Economía al rojo vivo: Golpe a la clase media y trabajadores cada vez más pobres

* Deuda con bancos: El 18% de los hogares de ingresos medios se endeudó con entidades financieras, superando al 12% de los sectores bajos. Esto ocurre en un contexto donde la morosidad de los créditos personales llegó al 9,1%, el pico más alto desde que se tiene registro.

El texto explica que esta presión sobre la clase media se debe, en parte, al cambio de precios relativos por la quita de subsidios. Los gastos en servicios (agua, gas, electricidad) representaban el 4% de un salario mediano en noviembre de 2023, pero en 2025 pasaron a representar el 11% del mismo salario.

En tanto, el trabajo también identifica una brecha de género: entre 2023 y 2025, hubo un aumento del 17% en la cantidad de hogares encabezados por mujeres que debieron implementar al menos una estrategia, frente al 15% en aquellos liderados por hombres.

Las mayores variaciones se registran en mujeres de 36 a 50 años (31%) y mayores de 66 años (30%).

Trabajadores pobres

Tal lo señaló Urgente24, el fenómeno del "trabajador pobre" se ha consolidado como un drama social sin precedentes.

Un reporte del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reveló que el 72% del conjunto de los trabajadores (incluyendo formales e informales) percibe un ingreso mensual inferior a $1 millón de pesos, un monto que no alcanza a cubrir la Canasta Básica Total (CBT) para un hogar tipo, que en octubre de 2025 ascendía a $1.213.799.

La insuficiencia salarial trasciende la informalidad, afectando incluso a una porción mayoritaria del empleo registrado. Lo que precisa el texto es que el 58% de los asalariados formales cobra menos de $1 millón, y uno de cada cinco trabajadores de jornada completa (19,3%) es considerado pobre.

image Al desnudo.

Más contenidos en Urgente24:

César Milani pregunta porqué compraron los F-16 y no los JF-17 Block III

Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación

Boca 0-1 Racing: un Xeneize sin reacción fue superado por una Academia chata pero efectiva

Duro revés de Jonatan Viale: Audio de su madre pidiendo pauta

Lo que esconde el 'Caso Chiqui Tapia': Bajo consumo, desempleo, no reservas, sin crédito