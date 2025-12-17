El informe Digital 2025, elaborado por We Are Social y Meltwater, acaba de salir a la luz con más de 630 páginas repletas de estadísticas que revelan cómo el mundo está conectado en este momento. Los datos son contundentes: 5.560 millones de personas usan internet hoy, lo que representa el 67,9% de la población mundial.
DATOS REALES
Informe Digital 2025: Pasamos 6 horas y 38 minutos por día pegados a la pantalla
El informe más esperado del 2025 trae números que sorprenden: cuántas horas pasamos conectados, qué plataformas dominan y el futuro del contenido digital.
Las plataformas que arrasan en 2025, según importante informe
El documento expone cómo ChatGPT lidera la revolución de la inteligencia artificial con más de 250 millones de usuarios activos mensuales en su app móvil, posicionándose como la octava aplicación más descargada del mundo. Mientras tanto, las redes sociales alcanzaron los 5.240 millones de usuarios, aunque el tiempo promedio que les dedicamos cayó a 2 horas y 21 minutos diarios, 10 minutos menos que hace dos años.
El reporte destaca que YouTube sigue siendo el rey indiscutido con más de 2.500 millones de personas alcanzadas por sus anuncios cada mes. Instagram y TikTok protagonizan una batalla feroz por el segundo puesto, con giros dramáticos en los últimos tres meses que sorprendieron a los especialistas en marketing digital.
Facebook mantiene su reinado como la red social más grande del mundo, aunque los datos de terceros sugieren desafíos importantes para 2025. Mientras tanto, Reddit mostró saltos impresionantes en su alcance publicitario, y LinkedIn sigue creciendo como la plataforma profesional por excelencia, aunque el informe advierte que podría necesitar cambiar de estrategia para mantener el ritmo.
El comercio electrónico no para de crecer
Las ventas online de productos de consumo alcanzaron los 4,12 billones de dólares en 2024, con un crecimiento del 14,6% interanual. Más revelador aún: el 56% de los adultos conectados compra algo online cada semana. El informe también señala que los mayores de 50 años, sistemáticamente ignorados por las marcas, representan más de la mitad del gasto de consumo en las economías más grandes del mundo.
Los podcasts ganaron terreno con el 22,1% de los adultos escuchando al menos uno por semana, superando incluso el porcentaje de personas que siguen influencers (22%).
Y en un dato curioso: preocupa menos la privacidad online que hace dos años, con menos del 30% de usuarios expresando inquietud sobre cómo las empresas usan sus datos personales.
