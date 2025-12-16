Horror en la Quinta de Olivos: Suicidio de un granadero por problemas económicos

Suicidio

Según la agencia Noticias Argentinas el soldado sería Rodrigo Gómez, de 21 años, que cumplía funciones de seguridad dentro del predio al momento del hecho. Altas fuentes del Ejecutivo citadas por el portal aseguraron que se quitó la vida.

De acuerdo con el portal de noticias TN sobre la base de informes internos a los que accedieron las fuerzas de seguridad, el soldado Gómez se encontraba apostado en uno de los puestos del perímetro de la Quinta Presidencial cuando se produjo el hecho: el efectivo habría fallecido tras efectuarse un disparo en la cabeza con su arma larga reglamentaria.

Segundo comunicado oficial

En un segundo comunicado del Gobierno, la vocería presidencial ya plantea el suicidio como principal causa de la muerte del soldado.

