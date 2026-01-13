urgente24
Todos miran el INDEC: Javier Milei debe cumplir su promesa

La inflación, el punto sensible de Javier Milei. La cifra que dará a conocer el INDEC, operará como un termómetro del humor social.

13 de enero de 2026 - 10:01

EN VIVO

Este martes será un día clave para el Gobierno que se prepara para 'celebrar' el dato del Índice de precios al consumidor (IPC) de diciembre. Terminar con la inflación es uno de los objetivos de Javier Milei, quien prometió que llegará a "cero" a mediados de 2026.

image
La nueva medici&oacute;n sigue provocando dudas.

La nueva medición sigue provocando dudas.

Sin embargo, los números rojos continúan siendo preocupantes. El dato de inflación aparece como un punto sensible de la semana. Si bien Nación se concentra en las reformas, la cifra que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informará operará como un termómetro del humor social en pleno inicio del año.

Para la administración libertaria, el 2026 se presenta como el año de la consolidación de la baja inflacionaria. No obstante, el sector privado mantiene una cautela estratégica. El Ejecutivo confía en que la disciplina fiscal y monetaria profundizará la desaceleración en los próximos trimestres.

En su más reciente informe de Perspectivas de la Economía Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), remarcó que el contexto inflacionario para Argentina —aunque significativamente más alto que el promedio global— se inscribe en un escenario internacional donde los precios tienden a moderarse después de años de tensiones en los mercados y ajustes de política monetaria en distintos países.

El ritmo de suba de precios será un aspecto para evaluar de cara al 2027 cuando Milei busque la reelección. Por lo pronto, se espera un festejo del líder de La Libertad Avanza.

A su vez, será un día para monitorear los mercados: el Banco Central continuó este lunes con la compra de reservas que inició hace una semana. En tan solo siete días sumó U$S 273 millones. Este proceso de acumulación de la divisa se da a pocos días de culminar el proceso de pago de la segunda obligación más importante del año para el Estado argentino.

Mientras tanto, continúa la conmoción por el impactante meteotsunami en la Costa Atlántica que sorprendió este lunes por la tarde.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:

----------------

Live Blog Post

Nada alentador: Ventas minoristas en caída libre

Las ventas minoristas de los comercios pyme cayeron 5,2% en diciembre y de esta forma acumulan ocho meses consecutivos en baja, según el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Sin embargo, afirma que el acumulado de todo el 2025 cerró con un leve crecimiento del 2,5%.

¿Cómo se explica esa suba pese a tantos meses en caída? Pues, siempre según la CAME, hay que remontarse a los primeros meses del año pasado para hallar la explicación. Esto es porque las ventas de los comercios minoristas tuvo subas en el arranque de 2025: 25,5% en enero, 24% en febrero, 10,5% en marzo y 3,7% en abril...

Live Blog Post

La Patagonia sigue ardiendo y se reaviva la interna entre Milei-Villarruel

Lejos de apaciguarse, el conflicto entre Javier Milei y Victoria Villarruel promete agravarse. La tensión entre el Presidente y su Vice recrudeció en 2025, cuando se produjo la fractura total de la relación y el mandatario hasta la llamó "bruta traidora".

En el inicio de 2026 esa pelea continúa latente y la Vice acaba de hacer un movimiento que la diferencia de la Casa Rosada y expone de alguna forma al Presidente.

Villarruel estuvo en Epuyén, en Chubut, epicentro de los incendios que azotan a la zona desde hace días.

Live Blog Post

Mientras tanto, el mundo sigue mirando a Venezuela: Qué pasa con Nahuel Gallo

Se demora la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo y de Germán Giuliani. Desde el Congreso de la Nación pidieron la interpelación del canciller Pablo Quirno. En tanto, excarcelaron en Venezuela al ciudadano argentino-israelí de 72 años Yaacob Harary.

La liberación de Harary fue confirmada por la ONG Foro Penal. El hombre había sido detenido el 10 de octubre de 2024 tras ingresar legalmente al país desde Colombia y permanecía recluido en condiciones de aislamiento bajo cargos políticos.

Sobre ese marco, el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois, salió al cruce del gobierno de Javier Milei acusándolo de "lamer botas yankees y defender lo indefendible". A raíz de ello, le hizo un pedido a Pablo Quirno por Nahuel Gallo.

VER POSTEO EN X

Live Blog Post

Viral en U24: Punta del Este y un prontuario al volante que abrió debate

La conductora argentina que generó temor en Punta del Este al exhibir de forma amenazante un bate de béisbol es una infractora serial.

