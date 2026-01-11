Con Milei, cayó el ingreso real de trabajadores y jubilados: solo dos sectores le ganaron a la inflación

Los jubilados que cobran el haber mínimo más el bono compensatorio habrían perdido el equivalente a 1,4 ingresos reales de noviembre de 2023. Los jubilados que cobran el haber mínimo más el bono compensatorio habrían perdido el equivalente a 1,4 ingresos reales de noviembre de 2023.

image Ingresos reales acumulados por sector. Fuente: IARAF.

Los sectores ganadores

Por el contrario, solo los receptores de la asignación universal por hijo (AUH) y quienes cobran el jubilado con haber mínimo percibieron una mejora en su ingreso real acumulado.

El informe detalla:

Los receptores de la AUH finalizaron 2025 con mayor poder adquisitivo acumulado equivalente a 21,3 ingresos reales de noviembre de 2023. Es decir que, en 25 meses de ingresos, tuvieron un ingreso extra equivalente a 21 ingresos reales de noviembre de 2023, lo que significó un aumento del 85% del ingreso real acumulado en los dos años. Los receptores de la AUH finalizaron 2025 con mayor poder adquisitivo acumulado equivalente a 21,3 ingresos reales de noviembre de 2023. Es decir que, en 25 meses de ingresos, tuvieron un ingreso extra equivalente a 21 ingresos reales de noviembre de 2023, lo que significó un aumento del 85% del ingreso real acumulado en los dos años.

Con respecto a los jubilados con haber mínimo:

En el caso de los jubilados que cobran el haber solamente, el fin del año 2025 habría significado un aumento real acumulado de 0,8 haberes de noviembre de 2023, exactamente opuesto al caso de los trabajadores privados registrados. En el caso de los jubilados que cobran el haber solamente, el fin del año 2025 habría significado un aumento real acumulado de 0,8 haberes de noviembre de 2023, exactamente opuesto al caso de los trabajadores privados registrados.

En términos de ingresos reales, la mayor pérdida acumulada real la tuvieron los empleados públicos nacionales, que perdieron en 25 meses el equivalente a 7 ingresos reales de noviembre de 2023.

Poder adquisitivo de los ingresos por sectores

En lo que refiere al poder adquisitivo, los sectores siguieron la misma dinámica. Esto se condice con una clase media que está más empobrecida, tal como informó Urgente24.

Argañaraz detalló en sus redes:

Empezando por los trabajadores privados registrados, habrían finalizado el 2025 (mes de diciembre) con un poder adquisitivo prácticamente igual al de noviembre de 2023. Específicamente, casi un 1% por debajo de ese mes. En el caso de los trabajadores públicos nacionales, habrían llegado a fines de 2025 con una pérdida de poder adquisitivo del 33%, aproximadamente. Por su parte, los trabajadores públicos provinciales, luego de una caída inicial importante, habrían terminado el 2025 con una pérdida real de ingresos del 6,5%, siempre respecto a noviembre de 2023. Por su parte, los jubilados que cobran el haber mínimo y el bono, habrían terminado el 2025 con una pérdida del 7,5%. Empezando por los trabajadores privados registrados, habrían finalizado el 2025 (mes de diciembre) con un poder adquisitivo prácticamente igual al de noviembre de 2023. Específicamente, casi un 1% por debajo de ese mes. En el caso de los trabajadores públicos nacionales, habrían llegado a fines de 2025 con una pérdida de poder adquisitivo del 33%, aproximadamente. Por su parte, los trabajadores públicos provinciales, luego de una caída inicial importante, habrían terminado el 2025 con una pérdida real de ingresos del 6,5%, siempre respecto a noviembre de 2023. Por su parte, los jubilados que cobran el haber mínimo y el bono, habrían terminado el 2025 con una pérdida del 7,5%.

Los ganadores

En el caso de los jubilados que cobran el haber solamente, el fin del año 2025 habría significado una suba real del 9,3%. Los receptores de la AUH finalizaron 2025 con un poder adquisitivo igual al doble que el que tenían en noviembre de 2023, transformándose en el sector poblacional que más aumentó el ingreso real en los últimos dos años.

image Ingresos reales por sector. Fuente: IARAF.

