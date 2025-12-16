Horror en la Quinta de Olivos: Suicidio de un granadero por problemas económicos

Un soldado del Ejército Argentino de 21 años fue encontrado muerto este martes (16/12) en un puesto de vigilancia de la Quinta de Olivos. Se investigan las causas del deceso pero ya se habla de un suicidio. Según la División de Análisis de Homicidios de la Policía Federal, se encontró el cadáver del granadero con un disparo en la cabeza efectuado con un arma larga, que, según precisaron, se trató de un FAL (un fusil automático). Desde el Poder Ejecutivo deslizaron, por medio de la Vocería presidencial, que se trataría de un suicidio.
Quinta de Olivos: El comunicado de Presidencia
"En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio", comienza el comunicado oficial de la Presidencia de la Nación enviado a los medios de comunicación esta mañana.
"Un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar, fue hallado sin vida en uno de los puestos internos. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento", explica el parte de prensa.
Seguidamente, se informó que "por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho".
"La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis. Cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente", concluyó la información oficial.
Suicidio
Según la agencia Noticias Argentinas el soldado sería Rodrigo Gómez, de 21 años, que cumplía funciones de seguridad dentro del predio al momento del hecho. Altas fuentes del Ejecutivo citadas por el portal aseguraron que se quitó la vida.
De acuerdo con el portal de noticias TN sobre la base de informes internos a los que accedieron las fuerzas de seguridad, el soldado Gómez se encontraba apostado en uno de los puestos del perímetro de la Quinta Presidencial cuando se produjo el hecho: el efectivo habría fallecido tras efectuarse un disparo en la cabeza con su arma larga reglamentaria.
Segundo comunicado oficial
En un segundo comunicado del Gobierno, la vocería presidencial ya plantea el suicidio como principal causa de la muerte del soldado.
