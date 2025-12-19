River y Boca buscan saquear a San Lorenzo: Qué jugadores busca cada uno

Por el lado de Boca, los futbolistas que despiertan interés son Gastón Hernández y Alexis Cuello. El defensor ha estado en el radar de Juan Román Riquelme desde hace tiempo, mientras que, según confirmó Germán García Grova, “habrá una reunión la semana entrante para dialogar sobre el contrato del delantero”.

River, en tanto, busca reforzarse con fuerza: según informó Esteban Edul en ESPN, el Millonario hará todo lo posible para quedarse con los servicios de Jhohan Romaña, una de las figuras del Ciclón. Además, existen conversaciones para incorporar a Elías Báez, lateral izquierdo.

River, Boca y el mercado de pases

Independientemente de los jugadores de San Lorenzo ya mencionados, tanto Boca Juniors como River Plate continúan en la búsqueda de refuerzos de cara a la temporada 2026.

Por el lado del Millonario, todo indica que Fausto Vera será el primer refuerzo. Gianluca Prestianni es otro futbolista que interesa a Marcelo Gallardo, y desde Núñez buscarán mejorar la oferta para quedarse con él.

Las posiciones que Marcelo Gallardo busca reforzar son:

Lateral derecho

Marcador central

Lateral izquierdo

Volante creativo

Delantero

Volante central

En cuanto a Boca Juniors, el Xeneize está cerca de cerrar a Marino Hinestroza como su primer refuerzo.

El gran sueño del club es Paulo Dybala, y se espera que en las próximas horas haya novedades sobre Miguel Borja, actualmente con contrato en el máximo rival.

Cabe recordar que, en 2026, Boca disputará la Copa Libertadores desde la fase de grupos, mientras que River jugará la Copa Sudamericana como consecuencia de su irregular temporada.

