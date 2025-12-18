"Este Presupuesto ya le da déficit y Javier Milei evalúa matarlo"

Agregó Rodríguez: "Si esto comienza así... ¿te imaginás Reforma Laboral? En el Senado juntaron los votos en la Comisión mezclando dulce de leche y polenta".

El cronista no pudo evitar un gesto de arcada.

diputados 1 Cámara de Diputados de la Nación Argentina, el 17/01/2025. FOTO: CLAUDIO FANCHI/NA.

Los números

LLA consiguió la aprobación en general del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados por 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones.

Pasada la medianoche comenzó la votación en particular de los 12 capítulos del Presupuesto, que es la realmente importante cuando se suma cualquier voto para alcanzar un resultado.

El Capítulo XI contenía el artículo 75, para derogar las leyes de Emergencia Nacional en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario.

Pero a la 1:30 de la madrugada, el capítulo completo fue rechazado.

El Topo: "Te lo dije en agosto cuando decían que el FMI exige teneer un Presupuesto 2026 aprobado por Ley del Congreso, rumor que siempre fue o falso o incomprobable. El compromiso fue "presentar al Congreso", lo que ya se ocurrió en septiembre porque así lo exige la Ley de Administración Financiera. Te leo el texto del compromiso por el Programa de Facilidades Extendidas: "Presentar al Congreso el proyecto de Presupuesto para 2026, de conformidad con la regla de déficit presupuestario general 0. El proyecto de Presupuesto contendrá un marco fiscal a mediano plazo, que incluirá una declaración detallada de riesgos fiscales y escenarios adversos". Si Milei y el resto dicen que ya tienen déficit fiscal culpa de los discapacitados y los universitarios de todo el país ¿Qué queda? (...)".

Conclusión: prorrogar el Presupuesto está dentro de las opciones de decisión del gobierno nacional.

