PRESUPUESTO 2026/ BRONCA CON SANTILLI/ REFORMA A FEBRERO Casa Rosada se llevó reforma a febrero e intenta pasar el Presupuesto 2026 sin aplazo

Diego Santilli y Manuel Adorni, los negociadores oficiales de Casa Rosada.

Saldo negativo para la Casa Rosada en el intento de embestida legislativa. Fractura con el PRO y dudas internas. Avanza Presupuesto 2026 sin Capitulo 11.