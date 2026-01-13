Todos miran el INDEC: Javier Milei debe cumplir su promesa

Este martes será un día clave para el Gobierno que se prepara para 'celebrar' el dato del Índice de precios al consumidor (IPC) de diciembre. Terminar con la inflación es uno de los objetivos de Javier Milei, quien prometió que llegará a "cero" a mediados de 2026.
Nada alentador: Ventas minoristas en caída libre
Las ventas minoristas de los comercios pyme cayeron 5,2% en diciembre y de esta forma acumulan ocho meses consecutivos en baja, según el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Sin embargo, afirma que el acumulado de todo el 2025 cerró con un leve crecimiento del 2,5%.
¿Cómo se explica esa suba pese a tantos meses en caída? Pues, siempre según la CAME, hay que remontarse a los primeros meses del año pasado para hallar la explicación. Esto es porque las ventas de los comercios minoristas tuvo subas en el arranque de 2025: 25,5% en enero, 24% en febrero, 10,5% en marzo y 3,7% en abril...
