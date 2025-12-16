Warner Bros Discovery (WBD) recomendaría a sus accionistas que rechacen la oferta de adquisición presentada por Paramount, valuada en US$ 108.000 millones, en un nuevo capítulo de la disputa por el control de uno de los mayores conglomerados de entretenimiento de Hollywood.
ADQUISICIÓN EXTREMA
Guerra en Hollywood: Warner le dice no a Paramount y apuesta todo a Netflix
Warner Bros Discovery se prepara para rechazar la oferta de US$ 108.000 millones de Paramount, mientras se espera una contraoferta y Netflix gana terreno.
La recomendación podría formalizarse mañana, 17/12, de acuerdo con personas familiarizadas con el proceso, según publicó Financial Times.
La propuesta de Paramount
La compañía dirigida por David Zaslav estuvo cerca de finalizar su respuesta tras la decisión de Paramount, encabezada por David Ellison, de acudir directamente a los accionistas con una propuesta de compra en efectivo de US$ 30 por acción. La maniobra se produjo luego de que Paramount perdiera frente a Netflix en una subasta por los activos de estudios y streaming de WBD.
De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, WBD planea fundamentar su rechazo en cuatro críticas centrales: el valor de la oferta, la estructura de financiamiento, la solidez de los términos y el nivel de certidumbre del cierre de la operación, todos ellos considerados inferiores frente al acuerdo alcanzado recientemente con Netflix. No obstante, la presentación aún requería la aprobación final del directorio, por lo que el calendario podría modificarse.
Warner Bross Discovery en los mercados
Hoy, 16/12, las acciones de WBD cotizaban en torno a los US$ 29, lo que sugiere que el mercado anticipa una posible mejora de la propuesta por parte de Paramount. Esa expectativa se vio reforzada por declaraciones previas de la compañía, en las que señalaba que su oferta no era “la mejor y definitiva”, dejando abierta la puerta a un aumento del precio.
En paralelo, la oferta de Paramount sufrió un revés con la retirada de Affinity Partners, la firma de inversión fundada por Jared Kushner, que hasta ahora respaldaba la operación. En un comunicado, Affinity afirmó que “la dinámica de la inversión ha cambiado significativamente” y que decidió no continuar con la puja, aunque reiteró que la propuesta de Paramount mantiene una justificación estratégica sólida.
Según el mismo medio, inversores de Warner que han dialogado con la alta dirección aseguran que la compañía se siente cómoda con la propuesta de Netflix, aunque permanece abierta a considerar una nueva oferta de Paramount que mejore las condiciones de financiamiento y el precio.
La oferta de Netflix
La propuesta de Netflix valora los activos de streaming y estudios de WBD en cerca de US$ 83.000 millones e incluye un pago de US$ 23,25 en efectivo y US$ 4,50 en acciones por título. El acuerdo excluye otros activos televisivos, como CNN, que WBD estima en un rango de entre US$ 3 y US$ 5 por acción.
Las trabas para un acuerdo con Netflix
Uno de los puntos más debatidos es el riesgo regulatorio. David Ellison sostuvo que el acuerdo con Netflix enfrentaría un mayor escrutinio antimonopolio, aumentando la posibilidad de que no se concrete.
El directorio de WBD rechaza ese argumento y considera que la oferta de Paramount es menos segura, al estar respaldada por el fideicomiso familiar de los Ellison —basado en acciones de Oracle— y no directamente por Larry Ellison.
Netflix, por su parte, ofreció una elevada cláusula de rescisión de US$ 5.800 millones, una señal de confianza en la obtención de las aprobaciones regulatorias, pese a las dudas sobre el papel de fondos soberanos de Qatar, Arabia Saudita y Abu Dabi, que aportarían en conjunto US$ 24.000 millones a la operación.
