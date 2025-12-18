urgente24
ACTUALIDAD Patricia Bullrich > reforma > CGT

REFORMA LABORAL PASÓ A 2026

Bullrich: "Es una reforma de 200 artículos, no todos la terminaron de leer pero los votos están"

“Tenemos en carpeta 2.000 pedidos de audiencia de distintas cámaras empresarias y gremios de trabajadores. Vamos a hacerlo durante el verano” dijo Bullrich.

18 de diciembre de 2025 - 22:03
Reforma Laboral y Patricia Bullrich

Reforma Laboral y Patricia Bullrich

La sanción exprés de una ambiciosa reforma laboral de 197 artículos promovida por el Poder Ejecutivo tropezó y fue postergada hasta el año próximo por el oficialismo en el Senado Nacional, a pesar de los anuncios en sentido contrario de Patricia Bullrich.

Las verdaderas razones políticas del cambio de planes posiblemente haya sido que en la madrugada del jueves 18/12 el oficialismo había sido derrotado durante la sanción del presupuesto 2026 de manera inesperada.

La Libertad Avanza había intentado incluir en el dictamen la derogación de las leyes de financiamiento de las universidades y de subsidios para discapacitados. Como ese intento se frustró, en la Casa Rosada se encendieron las luces de alarma, porque no se cumplía con la regla de oro de tener superávit en las cuentas fiscales. La Libertad Avanza había intentado incluir en el dictamen la derogación de las leyes de financiamiento de las universidades y de subsidios para discapacitados. Como ese intento se frustró, en la Casa Rosada se encendieron las luces de alarma, porque no se cumplía con la regla de oro de tener superávit en las cuentas fiscales.

Por ello, lo que se preveía como un éxito fulgurante de Patricia Bullrich en su debut senatorial quedó opacado por la necesidad de esperar hasta tener todas las seguridades.

patricia bullrich
Patricia Bullrich, la CGT y la Reforma Laboral

Patricia Bullrich, la CGT y la Reforma Laboral

La marcha de la CGT a Plaza de Mayo

La senadora por CABA de La Libertad Avanza se refirió a la demostración de los trabajadores de la central obrera en Plaza de Mayo:

Hay una merma en la representación de la CGT sobre el conjunto de los empleados. Muchos deben querer que a este gobierno le vaya bien, que baje la inflación, que no haya más paros y que el país despegue y progrese. Hay una merma en la representación de la CGT sobre el conjunto de los empleados. Muchos deben querer que a este gobierno le vaya bien, que baje la inflación, que no haya más paros y que el país despegue y progrese.

