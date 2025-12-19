urgente24
Casa Rosada se llevó reforma a febrero e intenta pasar el Presupuesto 2026 sin aplazo

Diego Santilli y Manuel Adorni, los negociadores oficiales de Casa Rosada. 

Diego Santilli y Manuel Adorni, los negociadores oficiales de Casa Rosada. 

Saldo negativo para la Casa Rosada en el intento de embestida legislativa. Fractura con el PRO y dudas internas. Avanza Presupuesto 2026 sin Capitulo 11.

19 de diciembre de 2025 - 13:55

EN VIVO

VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025. Tal y como anticipó Urgente24, Casa Rosada se encontró con una realidad mucho más dura de la proyectada en el Congreso y obtuvo varios cachetazos en el intento de embestida legislativa de las extraordinarias. A pesar del contexto favorable en términos numericos, el Gobierno no pudo blindar aspectos clave del Presupuesto 2026, como el rechazo a la Ley de Discapacidad y la financiación al Garrahan.

El revés fue proporcionado por aquellos que se suponían colaboradores como resultado de las negociaciones que Diego Santilli y Manuel Adorni encabezaron con los gobernadores. Diálogo que, a la luz de los hechos, no fue fructífero para ninguna de las partes, con apenas algunas transferencias de ATN ejecutadas como gesto oficial a las provincias.

Sorprendidos con el resultado, en Balcarce 50 pusieron freno de mano a la reforma laboral, cuyo debate fue postergado para febrero. La justificación fue ampliar el diálogo sobre una oportunidad única que en caso de prosperar para el Gobierno, puede ser la catapulta a una reelección, o por el contrario una debacle de la imagen general de la gestión.

Manuel Adorni en X.&nbsp;

Manuel Adorni en X.

