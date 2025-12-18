"Hay que ser muy estúpido para pagar fortuna por los votos en el Legislativo y perder la votación más importante", gruñó el cronista. Del otro lado, Topo Rodríguez (PJ / Consenso Federal) sonrió: "Siempre dije que a Javier Milei le interesa más seguir ajustando según su necesidad el Presupuesto 2023 que tener un moderno Presupuesto 2025. Ni él ni ninguno de su clan saben negociar y por eso viven frustrados. Esa envidia / impotencia es el origen de la 'guerra de la Casta'".
TOPO RODRÍGUEZ
"Este Presupuesto ya le da déficit y Javier Milei evalúa matarlo"
Hace tiempo que Topo Rodríguez afirma que a Javier Milei le interesa más seguir con el Presupuesto 2023 que tener uno nuevo. Y ahora sube la apuesta.
La pizarra mostraba números implacables: La Libertad Avanza había perdido la votación 124 a 115 y 2 abstenciones. El cronista dijo que el castigo de Karina Milei para Martin Menem (LA Rioja / LLA) sería implacable: "Hoy duerme en el balcón". El Topo fue más condescendiente: "Pueden socializar las pérdidas... Lo importante es que tal como quedó, el proyecto de Presupuesto 2025 ya no le sirve a Milei".
El cronista insistió: "Pero se gastó un dineral a cambio de aprobarlo... ".
La reflexión de Rodríguez: "Tiene 2 semanas para construir un 'relato' que fundamente seguir con Presupuesto 2022 ajustado. Seguro que van a inflar los números de Discapacidad".
Horas después se confirmó esta tontería del Ejecutivo Nacional, afirmando que el gasto en Discapacidad equivale a 5 puntos del PBI.
Agregó Rodríguez: "Si esto comienza así... ¿te imaginás Reforma Laboral? En el Senado juntaron los votos en la Comisión mezclando dulce de leche y polenta".
El cronista no pudo evitar un gesto de arcada.
Los números
LLA consiguió la aprobación en general del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados por 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones.
Pasada la medianoche comenzó la votación en particular de los 12 capítulos del Presupuesto, que es la realmente importante cuando se suma cualquier voto para alcanzar un resultado.
El Capítulo XI contenía el artículo 75, para derogar las leyes de Emergencia Nacional en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario.
Pero a la 1:30 de la madrugada, el capítulo completo fue rechazado.
El Topo: "Te lo dije en agosto cuando decían que el FMI exige teneer un Presupuesto 2026 aprobado por Ley del Congreso, rumor que siempre fue o falso o incomprobable. El compromiso fue "presentar al Congreso", lo que ya se ocurrió en septiembre porque así lo exige la Ley de Administración Financiera. Te leo el texto del compromiso por el Programa de Facilidades Extendidas: "Presentar al Congreso el proyecto de Presupuesto para 2026, de conformidad con la regla de déficit presupuestario general 0. El proyecto de Presupuesto contendrá un marco fiscal a mediano plazo, que incluirá una declaración detallada de riesgos fiscales y escenarios adversos". Si Milei y el resto dicen que ya tienen déficit fiscal culpa de los discapacitados y los universitarios de todo el país ¿Qué queda? (...)".
Conclusión: prorrogar el Presupuesto está dentro de las opciones de decisión del gobierno nacional.
-----------------------
Otras noticias de Urgente24
Escándalo en Diputados: PRO denunció pacto LLA-K por reparto de cargos en la AGN
Con la Iglesia a favor, Rosario se moviliza frente a la Reforma Laboral
Se aprobó Presupuesto 2026 pero se mantiene emergencia en discapacidad y financiamiento universitario
Donald Trump amagó un gran anuncio, pero no habló sobre Venezuela