenta resistencias de corto plazo, especialmente en un trimestre históricamente complejo.

