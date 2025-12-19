Atentado terrorista contra un batallón en Colombia: Ataque con explosivos y drones

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KienyKe (@kienyke)

"Rechazo con total contundencia la acción terrorista del ELN", que utilizó drones y artefactos explosivos en el atentado a la base militar, dijo el ministro de defensa colombiano, Pedro Sánchez en la red social X, en el que se refiere a la guerrilla también como " el cartel del ELN".

Embed - Nuevo atentado terrorista del ELN contra el Ejército: hay muertos y batallón quedó destruido

Del mismo modo, el comandante de las Fuerzas Militares colombianas, el almirante Francisco Cubides, quien atribuyó al ELN el "cobarde ataque", dijo que unidades del Ejército "en acciones conjuntas y coordinadas se encuentran asegurando el área y evacuando el personal que ha sido afectado en esta acción terrorista".

El domingo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó el paro armado de tres días convocado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y dio la orden a las FF.AA. de atacar "cualquier amenaza".

La orden dada a la fuerza pública de Colombia es atacar al ELN y defender al pueblo de Colombia ante cualquier amenaza externa La orden dada a la fuerza pública de Colombia es atacar al ELN y defender al pueblo de Colombia ante cualquier amenaza externa

El mandatario izquierdista, un ex guerrilero que intentó poner paños fríos con el ELN en plena negociación de paz, pidió además al pueblo colombiano "salir a la fiesta de navidades (sic) sin miedo", al asegurar que "el miedo paraliza" y que el país "no se dejará amenazar ni por potencias extranjeras ni por traquetos (narcotraficantes) vestidos de revolucionarios".

"Estas no son amenazas a Trump, son amenazas a Colombia y al proyecto de Bolívar de la Gran Colombia (...) El dueño de Colombia es el pueblo de Colombia", añadió Petro sobre el paro del ELN, guerrilla con la que su Gobierno inició diálogos de paz que se rompieron tras el vencimiento de un cese al fuego bilateral en agosto de 2024.

En tanto, Petro dijo este jueves que el asesinato de los seis soldados en base militar en Aguachica, por el atentado ELN, “sucede por falta de sistemas antidrones” y anunció compras al respecto.

Tenemos en informe oficial 4 muertos y 13 heridos en la base militar en Aguachica, Por ahora, en un batallón de instrucción y entrenamiento del ejército.



Sucede por faltas de sistemas antidrones priorizados. En las medidas tomadas hoy en el consejo de ministros se ordena la…



Sucede por faltas de sistemas antidrones priorizados. En las medidas tomadas hoy en el consejo de ministros se ordena la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 19, 2025

El jefe de estado colombiano dio conocer que tomó algunas medidas en el consejo de ministros de este jueves frente a las “faltas de sistemas antidrones”. Dijo: “Se ordena la compra inmediata de los sistemas, valen un billón de pesos para todo el país”.

