Casa Rosada se llevó reforma a febrero e intenta pasar el Presupuesto 2026 sin aplazo

VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025.Tal y como anticipó Urgente24,Casa Rosada se encontró con una realidad mucho más dura de la proyectada en el Congreso y obtuvo varios cachetazos en el intento de embestida legislativa de las extraordinarias. A pesar del contexto favorable en términos numericos, el Gobierno no pudo blindar aspectos clave del Presupuesto 2026, como el rechazo a la Ley de Discapacidad y la financiación al Garrahan.
El revés fue proporcionado por aquellos que se suponían colaboradores como resultado de las negociaciones que Diego Santilli y Manuel Adorni encabezaron con los gobernadores. Diálogo que, a la luz de los hechos, no fue fructífero para ninguna de las partes, con apenas algunas transferencias de ATN ejecutadas como gesto oficial a las provincias.
Sorprendidos con el resultado, en Balcarce 50 pusieron freno de mano a la reforma laboral, cuyo debate fue postergado para febrero. La justificación fue ampliar el diálogo sobre una oportunidad única que en caso de prosperar para el Gobierno, puede ser la catapulta a una reelección, o por el contrario una debacle de la imagen general de la gestión.
La muerte de un joven soldado en Mendoza volvió a encender todas las alertas dentro de las Fuerzas Armadas y profundizó una preocupación que ya no puede disimularse: en menos de una semana, tres integrantes del Ejército argentino murieron en circunstancias que apuntan a suicidios.
El patrón se repite, las causas se acumulan y la respuesta del Estado aparece, para muchos dentro de la fuerza, como tardía e insuficiente.
