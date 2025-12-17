Mientras en la Cámara de Diputados se esté tratando el Presupuesto 2026, en el Senado se pone en marcha otra frenética agenda que incluye la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares. Patricia Bullrich, líder de la bancada libertaria, aspira a que tengan media sanción el 26/12. El peronismo-kirchnerismo sin reacción.
SENADO
Reforma Laboral: Acelera Patricia Bullrich con 38 votos ante un peronismo casi testimonial
Patricia Bullrich consiguió mayoría en las comisiones del Senado y quiere sacar dictamen este viernes (19/12) de la reforma laboral para sancionarla en 1 semana
Patricia Bullrich con las comisiones bajo control
Ayer (16/12) en una reunión de Labor Parlamentaria con la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, la senadora Patricia Bullrich logró su primer objetivo: las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Presupuesto y Hacienda que tratarán la reforma laboral quedaron conformadas con mayoría de libertarios y sus aliados, dejando en minoría al peronismo-kirchnerismo.
Sobre 17 legisladores que integran Trabajo y Previsión Social, 12 pertenecen al espacio que aglutinó a La Libertad Avanza, PRO, UCR y bloques dialoguistas.
Algo similar ocurrió en Presupuesto y Hacienda: de 19 integrantes hay 5 son libertarios y 7 son aliados, de nuevo, habrá mayoría oficialista.
En cuanto a la Ley de Glaciares, Bullrich también dejó con mayoría al oficialismo y sus sectores alineados a la comisión de Minería, Energía y Combustibles con 6 libertarios y 7 de bloques dialoguistas, sumando 13 asientos de 19.
Los 44 y un ¿peronismo testimonial?
El reparto de comisiones que se hizo ayer revela que la oposición peronista está retroceso y anticipa que el Gobierno no tendría problemas en principio en lograr la media sanción de la reforma laboral y la ley de glaciares.
Para lograr mayoría en comisiones, Bullrich reeditó los acuerdos parlamentarios que en diciembre de 2023 alcanzó Villarruel y le garantizaron una paz inicial al oficialismo en el Senado. La flamante senadora agrupó a 44 senadores entre propios y aliados. Ese número supera ampliamente la mayoría del pleno y, si se mantiene hasta las votaciones en recinto, implica que la reforma laboral y la ley de glaciares estarían absolutamente garantizadas, dejando al peronismo en una posición casi testimonial, algo inédito en la cámara alta y por lo pronto su reacción es no querer integrar los comités de trabajo del Senado.
Por otro lado, y sin perder tiempo, este miércoles temprano se constituirán las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Presupuesto y Hacienda, y a las 11 se hará el plenario para comenzar la ronda de consultas que prevé 2 jornadas con unos 15 invitados con vistas a firmar dictamen este mismo viernes y esperar la semana reglamentaria para tratar en recinto los despachos.
El peronismo habla de ilegalidad porque la integración de comisiones no se hace en Labor Parlamentaria sino en el recinto y por eso no presentarían dictamen de minoría, en protesta. Su 'poroteo' es 34 en contra de la reforma y 38 a favor mismos números que maneja el oficialismo y significa que tienen quorum y mayoría agravada para la media sanción.
--------------
Más noticias en Urgente24:
La obsesión de Horacio Marín por las hamburguesas: YPF venderá las de McDonald´s
Comienzan 17/12 y 18/12 los paros de controladores aéreos: se extenderán hasta el 29/12
Frontera Norte, Gas y Minería por el Pacífico: Qué le dijo José Antonio Kast a Milei