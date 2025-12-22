Larry Ellison pone la chequera: Paramount redobla la ofensiva para arrebatarle Warner Bros a Netflix

Hasta ahora, el respaldo provenía del fideicomiso familiar revocable de los Ellison, lo que había generado cuestionamientos sobre la solidez del financiamiento.

La nueva oferta de Larry Ellison

En respuesta, Paramount anunció que Ellison se comprometió a no revocar el fideicomiso, el cual ha sido utilizado como contraparte en múltiples transacciones durante más de cuatro décadas. Además, la empresa divulgó documentos que confirman que el fideicomiso controla 1.160 millones de acciones ordinarias de Oracle, reforzando su capacidad patrimonial.

La oferta revisada también introdujo mejoras contractuales. Paramount aumentó la comisión de rescisión en caso de que los reguladores bloqueen la operación, elevándola de US$5.000 millones a US$5.800 millones, para igualar las condiciones ofrecidas por Netflix.

Asimismo, extendió el plazo de la oferta pública de adquisición hasta el 21 de enero, otorgando más tiempo a los accionistas de WBD para evaluar las propuestas en disputa.

Paramount pidió más transparencia a WBD

Otro punto de fricción es la valuación de los activos. Paramount cuestionó públicamente la información entregada por WBD a sus accionistas y pidió mayor transparencia sobre cómo se compararon las ofertas. En particular, señaló la falta de un análisis detallado de la división de redes de cable, que incluye marcas como CNN y Discovery, y que Paramount valora en apenas US$1 por acción. David Ellison dijo:

Esperamos que la junta directiva de WBD tome las medidas necesarias para asegurar esta transacción, que aumenta el valor, y preservar un tesoro icónico de Hollywood. Esperamos que la junta directiva de WBD tome las medidas necesarias para asegurar esta transacción, que aumenta el valor, y preservar un tesoro icónico de Hollywood.

En paralelo, Netflix avanzó en la refinanciación de su préstamo puente de US$59.000 millones, contactando a más de una docena de bancos internacionales para asegurar financiamiento a largo plazo. Analistas anticipan que la ofensiva de Paramount podría extenderse durante semanas o meses, a menos que WBD decida sentarse a negociar con la familia Ellison.

