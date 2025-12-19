River Plate y Boca Juniors buscan reforzarse de cara a la temporada 2026, y ya han surgido varios nombres vinculados a ambos clubes. Teniendo en cuenta la delicada situación institucional que atraviesa San Lorenzo de Almagro, los dos equipos más grandes de Argentina están interesados en jugadores del Ciclón.
River y Boca buscan saquear a San Lorenzo: Qué jugadores busca cada uno
River Plate y Boca Juniors se aprovechan de la situación institucional de San Lorenzo de Almagro y buscan llevarse algunos jugadores.
Si bien hay algunos futbolistas que ya fueron mencionados, en las últimas horas Esteban Edul reveló un interés del Millonario que hasta el momento no estaba en los planes.
River y Boca buscan jugadores de San Lorenzo
Lo ocurrido el martes 16 de diciembre refleja la compleja situación institucional de San Lorenzo.
Debido a diversas fallas dirigenciales, con Marcelo Moretti al frente, el club de Boedo quedó en estado de acefalía. El próximo lunes, la Asamblea deberá definir a los nuevos dirigentes que estarán al frente del club de manera transitoria, a la espera de la resolución judicial sobre la no continuidad de Moretti.
En medio de estas dificultades, Boca Juniors y River Plate pusieron la mirada en algunos jugadores del Ciclón de cara al mercado de pases y la temporada 2026.
Por el lado de Boca, los futbolistas que despiertan interés son Gastón Hernández y Alexis Cuello. El defensor ha estado en el radar de Juan Román Riquelme desde hace tiempo, mientras que, según confirmó Germán García Grova, “habrá una reunión la semana entrante para dialogar sobre el contrato del delantero”.
River, en tanto, busca reforzarse con fuerza: según informó Esteban Edul en ESPN, el Millonario hará todo lo posible para quedarse con los servicios de Jhohan Romaña, una de las figuras del Ciclón. Además, existen conversaciones para incorporar a Elías Báez, lateral izquierdo.
River, Boca y el mercado de pases
Independientemente de los jugadores de San Lorenzo ya mencionados, tanto Boca Juniors como River Plate continúan en la búsqueda de refuerzos de cara a la temporada 2026.
Por el lado del Millonario, todo indica que Fausto Vera será el primer refuerzo. Gianluca Prestianni es otro futbolista que interesa a Marcelo Gallardo, y desde Núñez buscarán mejorar la oferta para quedarse con él.
Las posiciones que Marcelo Gallardo busca reforzar son:
- Lateral derecho
- Marcador central
- Lateral izquierdo
- Volante creativo
- Delantero
- Volante central
En cuanto a Boca Juniors, el Xeneize está cerca de cerrar a Marino Hinestroza como su primer refuerzo.
El gran sueño del club es Paulo Dybala, y se espera que en las próximas horas haya novedades sobre Miguel Borja, actualmente con contrato en el máximo rival.
Cabe recordar que, en 2026, Boca disputará la Copa Libertadores desde la fase de grupos, mientras que River jugará la Copa Sudamericana como consecuencia de su irregular temporada.
