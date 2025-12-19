La NASA revela todo sobre el misterioso cometa 31/ATLAS: Cuándo y dónde

"¿Se podría atrapar la estela que deja y saber que componentes deja?", "¿Por qué acelera a cada hora?", preguntaron usuarios de Facebook en el aviso de la NASA.

NASA habla sobre el cometa 31/ATLAS: Cuándo y dónde

En redes sociales, la NASA informó que, este 19 de diciembre, llevarán adelante una sesión de preguntas y respuestas, en tiempo real, sobre el cometa 31/ATLAS.

"¿Quieres saber cómo estudiamos el cometa 3I/ATLAS y qué estamos aprendiendo? Únete mañana, 19 de diciembre, a nuestro evento en Reddit de “Pregúntame lo que sea”, de 1:30 a 3:00 p. m. (hora del este). Expertos de la NASA que responderán tus dudas en tiempo real... ¡también en español!", informaron.

En Argentina sería a las 2:30 PM. El evento se realizará en Reddit, a través del link https://reddit.com/r/space/

31/ATLAS es el tercer objeto interestelar conocido que se haya observado. Primero fue ‘Oumuamua, descubierto en 2017; y luego, 2I/Borisov, descubierto en 2019.

¿Dónde ver el cometa 31/ATLAS?

Otro evento destacado que tiene al cometa 31/ATLAS como protagonista es la transmisión en vivo por Virtual Telescope Project.

La plataforma de observación astronómica informó que compartirá imágenes en vivo y en línea del cometa interestelar 3I/ATLAS el día de su mínima distancia de la Tierra.

"Volveremos a mostrar en tiempo real este cometa único el 19 de diciembre de 2025, mientras estará a la distancia mínima de nuestro planeta de origen, a unos 270 millones de kilómetros de la Tierra", indicaron.

La transmisión en vivo está programada para el 20 de diciembre de 2025 y comenzará a las 04:00 UTC . En Argentina serían la 01;00 (una de la madrugada).

----------

Más noticias en Urgente24

Es figura absoluta en Racing y aceptó marcharse a River

FAdeA dice tener un salvavidas: Fabricar el avión entrenador para pilotos F-16

¿Paro de colectivos?: UTA reclama aguinaldos y puede coincidir con la marcha de la CGT

El nuevo Keylor Navas de River: llegó hace meses y ya lo citaron a la Selección

El Trece sacudido por un video íntimo que involucra a dos de sus figuras