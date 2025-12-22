La presentación se hizo en Mar a Lago, Palm Beach, junto a los secretarios de Defensa (Pete Hegseth), Estado (Marco Rubio) y la Armada (John Phelan), en medio de la escalada de tensión con el régimen caribeño de Nicolás Maduro y la administración de Donald Trump.
BUQUES "100 VECES MÁS POTENTES"
Trump anunció una "flota dorada" con cañones electromagnéticos y láseres de energía dirigida
El presidente Trump presentó junto a 3 de sus principales secretarios un plan de nuevos barcos de guerra equipados con misiles de capacidad nuclear.
“Necesitamos desesperadamente nuevas unidades, nos estamos quedando obsoletos. Es una prioridad de mi gestión” advirtió el primer mandatario.
La República Popular China tiene más navíos para una eventual conflagración pero, además, ha avanzado mucho en las armas basadas en rayos láser.
Cada nueva unidad que lleva el apellido del titular de la Casa Blanca costará al menos US$ 5.000 millones. Pesarán unas 30.000 toneladas, más grande que los destructores actuales, y tendrán cañones electromagnéticos y láseres de energía dirigida. Serían un total de 25 en un horizonte indeterminado de años
Trump ha descrito como "de aspecto terrible" y “cubiertos de óxido” a las armas flotantes de la actualidad.
El apoyo a Trump del Congreso de USA
La medida anunciada en Florida contó con un respaldo mayoritaria de la Cámara Alta (77 votos a favor y 20 en contra) lo que fue interpretado como una señal del apoyo de la bancada demócrata a la inversión en Defensa en tiempos de incertidumbre geopolítica a nivel global.
La batalla lanzada por Estados Unidos contra cargueros frente a las costas de Venezuela alertan sobre nuevas formas en las prácticas comerciales transnacionales.
Por su parte, Caracas se abraza a Pekín y Moscú para que la ayuden a zafar del bloqueo petrolero.
Xi Jinping advirtió que el gobierno de Nicolás Maduro “tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países”
Por su parte, el canciller venezolano Yván Gil también ha sostenido una llamada con su homólogo ruso Serguéi Lavrov en la que reafirmaron sus lazos.
“El canciller Lavrov ratificó su pleno respaldo frente a las hostilidades contra nuestro país”, escribió Gil en su canal de Telegram.