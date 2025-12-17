Informe Digital 2025: Pasamos 6 horas y 38 minutos por día pegados a la pantalla

El comercio electrónico no para de crecer

Las ventas online de productos de consumo alcanzaron los 4,12 billones de dólares en 2024, con un crecimiento del 14,6% interanual. Más revelador aún: el 56% de los adultos conectados compra algo online cada semana. El informe también señala que los mayores de 50 años, sistemáticamente ignorados por las marcas, representan más de la mitad del gasto de consumo en las economías más grandes del mundo.

image

Los podcasts ganaron terreno con el 22,1% de los adultos escuchando al menos uno por semana, superando incluso el porcentaje de personas que siguen influencers (22%).

Y en un dato curioso: preocupa menos la privacidad online que hace dos años, con menos del 30% de usuarios expresando inquietud sobre cómo las empresas usan sus datos personales.

-----------------------------------------------------------------------

Más noticias en Urgente24

Es figura absoluta en Racing y aceptó marcharse a River

La miniserie de 8 capítulos que nadie puede dejar de ver ni por un segundo

El outlet de Buenos Aires con precios ultra baratos que todos eligen

FAdeA dice tener un salvavidas: Fabricar el avión entrenador para pilotos F-16

La miniserie de 7 capítulos que ya conquistó Netflix