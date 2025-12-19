ChatGPT sigue expandiendo su inteligencia artificial y hoy en día ya no podemos pensar un mundo sin ella. Lo cierto es que la empresa de OpenAI lanzó su propio directorio de aplicaciones buscando la innovación y más herramientas para los usuarios. ¿Cómo funciona y para qué sirve?
AVANCES
ChatGPT ya tiene su directorio de aplicaciones: cómo usarlas y para qué sirven
La inteligencia artificial ChatGPT, de las más reconocidas mundialmente, lanzó su propio directorio de aplicaciones. ¿Para qué sirven?
Fue hace pocos meses cuando ChatGPT demostró que podía unirse a Spotify o Canva, aplicaciones externas que funcionarían en conjunto con la inteligencia artificial. Ahora la compañía de Sam Altman lanzó App Directory y todos están fascinados por esta nueva herramienta.
ChatGPT lanzó su directorio de aplicaciones
ChatGPT ahora se conecta al exterior de una manera muy distinta y con opciones que los usuarios van a usar muchísimo. A partir de ahora cualquier desarrollador puede enviar sus aplicaciones para que sean revisadas y también publicadas en el directorio de la misma.
Todo este universo se conecta de una forma maravillosa, ya que si preguntamos a ChatGPT por una canción o algo vinculado a la música puede sugerirnos que entremos en Spotify. Así sucesivamente con Google Maps u otro tipo de aplicaciones.
De esta manera ChatGPT crea un universo conectado en donde puede dar contexto basándose en la información de estas aplicaciones y sus datos, crear reuniones o programar eventos fuera de lo que es el chat y muchísimas otras herramientas que van a ir descubriéndose con el tiempo.
De esta manera depende el plan de ChatGPT que tengas para poder utilizar todas sus herramientas de una manera ilimitada. Sin embargo, la empresa de OpenAI sigue expandiendo sus horizontes y avanzando frente a sus competidores de IA.
---------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Google lanzó Gemini 3 Flash y destronó a ChatGPT con precios que sorprenden
Compras sin humanos: La guerra tech que trae bots y reemplaza a los humanos
Las billeteras virtuales se quedan cortas: Los nuevos lentes que toman su lugar
Informe Digital 2025: Pasamos 6 horas y 38 minutos por día pegados a la pantalla