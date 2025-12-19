La NASA revela todo sobre el misterioso cometa 31/ATLAS: Cuándo y dónde

Último aviso de la NASA sobre cometa 31/ATLAS
Desde que el cometa 31/ATLAS fue descubierto el 1 de julio de 2025 se ha convertido en una obsesión, no sólo para los expertos en el espacio, sino para el público en general.
Este visitante interestelar ha estado lo más cerca de la Tierra este viernes 19/12. El sitio especializado Space detalla que el cometa 31/ATLAS llegó a 168 millones de millas (270 millones de kilómetros) de nuestro planeta a la 1 am EST (0600 GMT).
Ahora la NASA ha avisado que explicará todo sobre el cometa 31/ATLAS que ha generado muchas dudas, incluso, entre los expertos.
Son muchas las preguntas que las personas se hacen sobre el cometa 31/ATLAS, comenzando por los rumores de que se trata de una nave alienígena, algo que la NASA ya ha descartado.
"¿Se podría atrapar la estela que deja y saber que componentes deja?", "¿Por qué acelera a cada hora?", preguntaron usuarios de Facebook en el aviso de la NASA.
NASA habla sobre el cometa 31/ATLAS: Cuándo y dónde
En redes sociales, la NASA informó que, este 19 de diciembre, llevarán adelante una sesión de preguntas y respuestas, en tiempo real, sobre el cometa 31/ATLAS.
"¿Quieres saber cómo estudiamos el cometa 3I/ATLAS y qué estamos aprendiendo? Únete mañana, 19 de diciembre, a nuestro evento en Reddit de “Pregúntame lo que sea”, de 1:30 a 3:00 p. m. (hora del este). Expertos de la NASA que responderán tus dudas en tiempo real... ¡también en español!", informaron.
En Argentina sería a las 2:30 PM. El evento se realizará en Reddit, a través del link https://reddit.com/r/space/
31/ATLAS es el tercer objeto interestelar conocido que se haya observado. Primero fue ‘Oumuamua, descubierto en 2017; y luego, 2I/Borisov, descubierto en 2019.
¿Dónde ver el cometa 31/ATLAS?
Otro evento destacado que tiene al cometa 31/ATLAS como protagonista es la transmisión en vivo por Virtual Telescope Project.
La plataforma de observación astronómica informó que compartirá imágenes en vivo y en línea del cometa interestelar 3I/ATLAS el día de su mínima distancia de la Tierra.
"Volveremos a mostrar en tiempo real este cometa único el 19 de diciembre de 2025, mientras estará a la distancia mínima de nuestro planeta de origen, a unos 270 millones de kilómetros de la Tierra", indicaron.
La transmisión en vivo está programada para el 20 de diciembre de 2025 y comenzará a las 04:00 UTC . En Argentina serían la 01;00 (una de la madrugada).
