Revolución en las calles de Irán: Infiltrados, bloqueo mediático y Donald Trump al acecho

Manifestações pró-regime reúnem milhares em Teerã, segundo mídia oficial

El gobierno de Irán este acusó abiertamente a Israel y a Estados Unidos de haber infiltrado terroristas en las manifestaciones y de estar pergeñando la caída del gobierno del ayatolá en favor de uno más amigable con Tel Aviv y Washington.

"La guerra psicológica y la negligencia ocasional de algunas personas presentes en el lugar hicieron que la poderosa fuerza policial del pueblo y los heroicos Basij [fuerzas paramilitares], por consideración a las vidas de los civiles, sacrificaran sus propias vidas como escudo para el pueblo y para la seguridad de este querido país, sin utilizar sus armas", declaró el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán.

En este contexto, también subrayó que las fuerzas de seguridad iraníes no permitirán que opere en el país "ningún terrorista criminal del Estado Islámico, títere de cualquier potencia arrogante", al mismo tiempo que planteó que las manifestaciones están siendo fomentadas por la Casa Blanca y el Estado hebreo a través de una "guerra blanda".

"Ningún iraní atacaría una mezquita", afirmó el presidente del Parlamento, quien acusa a Estados Unidos e Israel de estar implicados en la insurrección en las calles.

Irán con bloqueo de internet, pero Starlink sale al rescate de los manifestantes

Irán se encuentra bajo un bloqueo comunicacional y un cerco mediático casi total, interrumpido solo por mensajes gubernamentales, en el marco de la política represiva del régimen teocrático del ayatolá, que intenta aislar la divulgación de la situación de las protestas y a los manifestantes de los flashes de los medios internacionales.

“El cierre total de internet y comunicaciones en Irán es extremadamente alarmante: el régimen suele hacerlo como prefacio a la masacre masiva de manifestantes”, advirtió en un comunicado el 9 de enero el Centro para los Derechos Humanos en Irán.

El apagón total de internet se mantiene desde el 8 de enero, mientras que el de telefonía se reanudó hace pocos días, lo que ha dificultado conocer el desarrollo de las manifestaciones, aunque sí se han viralizado videos subidos por los propios usuarios iraníes que, de manera extraoficial, utilizan el servicio de internet de Starlink, de Elon Musk.

La cifra de iraníes muertos en las protestas asciende a 2000, según declaró el martes un funcionario iraní a Reuters. No solo está apagado el internet en Irán, y en consecuencia las redes sociales, sino que hasta hace poco tampoco se podían hacer ni recibir llamadas internacionales, ni por líneas fijas ni por teléfonos celulares.

Masivas protestas en Irán

A pesar del cerco mediático y el bloqueo de internet, Starlink, la red satelital de Elon Musk, hace frente a la censura, ofreciendo internet en lugares sin fibra óptica ni señal telefónica, siendo difícil de interceptar. Con una antena y un router, los usuarios iraníes pueden acceder a la red.

De hecho, según Alp Toker, director del grupo de monitoreo de conectividad ‘NetBlock’, en Irán hay gente conduciendo hasta las fronteras, tratando de aprovechar los satélites Starlink que Elon Musk asegura haber puesto a disposición de la población iraní para difundir las pocas imágenes que se han filtrado.

Pero los métodos de desconexión parecen haberse refinado. “Hay más terminales Starlink, aunque los informes de interferencias son creíbles, similar a la interferencia rusa en los terminales ucranianos en la línea del frente”, explicó Toker al portal ‘Recorded Future News’.

Irán arde: manifestaciones masivas exigen cambios al régimen

Definitivamente, este bloqueo total llegó después de que el príncipe heredero del sha, Reza Pahlavi (cuyo padre huyó del país justo antes de la Revolución Islámica en 1979), se sumara a los llamados a la protesta y se dirigiera a Egipto, aguardando el momento exacto en el que Estados Unidos, tal como lo ha anunciado Donald Trump, intervenga militarmente en Irán para ayudar a los manifestantes, como lo evalúa hacer por estas horas.

Este lunes, Trump anunció la imposición de un arancel del 25% a todos los países que mantengan relaciones comerciales con Irán, en un intento por asfixiar aún más a la economía del régimen, que enfrenta una cruda devaluación de la moneda y una brutal inflación, lo que, más allá de la tiranía de la sharia, ha activado la inconformidad de sectores fundamentalistas que antes legitimaban al régimen, quienes se unieron a las manifestaciones.

image

Hace unos días, Donald Trump también advirtió al régimen de Irán que, si continúa matando a manifestantes, Estados Unidos acudiría "al rescate".

Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate. Estamos preparados y listos para partir Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate. Estamos preparados y listos para partir

