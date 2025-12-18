La sanción exprés de una ambiciosa reforma laboral de 197 artículos promovida por el Poder Ejecutivo tropezó y fue postergada hasta el año próximo por el oficialismo en el Senado Nacional, a pesar de los anuncios en sentido contrario de Patricia Bullrich.
REFORMA LABORAL PASÓ A 2026
Bullrich: "Es una reforma de 200 artículos, no todos la terminaron de leer pero los votos están"
“Tenemos en carpeta 2.000 pedidos de audiencia de distintas cámaras empresarias y gremios de trabajadores. Vamos a hacerlo durante el verano” dijo Bullrich.
18 de diciembre de 2025 - 22:03
Las verdaderas razones políticas del cambio de planes posiblemente haya sido que en la madrugada del jueves 18/12 el oficialismo había sido derrotado durante la sanción del presupuesto 2026 de manera inesperada.
Por ello, lo que se preveía como un éxito fulgurante de Patricia Bullrich en su debut senatorial quedó opacado por la necesidad de esperar hasta tener todas las seguridades.
La marcha de la CGT a Plaza de Mayo
La senadora por CABA de La Libertad Avanza se refirió a la demostración de los trabajadores de la central obrera en Plaza de Mayo: