Reforma Laboral: Acelera Patricia Bullrich con 38 votos ante un peronismo casi testimonial

Los 44 y un ¿peronismo testimonial?

El reparto de comisiones que se hizo ayer revela que la oposición peronista está retroceso y anticipa que el Gobierno no tendría problemas en principio en lograr la media sanción de la reforma laboral y la ley de glaciares.

Para lograr mayoría en comisiones, Bullrich reeditó los acuerdos parlamentarios que en diciembre de 2023 alcanzó Villarruel y le garantizaron una paz inicial al oficialismo en el Senado. La flamante senadora agrupó a 44 senadores entre propios y aliados. Ese número supera ampliamente la mayoría del pleno y, si se mantiene hasta las votaciones en recinto, implica que la reforma laboral y la ley de glaciares estarían absolutamente garantizadas, dejando al peronismo en una posición casi testimonial, algo inédito en la cámara alta y por lo pronto su reacción es no querer integrar los comités de trabajo del Senado.

mayans-senado-2.jpg José Mayans, titular de la bancada peronista, denuncia que la conformación de comisiones es ilegal y que no presentarán dictamenes de minoría. En la oposición admiten por lo bajo que no tienen votos para rechazar la media sanción de la reforma laboral.

Por otro lado, y sin perder tiempo, este miércoles temprano se constituirán las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Presupuesto y Hacienda, y a las 11 se hará el plenario para comenzar la ronda de consultas que prevé 2 jornadas con unos 15 invitados con vistas a firmar dictamen este mismo viernes y esperar la semana reglamentaria para tratar en recinto los despachos.

El peronismo habla de ilegalidad porque la integración de comisiones no se hace en Labor Parlamentaria sino en el recinto y por eso no presentarían dictamen de minoría, en protesta. Su 'poroteo' es 34 en contra de la reforma y 38 a favor mismos números que maneja el oficialismo y significa que tienen quorum y mayoría agravada para la media sanción.

