Provincias Unidas advierte: La sonrisa de Santilli no sirve y puede terminar como Francos

Para Llaryora, el enojo fue tal que alcanzó a ser visible la evasión que se programó para los encuentros con el ex funcionario Francos. Cada vez que el jefe de Gabinete podía cruzarse con el gobernador, el encuentro se frustraba por algún motivo de agenda provincial.

Tras el triunfo electoral de octubre, la Casa Rosada amagó con abrir una nueva etapa de diálogo a modo de blindar la superioridad legislativa conseguida en las urnas. Para ello, Santilli encaró una serie de reuniones con los gobernadores de todo el país (a excepción del PJ nacional) para poder inaugurar una nueva relación de convivencia para las distintas administraciones.

Precisamente de esos encuentros surgieron supuestos entendimientos que más tarde no se plasmaron en el apoyo legislativo esperado por la Casa Rosada. Algo especialmente complejo con aquellos gobernadores que recibieron recursos por primera vez en meses mediante las ATN.

Santilli Milei P

Córdoba se tuvo que ajustar

La tensión expresada en el resultado parlamentario negativo para el Gobierno nacional también tuvo efectos a nivel local. En el caso de Córdoba, Lleryora debió recurrir a una fuerte reforma del sistema previsional debido a la desatención de uno de sus reclamos centrales a la Casa Rosada: la deuda por el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones.

Sin más que una reparación simbólica de 60.000 millones de pesos prometida por Nación ante la Corte (la deuda se estima en un billón de pesos), el Centro Cívico avanzó en la elevación de los porcentajes de aporte para los activos y un recorte a las jubilaciones más onerosas. De esa manera se intentó paliar la falta de recursos provistos por Nación para los jubilados estatales cordobeses.

