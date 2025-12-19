Morena Beltrán expuso un incómodo momento que pasó con Juan Román Riquelme

Riquelme reaccionó con un largo silencio y un gesto serio, para luego responder con un concepto que Beltrán interpretó como una minimización de su análisis: “No, yo creo que el volante central, el 8, el 10, el 7, el 9 y el 11 tienen que parar la pelota y dársela al del mismo color”.

La periodista señaló que, al notar las miradas sugestivas de algunos de sus compañeros, decidió no volver a intervenir.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/paseclave__/status/2001978844518175050&partner=&hide_thread=false “LOS COMPAÑEROS ME MIRABAN Y ME DECÍAN ‘NO LE PREGUNTES MÁS’. ME ANGUSTIÓ MUCHO ESE MOMENTO”.



Morena Beltrán la nota que le hizo en ESPN a Juan Román Riquelme en 2022.pic.twitter.com/5tEg8choQS — PaseClave (@paseclave__) December 19, 2025

De todos modos, aclaró que en otras entrevistas posteriores tuvo cruces con Riquelme y que en esas oportunidades la respuesta fue cordial:

“Después he tenido otros cruces, en otras entrevistas, y me contestó lo más bien”.

En el último tiempo, Beltrán también ha estado en el centro de la escena en el mundo Boca por su vínculo con Lucas Blondel, jugador que ha tenido pocos minutos en cancha recientemente.

¿Lucas Blondel se va de Boca Juniors?

Si bien todavía no está definido dónde continuará su carrera, todo indica que Lucas Blondel no seguirá en Boca Juniors.

El lateral derecho busca llegar con rodaje a mediados del próximo año, momento en el que se disputará el Mundial, ya que tiene posibilidades de ser convocado por la selección de Suiza.

Aunque varios clubes fueron vinculados con su futuro, en las últimas horas el periodista Diego Monroig brindó una confirmación clave: “La única oferta que llegó a Boca es de Argentinos Juniors por Lucas Blondel. En el club ven con buenos ojos que la negociación avance a través de un préstamo”.

image

En caso de concretarse esta opción, el lateral tendría la posibilidad de jugar en un equipo que disputará la Copa Libertadores en 2026.

+ EN GOLAZO 24

Bomba de fin de año: El anuncio de TyC Sports que revolucionó a todos

Crece el temor en Racing por la respuesta de Gustavo Costas a Diego Milito

River Plate va a fondo por un jugador campeón con Racing Club