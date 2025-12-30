Warner Bros Discovery se planta y rechaza a Paramount

Además, la empresa elevó la tarifa de ruptura a US$ 5.800 millones en caso de que los reguladores bloqueen la operación, alineándola con la cláusula acordada entre WBD y Netflix.

Sin embargo, pese a estas concesiones, Paramount mantuvo sin cambios el precio ofrecido: 30 dólares por acción en efectivo, lo que, según personas familiarizadas con el proceso, resulta insuficiente para convencer al directorio de WBD. Desde la compañía consideran que las modificaciones no compensan el costo de rescindir el acuerdo con Netflix, que incluye una penalidad de 2.800 millones de dólares a favor del gigante del streaming.

Aun no está todo dicho...

De acuerdo con una fuente cercana a las negociaciones, la junta de WBD espera que Paramount mejore sustancialmente su propuesta si pretende reabrir conversaciones formales. En tanto, una persona vinculada a Paramount sostuvo que la oferta revisada buscaba forzar a WBD a retomar el diálogo y que, en caso de encontrar “buena voluntad”, la compañía estaría dispuesta a elevar el precio.

En paralelo, Paramount apeló directamente a los accionistas de WBD, a quienes instó a respaldar su iniciativa. El plazo para que los inversores ofrezcan sus acciones fue extendido hasta el 21 de enero, en una señal de que la disputa por el control del grupo aún no está cerrada.

La pulseada entre los gigantes del entretenimiento anticipa un escenario de alta tensión corporativa, con implicancias clave para el futuro del negocio audiovisual y del streaming a nivel global.

