Trump anunció una "flota dorada" con cañones electromagnéticos y láseres de energía dirigida

El presidente Trump presentó junto a 3 de sus principales secretarios un plan de nuevos barcos de guerra equipados con misiles de capacidad nuclear.

22 de diciembre de 2025 - 20:09
Trump Class, los nuevos barcos de USA

La presentación se hizo en Mar a Lago, Palm Beach, junto a los secretarios de Defensa (Pete Hegseth), Estado (Marco Rubio) y la Armada (John Phelan), en medio de la escalada de tensión con el régimen caribeño de Nicolás Maduro y la administración de Donald Trump.

“Necesitamos desesperadamente nuevas unidades, nos estamos quedando obsoletos. Es una prioridad de mi gestión” advirtió el primer mandatario.

La República Popular China tiene más navíos para una eventual conflagración pero, además, ha avanzado mucho en las armas basadas en rayos láser.

El Jefe de Estado norteamericano prometió una nueva línea de barcos de guerra llamados "Trump Class", más la llegada de más portaaviones y numerosos submarinos indetectables. El buque de guerra clase Trump será una mejora de los actuales destructores clase Arleigh Burke que forman la columna vertebral de la flota en 2025.

Barcos Trump Class, más potentes y con cañones de rayos láser

Cada nueva unidad que lleva el apellido del titular de la Casa Blanca costará al menos US$ 5.000 millones. Pesarán unas 30.000 toneladas, más grande que los destructores actuales, y tendrán cañones electromagnéticos y láseres de energía dirigida. Serían un total de 25 en un horizonte indeterminado de años

Trump ha descrito como "de aspecto terrible" y “cubiertos de óxido” a las armas flotantes de la actualidad.

¿Por qué no hacemos barcos como los que solíamos construir? Llevamos desde 1994 sin hacerlo. Estas naves serán las más rápidas, las más grandes y superarán en 100 veces la potencia de cualquier acorazado jamás construido en nuestro país y en el mundo. Inspirarán miedo en nuestros enemigos.

El apoyo a Trump del Congreso de USA

La medida anunciada en Florida contó con un respaldo mayoritaria de la Cámara Alta (77 votos a favor y 20 en contra) lo que fue interpretado como una señal del apoyo de la bancada demócrata a la inversión en Defensa en tiempos de incertidumbre geopolítica a nivel global.

La batalla lanzada por Estados Unidos contra cargueros frente a las costas de Venezuela alertan sobre nuevas formas en las prácticas comerciales transnacionales.

Trump dijo que las operaciones contra Venezuela comenzarán "pronto" y que quienes trafiquen drogas serán "volados en pedazos", Envió ese mensaje de disuasión extrema buscando la rendición del régimen venezolano.

Por su parte, Caracas se abraza a Pekín y Moscú para que la ayuden a zafar del bloqueo petrolero.

Xi Jinping advirtió que el gobierno de Nicolás Maduro “tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países”

Por su parte, el canciller venezolano Yván Gil también ha sostenido una llamada con su homólogo ruso Serguéi Lavrov en la que reafirmaron sus lazos.

“El canciller Lavrov ratificó su pleno respaldo frente a las hostilidades contra nuestro país”, escribió Gil en su canal de Telegram.

