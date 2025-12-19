CÓRDOBA. El bloque de legisladores que responde a Provincias Unidas aportó al quórum en el debate por el Presupuesto 2026 en Diputados, pero no acompañó la embestida del oficialismo a pesar de su naturaleza “dialoguista”. El espacio, que contiene la representación de varios gobernadores, anticipó que la relación con la Casa Rosada podría regresar al deterioro rápidamente.
MUY COMPLICADO
Provincias Unidas advierte: La sonrisa de Santilli no sirve y puede terminar como Francos
En ese sentido, el diputado por Córdoba Carlos Gutiérrez exhibió la postura del subbloque cordobés, con extensión al resto del espacio. Según el legislador que responde directamente a Martín Llaryora, las negociaciones con las que el Gobierno nacional intentó blindar el apoyo no ofrecieron mayores soluciones a los reclamos federales y dejó el riesgo abierto a una nueva fractura.
Respecto a esto último, Gutiérrez anticipó que el rol del ministro del Interior, Diego Santilli, podría haber sufrido daños a percepción de los gobernadores, quienes en pocos casos sacaron respuestas contundentes en las visitas a Balcarce 50. Algo parecido a lo que se señalaba meses atrás respecto al ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Los gobernadores agotan la paciencia
En ese sentido, y sobre la parte más dura de la campaña electoral, los gobernadores de Provincias Unidas señalaron por entonces dilataciones que el Gobierno nacional instalaba sobre los distintos reclamos a modo de mantener el poder de fuego en la negociación. Esto erosionó la paciencia de mandatarios que se mostraban dispuestos a colaborar con el plan de gobierno, como el propio Llaryora, Maximiliano Pullaro de Santa Fe, Gustavo Valdés de Corrientes, entre otros.
Para Llaryora, el enojo fue tal que alcanzó a ser visible la evasión que se programó para los encuentros con el ex funcionario Francos. Cada vez que el jefe de Gabinete podía cruzarse con el gobernador, el encuentro se frustraba por algún motivo de agenda provincial.
Tras el triunfo electoral de octubre, la Casa Rosada amagó con abrir una nueva etapa de diálogo a modo de blindar la superioridad legislativa conseguida en las urnas. Para ello, Santilli encaró una serie de reuniones con los gobernadores de todo el país (a excepción del PJ nacional) para poder inaugurar una nueva relación de convivencia para las distintas administraciones.
Precisamente de esos encuentros surgieron supuestos entendimientos que más tarde no se plasmaron en el apoyo legislativo esperado por la Casa Rosada. Algo especialmente complejo con aquellos gobernadores que recibieron recursos por primera vez en meses mediante las ATN.
Córdoba se tuvo que ajustar
La tensión expresada en el resultado parlamentario negativo para el Gobierno nacional también tuvo efectos a nivel local. En el caso de Córdoba, Lleryora debió recurrir a una fuerte reforma del sistema previsional debido a la desatención de uno de sus reclamos centrales a la Casa Rosada: la deuda por el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones.
Sin más que una reparación simbólica de 60.000 millones de pesos prometida por Nación ante la Corte (la deuda se estima en un billón de pesos), el Centro Cívico avanzó en la elevación de los porcentajes de aporte para los activos y un recorte a las jubilaciones más onerosas. De esa manera se intentó paliar la falta de recursos provistos por Nación para los jubilados estatales cordobeses.
