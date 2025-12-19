Presupuesto 2026: Por ahora hay 'siga siga' de Milei, amenaza de veto y radicales en rebeldía

En resumen, el ministro informó que “la idea es corregir ese articulado, pero en el resto es un avance enorme”, aunque aclaró que “hay que corregir este tema porque es inaceptable el desequilibrio fiscal”.

En cuanto al impacto del artículo sobre universidades y discapacidad, Santilli cuantificó: Es un “déficit de 5 billones que es lo que se pudo reducir en cajas previsionales o combustibles y la otra unos 2 billones”.

Según supo Urgente24, anoche el Gobierno avisó a los senadores que se vetaría el Presupuesto 2026 si se sancionaba tal y como vino de Diputados. La respuesta de los aliados fue no tratar Reforma Laboral y por eso se postergó hasta febrero. Luego la Casa Rosada cambió de postura, estarían pensando en una derogación por DNU de la parte sobre Discapacidad y Universidades, mientras tanto que todo siga igual en la comisión.

Radicales en contra del “tijeretazo”

Tras las palabras de Santilli, el jefe del bloque de senadores radicales, Eduardo Vischi en declaraciones también a Mitre explicó la situación sobre el Presupuesto: “Entiendo que el gobierno está apenado porque no es lo que querían” y recordó el rechazo a los vetos presidenciales en Universidades y Discapacidad en el parlamento.

“En el tema del Presupuesto universitario, las universidades pueden tener que mejorar muchas cosas, pero hace falta un buen plan de trabajo y no un recorte de un día para el otro”, aseveró.

En cuanto a los fondos para Discapacidad, el legislador opinó: “no se trata de afectar el equilibrio fiscal sino que se gaste bien y que se resuelvan mejor las situaciones”.

“ Volver a meter un tijeretazo sin ver cómo trabajar estos temas, debe ser rechazado”, concluyó con respecto a la votación de los radicales si el tema llega al recinto y el oficialismo insiste en quitar los fondos para los dos sectores.

Consultado sobre si puede cambiar el rechazo al Capítulo XI, ratificó: “ La (bancada de la) UCR, que tiene 10 senadores, estamos en contra. La única forma que salga hoy (el dictamen de Presupuesto) es cómo vino de Diputados. El Gobierno deberá encontrar el mecanismo para resolver lo afectado en ese capítulo que afecta en forma importante también las políticas energéticas y de salud, entre otras”.

Por último, acerca de la postergación de la reforma laboral y los rumores de veto presidencial al Presupuesto, contó el planteo que le hicieron a Patricia Bullrich: “Si votamos un Presupuesto que será vetado no tiene sentido votar una ley laboral”.

