Todos miran el INDEC: Javier Milei debe cumplir su promesa

Este martes será un día clave para el Gobierno que se prepara para 'celebrar' el dato del Índice de precios al consumidor (IPC) de diciembre. Terminar con la inflación es uno de los objetivos de Javier Milei, quien prometió que llegará a "cero" a mediados de 2026.

image La nueva medición sigue provocando dudas. Sin embargo, los números rojos continúan siendo preocupantes. El dato de inflación aparece como un punto sensible de la semana. Si bien Nación se concentra en las reformas, la cifra que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informará operará como un termómetro del humor social en pleno inicio del año.

Para la administración libertaria, el 2026 se presenta como el año de la consolidación de la baja inflacionaria. No obstante, el sector privado mantiene una cautela estratégica. El Ejecutivo confía en que la disciplina fiscal y monetaria profundizará la desaceleración en los próximos trimestres.

En su más reciente informe de Perspectivas de la Economía Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), remarcó que el contexto inflacionario para Argentina —aunque significativamente más alto que el promedio global— se inscribe en un escenario internacional donde los precios tienden a moderarse después de años de tensiones en los mercados y ajustes de política monetaria en distintos países.

