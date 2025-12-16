urgente24
Funcionario globalizado: ¿José Luis Daza en el gabinete de Kast?

Fuertes versiones dan como ministro de Economía del nuevo Presidente de Chile a José Luis Daza, secretario de Política Económica de Javier Milei.

16 de diciembre de 2025 - 19:30
José Luis Daza, viceministro de Economía.&nbsp;

Según le anticiparon a la Agencia Noticias Argentinas, el secretario de Política Económica en Argentina, José Luis Daza, podría ser el nuevo ministro de Economía de Chile, tras la elección de José Antonio Kast como presidente.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo en el streaming La Casa que “la posibilidad de que José Luis Daza sea el ministro de Economía de Chile existe”.

Jos&eacute; Antonio Kast, presidente electo de Chile, junto a Javier Milei.&nbsp;

Caputo agregó, "seguramente" José Antonio Kast le ofreció un cargo a su viceministro y lo incentivó a que haga "lo que el desafío le provoque".. “Lo voy a apoyar”, aseguró

En tanto, en la red social X, Caputo afirmó que mantuvo un “excelente encuentro con el Presidente electo @joseantoniokast y su ministro Jorge Quiroz”. Asesor económico de Kast, Quiroz es también parte del armado del equipo económico que se completa con el Ministerio de Hacienda.

“Muchas cosas para trabajar juntos ambos países en beneficio de nuestros pueblos!”, concluyó Caputo.

