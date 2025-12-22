Trump anunció una "flota dorada" con cañones electromagnéticos y láseres de energía dirigida

Trump ha descrito como "de aspecto terrible" y “cubiertos de óxido” a las armas flotantes de la actualidad.

¿Por qué no hacemos barcos como los que solíamos construir? Llevamos desde 1994 sin hacerlo. Estas naves serán las más rápidas, las más grandes y superarán en 100 veces la potencia de cualquier acorazado jamás construido en nuestro país y en el mundo. Inspirarán miedo en nuestros enemigos.

Las reiteradas advertencias de Donald Trump sobre ataques por tierra contra carteles marcan una escalada retórica y estratégica sin precedentes en la lucha contra el narcotráfico. Al afirmar que las operaciones comenzarán "pronto" y que quienes trafiquen drogas…



Al afirmar que las operaciones comenzarán “pronto” y que quienes trafiquen drogas… pic.twitter.com/ZxsnQ1zIuz — Reacción Nacional (@RNacional_News) December 22, 2025

El apoyo a Trump del Congreso de USA

La medida anunciada en Florida contó con un respaldo mayoritaria de la Cámara Alta (77 votos a favor y 20 en contra) lo que fue interpretado como una señal del apoyo de la bancada demócrata a la inversión en Defensa en tiempos de incertidumbre geopolítica a nivel global.

La batalla lanzada por Estados Unidos contra cargueros frente a las costas de Venezuela alertan sobre nuevas formas en las prácticas comerciales transnacionales.

Trump dijo que las operaciones contra Venezuela comenzarán "pronto" y que quienes trafiquen drogas serán "volados en pedazos", Envió ese mensaje de disuasión extrema buscando la rendición del régimen venezolano.

Por su parte, Caracas se abraza a Pekín y Moscú para que la ayuden a zafar del bloqueo petrolero.

Xi Jinping advirtió que el gobierno de Nicolás Maduro “tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países”

Por su parte, el canciller venezolano Yván Gil también ha sostenido una llamada con su homólogo ruso Serguéi Lavrov en la que reafirmaron sus lazos.

“El canciller Lavrov ratificó su pleno respaldo frente a las hostilidades contra nuestro país”, escribió Gil en su canal de Telegram.