Inusual viernes en el Senado porque no se suele trabajar en estos días. La razón es dictaminar sobre el Presupuesto 2026 aprobado en Diputados. Diego Santilli salió a calmar las aguas en público. Se mantiene la idea de ir al recinto el 26/12 y mientras tanto buscar votos para modificar el polémico Capítulo XI.
SENADO
Presupuesto 2026: Por ahora hay 'siga siga' de Milei, amenaza de veto y radicales en rebeldía
Mal clima en el Senado por lo ocurrido en Diputados y ahora Milei podría tener un Presupuesto 2026 que no quiere. Poco tiempo para reconquistar a los aliados.
Diego Santilli, veto y “exceso de la norma”
El ministro del Interior, Diego Santilli, habló esta mañana minutos antes del inicio de la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda para despejar rumores sobre un veto presidencial que puso de mal humor a los dialoguistas y aliados.
En cuanto al capítulo que incluye fondos para Discapacidad y Financiamiento Universitario, Santilli habló de una “paradoja”: “ Para el año que viene el Presupuesto 2026 se establece 4,8 billones para las universidades, un 8% arriba de la inflación y en Discapacidad un 5% por encima de la inflación”.
Luego, dijo que la discusión está en dos leyes (Discapacidad y Universidades) “que tiene que ver con exceso por arriba de la norma que parte del Presupuesto acomoda, pero no en su totalidad. Ese punto puede generar desequilibrio y hay que corregirlo en el Senado”.
Consultado en Radio Mitre este viernes (19/12) sobre si hubo traición de los gobernadores en la votación de Diputados, respondió: “algunos no pudieron convencer del cambio cultural (del equilibrio fiscal) a muchos de sus diputados”, sin embargo, valoró los votos conseguidos para aprobar el resto del articulado del Presupuesto.
En resumen, el ministro informó que “la idea es corregir ese articulado, pero en el resto es un avance enorme”, aunque aclaró que “hay que corregir este tema porque es inaceptable el desequilibrio fiscal”.
En cuanto al impacto del artículo sobre universidades y discapacidad, Santilli cuantificó: Es un “déficit de 5 billones que es lo que se pudo reducir en cajas previsionales o combustibles y la otra unos 2 billones”.
Según supo Urgente24, anoche el Gobierno avisó a los senadores que se vetaría el Presupuesto 2026 si se sancionaba tal y como vino de Diputados. La respuesta de los aliados fue no tratar Reforma Laboral y por eso se postergó hasta febrero. Luego la Casa Rosada cambió de postura, estarían pensando en una derogación por DNU de la parte sobre Discapacidad y Universidades, mientras tanto que todo siga igual en la comisión.
Radicales en contra del “tijeretazo”
Tras las palabras de Santilli, el jefe del bloque de senadores radicales, Eduardo Vischi en declaraciones también a Mitre explicó la situación sobre el Presupuesto: “Entiendo que el gobierno está apenado porque no es lo que querían” y recordó el rechazo a los vetos presidenciales en Universidades y Discapacidad en el parlamento.
“En el tema del Presupuesto universitario, las universidades pueden tener que mejorar muchas cosas, pero hace falta un buen plan de trabajo y no un recorte de un día para el otro”, aseveró.
En cuanto a los fondos para Discapacidad, el legislador opinó: “no se trata de afectar el equilibrio fiscal sino que se gaste bien y que se resuelvan mejor las situaciones”.
“ Volver a meter un tijeretazo sin ver cómo trabajar estos temas, debe ser rechazado”, concluyó con respecto a la votación de los radicales si el tema llega al recinto y el oficialismo insiste en quitar los fondos para los dos sectores.
Consultado sobre si puede cambiar el rechazo al Capítulo XI, ratificó: “ La (bancada de la) UCR, que tiene 10 senadores, estamos en contra. La única forma que salga hoy (el dictamen de Presupuesto) es cómo vino de Diputados. El Gobierno deberá encontrar el mecanismo para resolver lo afectado en ese capítulo que afecta en forma importante también las políticas energéticas y de salud, entre otras”.
Por último, acerca de la postergación de la reforma laboral y los rumores de veto presidencial al Presupuesto, contó el planteo que le hicieron a Patricia Bullrich: “Si votamos un Presupuesto que será vetado no tiene sentido votar una ley laboral”.
