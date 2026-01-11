Los ingresos reales de la mayoría de los sectores registrados cayeron entre diciembre 2023 y el mismo mes de 2025. Esto significa que desde que asumió el presidente Javier Milei, los ingresos reales se vieron perjudicados, según publicó el economista Nadin Argañaraz.
INGRESOS POR EL PISO
Con Milei, cayó el ingreso real de trabajadores y jubilados: solo dos sectores le ganaron a la inflación
Un informe revela que la mayoría de los ingresos reales perdieron valor desde que asumió Javier Milei. Empleados públicos y privados, los más golpeados.
Un informe de la consultora IARAF, Instituto Argentino de Análisis Fiscal, plantea que en los últimos dos años cuatro de seis sectores que reciben ingresos registrados tuvieron ingresos reales negativos: los jubilados que reciben el haber mínimo más bono, los trabajadores registrados en el sector privado, en el público nacional y en el público provincial.
El informe detalla por sectores:
Los asalariados del sector privado “habrían finalizado el 2025 con una pérdida acumulada de poder adquisitivo equivalente al 80% del poder adquisitivo del mes de noviembre de 2023. Si se es más específico, habrían perdido el equivalente a 24 días del ingreso real de noviembre de 2023”.
IARAF luego continúa:
Los sectores ganadores
Por el contrario, solo los receptores de la asignación universal por hijo (AUH) y quienes cobran el jubilado con haber mínimo percibieron una mejora en su ingreso real acumulado.
El informe detalla:
Con respecto a los jubilados con haber mínimo:
En términos de ingresos reales, la mayor pérdida acumulada real la tuvieron los empleados públicos nacionales, que perdieron en 25 meses el equivalente a 7 ingresos reales de noviembre de 2023.
Poder adquisitivo de los ingresos por sectores
En lo que refiere al poder adquisitivo, los sectores siguieron la misma dinámica. Esto se condice con una clase media que está más empobrecida, tal como informó Urgente24.
Argañaraz detalló en sus redes:
Los ganadores
En el caso de los jubilados que cobran el haber solamente, el fin del año 2025 habría significado una suba real del 9,3%. Los receptores de la AUH finalizaron 2025 con un poder adquisitivo igual al doble que el que tenían en noviembre de 2023, transformándose en el sector poblacional que más aumentó el ingreso real en los últimos dos años.
Más noticias en Urgente24
Gallardo le abrió la puerta y River vendió a un campeón del mundo
Rutas privadas: Peajes antes que obras en los Tramos Oriental y Conexión
La miniserie de 6 capítulos que todos buscan en Netflix
Nuevos amores obligan a 'blanquear' la ruptura de Mauricio Macri y Juliana Awada
Sebastián Villa terminó la novela y confirmó su futuro tras la oferta de River