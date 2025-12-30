La junta directiva de Warner Bros Discovery (WBD) se prepara para rechazar la última propuesta de adquisición presentada por Paramount, incluso después de que el multimillonario Larry Ellison, cofundador de Oracle, aceptara respaldar personalmente la operación con US$ 40.000 millones en garantía.
Warner Bros Discovery se planta y rechaza a Paramount
El directorio de Warner Bros Discovery considera insuficientes los cambios propuestos por Larry Ellison y mantiene su pacto con Netflix.
Según Financial Times, fuentes cercanas a las deliberaciones plantean que el directorio de WBD sigue considerando más favorable el acuerdo alcanzado con Netflix a comienzos de diciembre, valuado en US$ 83.000 millones.
Todos los caminos conducen a Netflix
Aunque la decisión final aún no fue formalmente adoptada, las conversaciones internas reflejan una clara preferencia por el entendimiento con la plataforma de streaming, que implicaría una reconfiguración del grupo mediante la escisión de sus activos históricos de televisión y cable, como CNN, TNT y Discovery Channel, para conformar una empresa independiente.
La historia de las negociaciones entre Paramount y WBD
La disputa se da en el marco de una intensa competencia entre Netflix y Paramount por quedarse con uno de los conglomerados de medios y entretenimiento más relevantes de Hollywood. Paramount lanzó su oferta por WBD el 8/12, apenas días después de que se conociera el acuerdo con Netflix. En un primer momento, la compañía rechazó la propuesta, a la que calificó de inferior y financieramente riesgosa, debido a la falta de una garantía personal que asegurara el financiamiento.
En un intento por destrabar la negociación, Paramount anunció el 22/12 que Larry Ellison otorgaría una garantía personal irrevocable por US$ 40.400 millones en capital, como respaldo de la oferta total de US$ 108.000 millones, liderada por su hijo, David Ellison.
Además, la empresa elevó la tarifa de ruptura a US$ 5.800 millones en caso de que los reguladores bloqueen la operación, alineándola con la cláusula acordada entre WBD y Netflix.
Sin embargo, pese a estas concesiones, Paramount mantuvo sin cambios el precio ofrecido: 30 dólares por acción en efectivo, lo que, según personas familiarizadas con el proceso, resulta insuficiente para convencer al directorio de WBD. Desde la compañía consideran que las modificaciones no compensan el costo de rescindir el acuerdo con Netflix, que incluye una penalidad de 2.800 millones de dólares a favor del gigante del streaming.
Aun no está todo dicho...
De acuerdo con una fuente cercana a las negociaciones, la junta de WBD espera que Paramount mejore sustancialmente su propuesta si pretende reabrir conversaciones formales. En tanto, una persona vinculada a Paramount sostuvo que la oferta revisada buscaba forzar a WBD a retomar el diálogo y que, en caso de encontrar “buena voluntad”, la compañía estaría dispuesta a elevar el precio.
En paralelo, Paramount apeló directamente a los accionistas de WBD, a quienes instó a respaldar su iniciativa. El plazo para que los inversores ofrezcan sus acciones fue extendido hasta el 21 de enero, en una señal de que la disputa por el control del grupo aún no está cerrada.
La pulseada entre los gigantes del entretenimiento anticipa un escenario de alta tensión corporativa, con implicancias clave para el futuro del negocio audiovisual y del streaming a nivel global.
