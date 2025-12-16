José Luis Daza, viceministro de Economía de la Argentina reconoció que recibió ofrecimientos para asumir cargos en el futuro gobierno de José Antonio Kast, en Chile, que comenzará el 11/03/2026. Para entender la historia del economista de 2 países:
"ES INTRANSFERIBLE": LUIS CAPUTO
"Me ofrecieron algunos cargos": José Luis Daza debe responder a José Antonio Kast
José Luis Daza, Luis Caputo y Santiago Bausili hablaron sobre el futuro laboral del N°2 de Economía a quien José Antonio Kast le ofreció un "triministerio".
- José Luis Daza Narbona nació en Ciudad de Buenos Aires (Argentina), en el barrio Recoleta (clínica Otamendi, según Wikipedia); su padre fue el político chileno Pedro Daza, por entonces diplomático. Él vivió en Argentina hasta los 5 años, en Chile 1 año, más tarde en Montevideo (Uruguay) y a los 16 volvió a Santiago de Chile, donde obtuvo la licenciatura en Economía.
- Entonces, a la Georgetown University, en Washington DC (USA), más tarde a Tokio (Japón, asesor financiero del Banco Central de Chile en Asia), regresó a USA (Nueva York, donde vivió 40 años: Deutsche Bank, Integrated Finance Limited y JP Morgan Chase).
- Él fue CEO del fondo de cobertura QFR Capital Management, junto a Demian Reidel, un amigo personal de Javier Milei, mientras su esposa, la venezolana Tania Reif, trabajó en Soros Fund Management, igual que Scott Bessent.
- En la elección presidencial de Chile de 2021, Daza fue asesor económico en el equipo del candidato republicano José Antonio Kast, y según el diario La Tercera, de Santiago, era una opción para el Ministerio de Hacienda. Luis Caputo lo convocó en septiembre de 2024, tras la renuncia de Joaquín Cottani.
3 Anclas
Daza estuvo en el espacio Las Tres Anclas (streaming Carajo), donde fue consultado si había recibido una propuesta para convertirse en ministro en Chile.
“Me ofrecieron algunos cargos”, admitió riéndose, para luego enfatizar visiblemente emocionado que su actual rol en Argentina representa el punto más alto en su trayectoria profesional. Para algunos, "sonó a despedida".
“Desde mi punto de vista, de lo que ha sido mi vida profesional. Este es lejos el proyecto más importante que he hecho en mi vida”, sostuvo.
“Esta gente, este grupo, es el grupo más extraordinario con que he trabajado en mi vida. La Argentina es algo muy especial, es un proyecto épico”, afirmó.
“Estoy muy, muy emocionado”, reiteró.
“Todas las posibilidades están abiertas, pero pasa por una decisión personal que no es mía”, dijo Kast tras reunirse con Milei, dejando entrever que está a la espera de una respuesta por parte de Daza.
“Es intransferible”: los elogios de Caputo
En el mismo espacio intervino el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, quien confirmó que el ofrecimiento desde Chile existe: “Siempre supe que dada su enorme capacidad y profesionalismo le iban a proponer algo”.
Entre risas, añadió: “Todos los argentinos queremos que se quede, todos los argentinos de bien, seguro, pero bueno, también seguramente todos los chilenos quieren que vayas. Hubiesen tenido elecciones antes”.
Caputo fue aún más enfático al calificar el nivel profesional de su viceministro. “La calidad de profesional que José Luis es, top mundial, top class mundial (...) Si se queda, un lujo, y si se va, lo apoyaremos también”, puntualizó.
Durante el programa, en el estudio comenzaron a corear: “Y Daza no se va, y Daza no se va”.
“¿Para qué te vas a ir? Daza es intransferible”, lanzó Caputo.
De acuerdo al diario La Tercera, Kast habría ofrecido a Daza un cargo económico reforzado, un eventual “triministerio” de Economía, Minería y Energía, con amplias atribuciones en materia de desregulación e impulso a la inversión.
Su competidor o alternativa para el cargo es Jorge Quiroz, coordinador económico de la campaña de Kast.
Luis Caputo habló del nuevo esquema cambiario
Sobre el nuevo esquema cambiario, Caputo dijo:
Según el ministro, el cambio de esquema se hizo para "darle más y mejor flexibilidad al esquema de bandas". A lo que agregó que "es acercarte más rápidamente hacia una flotación".
Planteó que el nuevo sistema es “más robusto” que el sistema de crawl fijo, aunque ya aparecieron críticas, como la de Ricardo Arriazu, tal como informó Urgente24 hoy.
Arriazu en contra de las medidas del BCRA
El economista y examigo de Javier Milei, Ricardo Arriazu, definió la nueva medida como “una tontera, pero una tontera a medias” en un desayurno con banqueros, inversores y banqueros, según publicó Clarín. Y advirtió:
Arriazu dijo que antes de la aplicación de bandas de flotación, el modelo económico tenía un 70% de probabilidades de éxito, pero ahora bajaron a 50%.
A esto agregó sus proyecciones para 2026: el dólar en $ 1.680 el techo de la banda en diciembre de 2026. 19% de inflación, 4,8% de crecimiento en 2025, 5,9% en 2026.
