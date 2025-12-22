ChatGPT lanza función estilo Spotify Wrapped para usuarios

El factor viral: ¿nueva estrategia de marketing?

Expertos en redes ya anticipan que esta función busca replicar el fenómeno viral de Spotify Wrapped. La personalización extrema y los diseños compartibles convierten cada resumen en contenido perfecto para viralizar. ChatGPT suma así otra estrategia para mantenerse en el centro de la conversación digital mientras cierra un año récord en cantidad de usuarios activos.

La movida de OpenAI no es casualidad. Cada diciembre, millones de usuarios inundan las redes con sus resúmenes de Spotify, Instagram o YouTube. Ahora, la inteligencia artificial se mete en esa pelea por atención y engagement. La apuesta es clara: convertir a cada usuario en un embajador orgánico de la marca, mostrando sus logros y curiosidades del año con el chatbot.

image

Analistas de marketing digital destacan que este tipo de contenido genera lealtad de marca y aumenta la percepción de valor del producto. Al sentir que la plataforma "te conoce" y celebra tu uso, los usuarios refuerzan su conexión emocional con la herramienta. ChatGPT deja de ser solo un asistente y se transforma en un compañero digital que reconoce tu esfuerzo creativo.

La estrategia podría traducirse en millones de impresiones gratuitas en todas las plataformas sociales, posicionando a ChatGPT como protagonista absoluto del cierre de 2025.