La mujer conducía una Audi Q7 con antecedentes por exceso de velocidad, circulación por zonas prohibidas y maniobras peligrosas.

Acumula multas por más de 7 millones de pesos y ahora podría sumar nuevas infracciones en Uruguay.

Embed - Punta del Este y un prontuario al volante
Live Blog Post

En plena temporada estival, modificaciones en los micros de larga distancia

El Gobierno aprobó la creación del Régimen de Identificación y Trazabilidad de Equipajes y Encomiendas en los micros de larga distancia, dejando en manos de las empresas el modo de individualizar las valijas o paquetes con el pasajero propietario.

La medida dispuesta por Resolución 4/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, elimina la obligación de las empresas de transporte de larga distancia de utilizar etiquetas y fajas físicas con diseños predeterminados por el Estado, permitiéndoles elegir libremente los dispositivos documentales y/o tecnológicos para identificar valijas y bultos.

Entre las opciones permitidas se encuentran:

* Código impreso directamente en el pasaje.

* Código QR o electrónico asociado.

* Registro digital integrado en el sistema de ticketing de la empresa.

* Etiqueta impresa por la propia transportista.

* Cualquier otro mecanismo y/o dispositivo que asegure la trazabilidad con el pasajero.

Live Blog Post

Otro desafío para Luis Caputo

A pocos días de culminar el proceso de pago de la segunda obligación más importante del año para el Estado argentino, el Gobierno debe nuevamente enfrentarse al mercado financiero para conseguir plata. En esta ocasión el examen será ante la plaza local para hacer frente a un vencimiento de $9,6 billones.

Para ello el Ministerio de Economía llamará a una licitación de títulos públicos, con el objetivo de conseguir nuevos fondos a más plazo y menor tasa de interés.

Por su parte, el Banco Central continuó este lunes con la compra de reservas. Fueron U$S 55 millones que de esta forma pasaron a integrar el activo de la autoridad monetaria. En un mercado que operó US$ 434 millones, se quedó con el 12%, muy por encima del 5% diario anunciado. Desde el lunes pasado el BCRA compró U$S 273 millones y las reservas alcanzaron a U$S 44.768 millones.

Live Blog Post

Todos miran el INDEC: El precio de la carne volvió a dispararse

El precio de la carne bovina volvió a dispararse en diciembre, marcando la mayor suba de todo el año pasado. Los distintos cortes registraron un aumento promedio mensual del 11,2%, una suba que no solo superó ampliamente la inflación estimada para el mes, sino que consolidó una dinámica que se arrastra desde comienzos del año y que vuelve a tensionar el presupuesto de los hogares, según el último informe del Observatorio de Precios del CEPA.

De acuerdo con el informe del CEPA, el peso de la carne en el Índice de Precios al Consumidor oscila entre el 7% en el Gran Buenos Aires y el 13,3% en las regiones del noreste del país. Esta centralidad explica por qué cada movimiento de precios del sector tiene impacto directo sobre la inflación general y, en particular, sobre el poder de compra de los ingresos fijos.

image
Live Blog Post

Tragedia en Santa Clara del Mar: Quién era la víctima

Desde 2017, Yair se había radicado en Francia donde se convirtió en un destacado jinete de caballos al punto que el ranking mundial de la Federación Ecuestre Internacional (FEI Endurance Riders) lo ubicó en el puesto 11 a nivel mundial.

En medio de una ola gigante sorprendió a miles de turistas y residentes, Manno Núñez perdió la vida mientras pescaba tras ser arrastrado por el mar mientras se encontraba en la playa.

Guardavidas y servicios de emergencia acudieron en su auxilio y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no lograron revertir la tragedia.

Live Blog Post

Por la Reforma Laboral, LLA sigue negociando con gobernadores

La reforma laboral y la tributaria ocupan el primer lugar en la agenda de objetivos inmediatos del Gobierno en el Congreso.

En la continuidad de la estrategia de la administración libertaria para reunir los apoyos necesarios que habiliten el tratamiento de la Reforma Laboral, el ministro del Interior, Diego Santilli, recibirá esta tarde en Casa Rosada al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. El encuentro, previsto para las 15, se dará a pedido del mandatario pampeano, quien optó por no trasladarse hasta su provincia, una decisión que llamó la atención en el entorno oficial.

Live Blog Post

Números en rojo: Caída de precios mayoristas

La industria avícola argentina vive un momento de fuerte contraste entre producción y precios al público. Según el informe final del año 2025 presentado por la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA), el precio mayorista del maple de 30 huevos cayó más de un 35% desde mayo pasado hasta enero de 2026.

