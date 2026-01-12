Paramount quiere voltear a Netflix y pone todo para quedarse con Warner

Reclamo judicial de Paramount contra Warner

En paralelo, Paramount presentó una demanda ante un tribunal de Delaware para exigir que WBD divulgue información financiera interna clave utilizada por su junta directiva para concluir que la propuesta de Paramount —de US$30 por acción en efectivo por la totalidad del negocio— era inferior al acuerdo alcanzado con Netflix, que contempla US$27,75 por acción en una combinación de efectivo y acciones, pero solo por los activos de estudio y streaming.

Según el reclamo judicial, WBD habría retenido información material necesaria para comparar de forma transparente ambas ofertas.

Entre los datos que Paramount busca conocer figuran la valoración del negocio de redes globales que incluye a CNN, el nivel de deuda que se le asignaría a esa división y el impacto que dicha deuda tendría sobre la contraprestación final que Netflix debería pagar a los accionistas.

En una carta dirigida a la junta directiva de WBD, Paramount sostuvo que nominará una lista de directores que, “en cumplimiento de sus deberes fiduciarios”, ejerzan el derecho de WBD —previsto en el acuerdo con Netflix— de evaluar ofertas alternativas y eventualmente cerrar una transacción con Paramount cuando se abra el período de nominaciones dentro de tres semanas.

Desde Warner Bros Discovery rechazaron los planteos y acusaron a Paramount de intentar distraer a los accionistas “con una demanda sin fundamento y ataques a una junta directiva que ha generado una cantidad sin precedentes de valor”. Netflix, por su parte, evitó realizar comentarios sobre la disputa.

Paramount, controlada por David Ellison, hijo del fundador de Oracle, Larry Ellison, reiteró que sigue comprometida con su enfoque, aunque reconoció que el desenlace de la operación “probablemente dependerá del voto de los accionistas” de WBD.

Además, adelantó que propondrá cambios en los estatutos de la compañía para exigir una votación específica sobre la eventual separación de la división Global Networks y para bloquear el acuerdo con Netflix si se convoca una asamblea especial.

“Estas acciones garantizan que los accionistas tengan la decisión final sobre qué oferta es realmente la mejor”, sostuvo Paramount en un llamado directo a los inversores, elevando aún más la tensión en una de las disputas corporativas más intensas del sector del entretenimiento.

