Crisis y despidos: La industria química y petroquímica tuvo su peor informe

En cuanto al uso de la capacidad instalada, las industrias que aportan información a la CIQyP registraron en noviembre un promedio del 67% para productos básicos e intermedios y del 79% para los productos petroquímicos.

El desempeño de las pequeñas y medianas industrias químicas (PyMIQ) mostró indicadores dispares. La producción cayó un 9% mensual, aunque mantuvo una suba interanual del 9% y un crecimiento acumulado del 7%. Las ventas locales retrocedieron un 7% en el mes, con una variación interanual positiva del 9%. En contraste, las exportaciones crecieron un 27% mensual, pero registraron una baja del 20% interanual y una caída acumulada del 30% en lo que va del año.

En términos de facturación, las ventas totales del sector -incluidas las PyMIQ y considerando mercado interno y exportaciones- alcanzaron en noviembre los 261 millones de dólares. En el acumulado de los primeros once meses de 2025, el monto ascendió a US$ 3.076 millones.

Al analizar el escenario, el director ejecutivo de la CIQyP, Jorge de Zavaleta, sostuvo que "los resultados de noviembre reflejan un cierre de año marcado la desaceleración de la actividad industrial en general", y agregó que "este escenario plantea desafíos relevantes para la industria química y petroquímica".

Los datos del informe sectorial se conocen en un contexto de políticas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei que, según advierten distintos actores industriales, impactan de lleno en la demanda interna y en la dinámica productiva, profundizando la crisis de uno de los complejos industriales clave del país.

Despidos en la industria petroquímica

Una de las señales más preocupantes de la crisis en el sector son los despidos. Vale remarcar el caso de la petroquímica Sealed Air que confirmó el despido de 65 trabajadores, luego de un proceso de negociaciones fallidas con el gremio.

La empresa justificó la decisión en un "proceso global de optimización de recursos" y aplicó una reducción cercana al 40% del personal.







