La periodista Morena Beltrán reveló en una nota un incómodo momento que pasó con el actual presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme. Por otro lado, el futuro de su pareja Lucas Blondel (jugador del Xeneize) aún es una incógnita aunque podría jugar Copa Libertadores.
FUERTE
Morena Beltrán expuso un incómodo momento que pasó con Juan Román Riquelme
Morena Beltrán contó un incómodo momento que vivió con Juan Román Riquelme, presidente de Boca. Mientras tanto, ¿qué pasa con Lucas Blondel?
La periodista hoy por hoy tiene un lugar importante en ESPN y dio a conocer una situación de cuando estaba dando sus primeros pasos en la profesión.
Morena Beltrán y Juan Román Riquelme
Morena Beltrán se ganó en los últimos años un lugar destacado en el periodismo deportivo y la periodista de ESPN reveló una incómoda situación que vivió con el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme.
La comunicadora fue invitada al programa de streaming Unbox, donde habló sobre distintas experiencias que atravesó a lo largo de su carrera profesional.
Entre otros temas, se refirió a un momento que vivió con Román y que la afectó particularmente. Según contó, durante una entrevista realizada hace algunos años, le comentó a Riquelme que le sorprendía su punto de vista sobre el rol del volante, y la respuesta del exfutbolista la dejó en una situación incómoda.
Riquelme reaccionó con un largo silencio y un gesto serio, para luego responder con un concepto que Beltrán interpretó como una minimización de su análisis: “No, yo creo que el volante central, el 8, el 10, el 7, el 9 y el 11 tienen que parar la pelota y dársela al del mismo color”.
La periodista señaló que, al notar las miradas sugestivas de algunos de sus compañeros, decidió no volver a intervenir.
De todos modos, aclaró que en otras entrevistas posteriores tuvo cruces con Riquelme y que en esas oportunidades la respuesta fue cordial:
“Después he tenido otros cruces, en otras entrevistas, y me contestó lo más bien”.
En el último tiempo, Beltrán también ha estado en el centro de la escena en el mundo Boca por su vínculo con Lucas Blondel, jugador que ha tenido pocos minutos en cancha recientemente.
¿Lucas Blondel se va de Boca Juniors?
Si bien todavía no está definido dónde continuará su carrera, todo indica que Lucas Blondel no seguirá en Boca Juniors.
El lateral derecho busca llegar con rodaje a mediados del próximo año, momento en el que se disputará el Mundial, ya que tiene posibilidades de ser convocado por la selección de Suiza.
Aunque varios clubes fueron vinculados con su futuro, en las últimas horas el periodista Diego Monroig brindó una confirmación clave: “La única oferta que llegó a Boca es de Argentinos Juniors por Lucas Blondel. En el club ven con buenos ojos que la negociación avance a través de un préstamo”.
En caso de concretarse esta opción, el lateral tendría la posibilidad de jugar en un equipo que disputará la Copa Libertadores en 2026.
+ EN GOLAZO 24
Bomba de fin de año: El anuncio de TyC Sports que revolucionó a todos
Crece el temor en Racing por la respuesta de Gustavo Costas a Diego Milito
River Plate va a fondo por un jugador campeón con Racing Club