Sin embargo, esta caída no se tradujo en una rebaja equivalente para los consumidores en los puntos de venta minoristas, generando críticas del sector productivo y cuestionamientos sobre las prácticas comerciales en el mercado interno.

Live Blog Post

Nada por celebrar: Indicadores en rojo

Un lapidario informe de la industria química y petroquímica generó gran preocupación en el sector. Es que, de acuerdo al último reporte de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP), en noviembre, esas actividades tuvieron uno de sus peores registros del año, consolidando una tendencia que implica caídas significativas en producción, ventas internas y exportaciones.

Según el relevamiento, durante noviembre del año pasado, la producción disminuyó un 15% respecto de octubre y un 18% en la comparación interanual. En el acumulado de los primeros once meses del año, la actividad registró una contracción del 6%.

Las ventas locales también mostraron un desempeño negativo. De acuerdo al informe de la CIQyP, retrocedieron un 9% en la medición mensual, impulsadas principalmente por el comportamiento de los subsectores de finales agroquímicos. En términos interanuales, la caída fue del 21%, mientras que el acumulado del período enero-noviembre arrojó una baja del 17%.

Live Blog Post

El día después del meteotsunami en la Costa: Muchas preguntas

Son muchas las preguntas que las personas se hacen sobre la ola gigante que provocó la desgracia en Santa Clara del Mar, una de ellas es ¿Qué provocó la ola gigante?

Hay dos fenómenos que han sido nombrados en las últimas horas y que se cree que podrían estar detrás de la catástrofe y el pánico en la Costa Atlántica.

Live Blog Post

Jornada agitada: Derrumbe en un centro médico de Palermo

Al menos seis personas resultaron heridas este martes por el derrumbe del primer piso de un centro médico de la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC), situado en el barrio de Palermo.

"Se escuchó una explosión", precisó Valentino, un vecino, en diálogo con LN+.

Hasta el momento se reportan 11 pacientes: 10 atendidos en el sitio por médicos locales y una mujer trasladada al Hospital Rivadavia. El operativo continúa en desarrollo. No hay víctimas fatales.

Live Blog Post

Era libertaria: Sólo dos sectores le ganaron a la inflación...

Los ingresos reales de la mayoría de los sectores registrados cayeron entre diciembre 2023 y el mismo mes de 2025. Esto significa que desde que asumió el presidente Javier Milei, los ingresos reales se vieron perjudicados, según publicó el economista Nadin Argañaraz.

Un informe de la consultora IARAF, Instituto Argentino de Análisis Fiscal, plantea que en los últimos dos años cuatro de seis sectores que reciben ingresos registrados tuvieron ingresos reales negativos: los jubilados que reciben el haber mínimo más bono, los trabajadores registrados en el sector privado, en el público nacional y en el público provincial.

Live Blog Post

Mal dato para enero

El comienzo del año dejó registros de inflación más elevados de lo habitual en las mediciones de alta frecuencia, en un contexto dominado por ajustes en servicios regulados y un patrón estacional que suele concentrar subas en la primera semana del mes de enero. Sin embargo, al depurar esos efectos, el comportamiento del componente núcleo muestra una dinámica más estable y consistente con un escenario de desinflación lenta, aunque aún incompleta.

Los datos al 9 de enero del IPC-OJF elaborado por Ferreres arrojaron una inflación general semanal del 1,2% y una núcleo del 0,7%. En paralelo, los precios Regulados y Estacionales explicaron buena parte del movimiento, con una suba conjunta del 3,7% semanal, confirmando que el shock inicial del mes estuvo fuertemente concentrado en rubros administrados.

Live Blog Post

El INDEC estrena nuevo IPC

El escenario de precios en Argentina entra en una nueva etapa técnica y política. A partir de este mes, el INDEC ha puesto en marcha el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), una actualización metodológica que arroja un dato revelador: la inflación acumulada durante la presidencia de Javier Milei alcanza el 270%, superando en 10 puntos las mediciones previas.

A la espera del dato definitivo de diciembre (se dará a conocer hoy a las 16), que las consultoras privadas ubican entre el 2,3% y 2,5%, la inflación interanual de 2025 se consolidó en torno al 31%.

Si bien representa una desaceleración respecto a los niveles críticos de 2024, la aplicación del nuevo índice sobre toda la serie histórica de la gestión actual eleva el acumulado total al 270%, frente al 259% que arrojaba la metodología anterior.

