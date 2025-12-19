Un atentado terrorista con explosivos contra una base del Ejército de Colombia en el norte del país dejó al menos seis soldados muertos y treinta heridos, muchos de ellos en estado de gravedad. En la noche del jueves, en la zona del batallón militar Ricaurte, ubicado en el corregimiento de Juncal, en Aguachica, departamento del Cesar, se oyeron una serie de detonaciones y ráfagas de armas de fuego de alto calibre.
ACECHO SUBVERSIVO
Atentado terrorista contra un batallón en Colombia: Ataque con explosivos y drones
Atentado terrorista contra el batallón El Juncal en Aguachica, Colombia. Se reportan al menos seis muertos y el presidente Gustavo Petro anuncia compra de "sistema antidrones".
Se trataba de un ataque con drones liderado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en medio de un “paro armado” a nivel nacional declarado por el mismo grupo subversivo, el cual ha liderado esta semana una serie de acciones violentas contra edificios gubernamentales y la fuerza pública, elevando la tensión con el gobierno de Gustavo Petro, quien, en su juventud, había formado parte de la guerrilla M-19, pero ahora estaba dispuesto a negociar la paz con las células subversivas que alguna vez integró.
Un nuevo atentado subversivo en Colombia conmociona en la previa de Navidad
Las autoridades colombianas ofrecieron este viernes una recompensa de 50.000 dólares por la captura de los responsables del atentado de este jueves contra la base militar adscrita al Batallón de Infantería Número 14, en el municipio de Aguachica, departamento del Cesar, cerca de la frontera con Venezuela, donde guerrilleros del ELN atacaron con cilindros bomba, drones explosivos, tatucos y ráfagas de armas de fuego de alto calibre.
En ese sentido, el ataque perpetrado por la guerrilla del ELN ocurre en medio de las frustradas negociaciones de paz con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro. Al mismo tiempo, el atentado subversivo de este jueves formaría parte de las cien acciones armadas de la guerrilla como parte de un paro de 72 horas en repudio a "las amenazas de intervención imperialista" de Estados Unidos y a lo que denomina como la "nueva fase del plan neocolonial" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En las últimas horas, videos que circularon en redes sociales muestran a varios militares heridos, ingresando en camillas y en sillas de ruedas a un hospital local. En otras imágenes viralizadas, se ve un foco de incendio en el patio de la base, lo que habría sido causado por los explosivos lanzados con drones por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
"Rechazo con total contundencia la acción terrorista del ELN", que utilizó drones y artefactos explosivos en el atentado a la base militar, dijo el ministro de defensa colombiano, Pedro Sánchez en la red social X, en el que se refiere a la guerrilla también como " el cartel del ELN".
Del mismo modo, el comandante de las Fuerzas Militares colombianas, el almirante Francisco Cubides, quien atribuyó al ELN el "cobarde ataque", dijo que unidades del Ejército "en acciones conjuntas y coordinadas se encuentran asegurando el área y evacuando el personal que ha sido afectado en esta acción terrorista".
El domingo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó el paro armado de tres días convocado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y dio la orden a las FF.AA. de atacar "cualquier amenaza".
El mandatario izquierdista, un ex guerrilero que intentó poner paños fríos con el ELN en plena negociación de paz, pidió además al pueblo colombiano "salir a la fiesta de navidades (sic) sin miedo", al asegurar que "el miedo paraliza" y que el país "no se dejará amenazar ni por potencias extranjeras ni por traquetos (narcotraficantes) vestidos de revolucionarios".
"Estas no son amenazas a Trump, son amenazas a Colombia y al proyecto de Bolívar de la Gran Colombia (...) El dueño de Colombia es el pueblo de Colombia", añadió Petro sobre el paro del ELN, guerrilla con la que su Gobierno inició diálogos de paz que se rompieron tras el vencimiento de un cese al fuego bilateral en agosto de 2024.
En tanto, Petro dijo este jueves que el asesinato de los seis soldados en base militar en Aguachica, por el atentado ELN, “sucede por falta de sistemas antidrones” y anunció compras al respecto.
El jefe de estado colombiano dio conocer que tomó algunas medidas en el consejo de ministros de este jueves frente a las “faltas de sistemas antidrones”. Dijo: “Se ordena la compra inmediata de los sistemas, valen un billón de pesos para todo el país”.
Más contenido en Urgente24
Es figura absoluta en Racing y aceptó marcharse a River
FAdeA dice tener un salvavidas: Fabricar el avión entrenador para pilotos F-16
¿Paro de colectivos?: UTA reclama aguinaldos y puede coincidir con la marcha de la CGT
El nuevo Keylor Navas de River: llegó hace meses y ya lo citaron a la Selección
El Trece sacudido por un video íntimo que involucra a dos de sus figuras