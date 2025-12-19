'Avatar: Fuego y Cenizas' no convenció a la crítica, pero el público igual la bancó

Desde Los Angeles Times lo dijeron sin vueltas, aunque con cierta indulgencia: "En lugar de dejarme llevar por la narrativa, me acomodé para disfrutar los detalles", escribió la crítica Amy Nicholson, destacando que el disfrute pasa más por la observación del mundo que por el relato.

image La película cierra bien la trilogía y deja pistas claras para "Avatar 4", apostando otra vez al espectáculo por encima del guion.

Lo que sí suma puntos es el cierre. Cameron logra cerrar una trilogía sin clausurar el universo, algo que no es menor. El arco emocional de Jake y Neytiri encuentra una resolución más madura, mientras que otros personajes, como Kiri y Spider, quedan claramente posicionados como ejes del futuro. Por su lado, funcionan como anzuelo para una posible secuela el destino ambiguo de Quaritch y la supervivencia de Varang, pero sin caer en el final abierto barato.

En síntesis, Avatar: Fuego y Cenizas no enamora a todos, no sorprende como antes y tampoco pretende hacerlo. Es una película consciente de su desgaste, pero también de su potencia como espectáculo, y el público, una vez más, parece haber entendido el pacto.

El planeta de Pandora ya no deslumbra como en 2009, pero sigue convocando, y mientras la gente siga yendo al cine, Cameron va a seguir contando la historia a su manera, le guste o no a la crítica.

