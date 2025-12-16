Guerra en Hollywood: Warner le dice no a Paramount y apuesta todo a Netflix

En paralelo, la oferta de Paramount sufrió un revés con la retirada de Affinity Partners, la firma de inversión fundada por Jared Kushner, que hasta ahora respaldaba la operación. En un comunicado, Affinity afirmó que “la dinámica de la inversión ha cambiado significativamente” y que decidió no continuar con la puja, aunque reiteró que la propuesta de Paramount mantiene una justificación estratégica sólida.

Según el mismo medio, inversores de Warner que han dialogado con la alta dirección aseguran que la compañía se siente cómoda con la propuesta de Netflix, aunque permanece abierta a considerar una nueva oferta de Paramount que mejore las condiciones de financiamiento y el precio.

La oferta de Netflix

La propuesta de Netflix valora los activos de streaming y estudios de WBD en cerca de US$ 83.000 millones e incluye un pago de US$ 23,25 en efectivo y US$ 4,50 en acciones por título. El acuerdo excluye otros activos televisivos, como CNN, que WBD estima en un rango de entre US$ 3 y US$ 5 por acción.

Las trabas para un acuerdo con Netflix

Uno de los puntos más debatidos es el riesgo regulatorio. David Ellison sostuvo que el acuerdo con Netflix enfrentaría un mayor escrutinio antimonopolio, aumentando la posibilidad de que no se concrete.

El directorio de WBD rechaza ese argumento y considera que la oferta de Paramount es menos segura, al estar respaldada por el fideicomiso familiar de los Ellison —basado en acciones de Oracle— y no directamente por Larry Ellison.

Netflix, por su parte, ofreció una elevada cláusula de rescisión de US$ 5.800 millones, una señal de confianza en la obtención de las aprobaciones regulatorias, pese a las dudas sobre el papel de fondos soberanos de Qatar, Arabia Saudita y Abu Dabi, que aportarían en conjunto US$ 24.000 millones a la operación.

Más noticias en Urgente24

Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora

La Corte Suprema ratificó la separación entre el patrimonio estatal y el de YPF y habrá impacto en Nueva York

La miniserie de 8 capítulos que nadie puede dejar de ver ni por un segundo

La miniserie de 7 capítulos que ya conquistó Netflix

La miniserie de 6 capítulos que recién se estrenó y ya todos maratonean