ChatGPT lanza función estilo Spotify Wrapped para usuarios

OpenAI no se queda atrás en la carrera por capturar la atención de fin de año. El gigante lanzó "Tu año con ChatGPT", una función inspirada en Spotify Wrapped que resume la actividad de los usuarios. La novedad ya está disponible en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, y genera furor.
Quiénes pueden acceder y qué necesitás activar para este resumen en ChatGPT
La herramienta analiza las conversaciones que tuviste durante 2025 y te otorga premios según tu uso. Si pasaste horas buscando soluciones creativas, podrías recibir el título de "Depurador creativo". Además, la aplicación genera un poema personalizado y una imagen única basada en tus temas de interés. Todo con gráficos llamativos y diseño shareability pensado para Instagram y TikTok.
No todos los usuarios podrán disfrutar de esta experiencia. OpenAI confirmó que la función está disponible solo para cuentas gratuitas, Plus y Pro que tengan activadas las opciones "referenciar recuerdos guardados" y "referenciar historial de chat". Las cuentas Team, Enterprise o Education quedan afuera por razones de privacidad corporativa.
La compañía asegura que el resumen es "ligero, con privacidad garantizada y controlado por el usuario". No se abre automáticamente ni invade tu pantalla: aparece en la página de inicio, pero solo si vos decidís explorarlo. También podés activarlo manualmente pidiendo "Tu año con ChatGPT" directamente en el chat.
El factor viral: ¿nueva estrategia de marketing?
Expertos en redes ya anticipan que esta función busca replicar el fenómeno viral de Spotify Wrapped. La personalización extrema y los diseños compartibles convierten cada resumen en contenido perfecto para viralizar. ChatGPT suma así otra estrategia para mantenerse en el centro de la conversación digital mientras cierra un año récord en cantidad de usuarios activos.
La movida de OpenAI no es casualidad. Cada diciembre, millones de usuarios inundan las redes con sus resúmenes de Spotify, Instagram o YouTube. Ahora, la inteligencia artificial se mete en esa pelea por atención y engagement. La apuesta es clara: convertir a cada usuario en un embajador orgánico de la marca, mostrando sus logros y curiosidades del año con el chatbot.
Analistas de marketing digital destacan que este tipo de contenido genera lealtad de marca y aumenta la percepción de valor del producto. Al sentir que la plataforma "te conoce" y celebra tu uso, los usuarios refuerzan su conexión emocional con la herramienta. ChatGPT deja de ser solo un asistente y se transforma en un compañero digital que reconoce tu esfuerzo creativo.
La estrategia podría traducirse en millones de impresiones gratuitas en todas las plataformas sociales, posicionando a ChatGPT como protagonista absoluto del cierre de 2025.
