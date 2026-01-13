El pueblo de Irán continúa manifestándose por décimo quinto día consecutivo en las calles, marcando una nueva jornada de furia: armando barricadas, lanzando bombas molotov y enfrentándose con piedras a la Policía al grito de “¡muerte a la tiranía del ayatolá!”. Estas imágenes se han viralizado gracias a la cobertura de internet proporcionada, de manera extraoficial, por Starlink de Elon Musk, que sortea ilícitamente el cerco mediático y el bloqueo comunicacional impuesto por la dictadura del ayatolá.
TEHERÁN EN LLAMAS
Revolución en las calles de Irán: Infiltrados, bloqueo mediático y Donald Trump al acecho
Más de 2000 manifestantes han muerto en Irán en medio de las protestas contra el régimen teocrático. El gobierno denuncia infiltrados del extranjero: "Ningún iraní atacaría una mezquita".
En las últimas horas se han filtrado videos que muestran una marea de manifestantes —entre los que se incluyen jóvenes, mujeres sin hiyab y comerciantes, al borde de la bancarrota debido a la devaluación de la moneda— enfrentándose a las fuerzas del orden en lo que parecen ser disturbios con tintes de guerra civil.
Los insurrectos, apoyados por Washington y Tel Aviv, están dispuestos a dar su vida con tal de liberarse de las ataduras de la teocracia fundamentalista islámica, a contramano de la globalización y de los valores occidentales. Estos exigen a viva voz la restauración de la economía, así como el retorno del sha, Reza Pahlavi, asilado en Washington tras el golpe de Estado de los ayatolás contra su dinastía en 1979.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, se declaró “horrorizado” por la represión de las protestas y llamó a “dejar de matar a manifestantes pacíficos”. Human Rights Watch dijo que existen “informes fiables de que las fuerzas de seguridad están llevando a cabo matanzas a gran escala en el país”.
Contramarcha a favor del régimen teocrático e Irán al borde de una guerra civil
Miles de iraníes realizaron este lunes una contraprotesta en apoyo al régimen del ayatolá y participaron en una ceremonia fúnebre en honor a los agentes presuntamente asesinados durante las protestas. El día anterior, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, había instado a la población a participar en una "marcha de resistencia" contra la violencia que, según él, fue cometida por "delincuentes terroristas urbanos" enviados por Washington y Tel Aviv.
El gobierno de Irán este acusó abiertamente a Israel y a Estados Unidos de haber infiltrado terroristas en las manifestaciones y de estar pergeñando la caída del gobierno del ayatolá en favor de uno más amigable con Tel Aviv y Washington.
"La guerra psicológica y la negligencia ocasional de algunas personas presentes en el lugar hicieron que la poderosa fuerza policial del pueblo y los heroicos Basij [fuerzas paramilitares], por consideración a las vidas de los civiles, sacrificaran sus propias vidas como escudo para el pueblo y para la seguridad de este querido país, sin utilizar sus armas", declaró el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán.
En este contexto, también subrayó que las fuerzas de seguridad iraníes no permitirán que opere en el país "ningún terrorista criminal del Estado Islámico, títere de cualquier potencia arrogante", al mismo tiempo que planteó que las manifestaciones están siendo fomentadas por la Casa Blanca y el Estado hebreo a través de una "guerra blanda".
"Ningún iraní atacaría una mezquita", afirmó el presidente del Parlamento, quien acusa a Estados Unidos e Israel de estar implicados en la insurrección en las calles.
Irán con bloqueo de internet, pero Starlink sale al rescate de los manifestantes
Irán se encuentra bajo un bloqueo comunicacional y un cerco mediático casi total, interrumpido solo por mensajes gubernamentales, en el marco de la política represiva del régimen teocrático del ayatolá, que intenta aislar la divulgación de la situación de las protestas y a los manifestantes de los flashes de los medios internacionales.
“El cierre total de internet y comunicaciones en Irán es extremadamente alarmante: el régimen suele hacerlo como prefacio a la masacre masiva de manifestantes”, advirtió en un comunicado el 9 de enero el Centro para los Derechos Humanos en Irán.
El apagón total de internet se mantiene desde el 8 de enero, mientras que el de telefonía se reanudó hace pocos días, lo que ha dificultado conocer el desarrollo de las manifestaciones, aunque sí se han viralizado videos subidos por los propios usuarios iraníes que, de manera extraoficial, utilizan el servicio de internet de Starlink, de Elon Musk.
La cifra de iraníes muertos en las protestas asciende a 2000, según declaró el martes un funcionario iraní a Reuters. No solo está apagado el internet en Irán, y en consecuencia las redes sociales, sino que hasta hace poco tampoco se podían hacer ni recibir llamadas internacionales, ni por líneas fijas ni por teléfonos celulares.
A pesar del cerco mediático y el bloqueo de internet, Starlink, la red satelital de Elon Musk, hace frente a la censura, ofreciendo internet en lugares sin fibra óptica ni señal telefónica, siendo difícil de interceptar. Con una antena y un router, los usuarios iraníes pueden acceder a la red.
De hecho, según Alp Toker, director del grupo de monitoreo de conectividad ‘NetBlock’, en Irán hay gente conduciendo hasta las fronteras, tratando de aprovechar los satélites Starlink que Elon Musk asegura haber puesto a disposición de la población iraní para difundir las pocas imágenes que se han filtrado.
Pero los métodos de desconexión parecen haberse refinado. “Hay más terminales Starlink, aunque los informes de interferencias son creíbles, similar a la interferencia rusa en los terminales ucranianos en la línea del frente”, explicó Toker al portal ‘Recorded Future News’.
Definitivamente, este bloqueo total llegó después de que el príncipe heredero del sha, Reza Pahlavi (cuyo padre huyó del país justo antes de la Revolución Islámica en 1979), se sumara a los llamados a la protesta y se dirigiera a Egipto, aguardando el momento exacto en el que Estados Unidos, tal como lo ha anunciado Donald Trump, intervenga militarmente en Irán para ayudar a los manifestantes, como lo evalúa hacer por estas horas.
Este lunes, Trump anunció la imposición de un arancel del 25% a todos los países que mantengan relaciones comerciales con Irán, en un intento por asfixiar aún más a la economía del régimen, que enfrenta una cruda devaluación de la moneda y una brutal inflación, lo que, más allá de la tiranía de la sharia, ha activado la inconformidad de sectores fundamentalistas que antes legitimaban al régimen, quienes se unieron a las manifestaciones.
Hace unos días, Donald Trump también advirtió al régimen de Irán que, si continúa matando a manifestantes, Estados Unidos acudiría "al rescate".
