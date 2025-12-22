La batalla por el control de Warner Bros Discovery (WBD) sumó un nuevo y decisivo capítulo en vísperas de Navidad, luego de que Larry Ellison, cofundador de Oracle y uno de los hombres más ricos del mundo, aceptara respaldar personalmente la financiación de capital de la oferta de Paramount, valuada en US$108.000 millones.
Larry Ellison pone la chequera: Paramount redobla la ofensiva para arrebatarle Warner Bros a Netflix
Con una garantía personal de US$40.000 millones, Larry Ellison busca torcer la pulseada y reabrir la pelea por Warner Bros Discovery.
El movimiento busca despejar las dudas del mercado y presionar al directorio de WBD para que reconsidere su apoyo a la propuesta rival de Netflix, estimada en casi US$83.000 millones.
Paramount informó que Ellison otorgó una garantía personal irrevocable para cubrir US$40.400 millones en financiación de capital, una pieza clave del esquema financiero de la oferta. La operación está liderada por David Ellison, hijo del magnate y director ejecutivo de Paramount, quien encabeza el intento por desbancar a Netflix en la carrera por quedarse con el gigante del entretenimiento.
La pelea de Paramount y Netflix por WBD
A pesar del refuerzo financiero, Paramount decidió no elevar el precio de su oferta, que se mantiene en US$30 por acción en efectivo. Según Financial Times, una fuente cercana a la compañía dijo que la estrategia apunta a forzar a WBD a retomar las negociaciones. En caso de que el directorio muestre disposición a dialogar, Paramount estaría dispuesta a mejorar su propuesta económica.
La semana pasada, WBD había recomendado a sus accionistas aprobar la oferta de Netflix, argumentando que la propuesta de Paramount era “inferior”, en parte por la falta de una garantía personal directa de Larry Ellison.
Hasta ahora, el respaldo provenía del fideicomiso familiar revocable de los Ellison, lo que había generado cuestionamientos sobre la solidez del financiamiento.
La nueva oferta de Larry Ellison
En respuesta, Paramount anunció que Ellison se comprometió a no revocar el fideicomiso, el cual ha sido utilizado como contraparte en múltiples transacciones durante más de cuatro décadas. Además, la empresa divulgó documentos que confirman que el fideicomiso controla 1.160 millones de acciones ordinarias de Oracle, reforzando su capacidad patrimonial.
La oferta revisada también introdujo mejoras contractuales. Paramount aumentó la comisión de rescisión en caso de que los reguladores bloqueen la operación, elevándola de US$5.000 millones a US$5.800 millones, para igualar las condiciones ofrecidas por Netflix.
Asimismo, extendió el plazo de la oferta pública de adquisición hasta el 21 de enero, otorgando más tiempo a los accionistas de WBD para evaluar las propuestas en disputa.
Paramount pidió más transparencia a WBD
Otro punto de fricción es la valuación de los activos. Paramount cuestionó públicamente la información entregada por WBD a sus accionistas y pidió mayor transparencia sobre cómo se compararon las ofertas. En particular, señaló la falta de un análisis detallado de la división de redes de cable, que incluye marcas como CNN y Discovery, y que Paramount valora en apenas US$1 por acción. David Ellison dijo:
En paralelo, Netflix avanzó en la refinanciación de su préstamo puente de US$59.000 millones, contactando a más de una docena de bancos internacionales para asegurar financiamiento a largo plazo. Analistas anticipan que la ofensiva de Paramount podría extenderse durante semanas o meses, a menos que WBD decida sentarse a negociar con la familia Ellison.
